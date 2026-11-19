Tout débuta avec l’IA-ffaire Thélyson Orélien où intelligence artificielle et plagiat firent scandale — au point que les jurés du prix Goncourt exclurent son roman de leur sélection. Des semaines durant, C’était ça ou mourir fit l’objet de toutes les analyses, commentaires et exégèses, suivis de prises de positions des plus philosophiques aux plus radicales. L’IA était entrée de plain-pied dans l’industrie du livre, à son corps défendant…

Et puis, Frédéric Schiffter a reproché à Jean-Paul Enthoven d’avoir repris, sans les attribuer suffisamment, plusieurs passages de deux de ses livres dans le Dictionnaire amoureux du bonheur (Plon). De même, nous avions trouvé des ressemblances entre La solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel et Grand Poisson de Fabrice Sanchez (Plon, 2025). Toutefois, aucune contrefaçon avérée ni pour l'un ni pour l'autre.

Business as usual ? Plus vraiment

Les habituelles similitudes (imaginaires ou non) et l'épisode Orélien furent aussi rattrapées par la tribune de ce 6 novembre dans Libération. Annie Ernaux, Virginie Despentes et Anne Godard (pour ne citer qu’elles), dénonçaient le sexisme des grands prix après les victoires de Sébastien Lapaque à l’Académie française, Philippe Vasset au Médicis, Philippe Jaenada au Goncourt, François-Henri Désérable au Renaudot et Yannick Haenel au Femina.

TRIBUNE - Prix littéraires : l’absence des femmes n’est pas le seul scandale

Alors, oui, Anne Godard a été choisi pour le Décembre, Lucie Rico le Flore et Jessica L. Nelson l’Interallié (décerné après la tribune) : de quoi faire passer la désagréable sensation exprimée ?

Pas vraiment : en abordant les prix par le prisme des groupes éditoriaux, Madrigall est sorti largement vainqueur de l’automne : pas une feuille n’aura échappé à ses différentes maisons. Flammarion remporte le Goncourt et le Médicis, Gallimard le Renaudot et le Femina du roman français. Les quatre finalistes du Goncourt étaient eux-mêmes tous publiés par des maisons du groupe.

Bien entendu, le grand patron, Antoine Gallimard, récuse toute stratégie de conquête des prix, le président de l’Académie Goncourt Philippe Claudel (élu en 2024) conteste l’existence d’un conflit d’intérêts et défend l’indépendance des jurés. Concentration, oui, complaisance non ?

Et comme le gâteau n’était pas suffisamment indigeste, rappelons que le lauréat du Goncourt, Philippe Jaenada, a remis 1 € dans le juke-box en expliquant avoir utilisé l’IA à trois reprises pour L’Inconnue du quai de Javel — seule une demi-phrase générée figure dans le livre, délibérément glissée comme un clin d'oeil au lecteur. De quoi souffler sur les braises et relancer le débat : si IA y’a, alors de sélection pas ?

De petits malins trancheront en créant le prix Pascal qui fait du recours à l’IA une condition de candidature. Présidé par Jacques Attali, il distinguera un manuscrit écrit en collaboration avec la machine. Et pour la petite histoire, Philippe Claudel sollicité aura refusé une première proposition de « Goncourt IA ».

Heureusement, 2026 n'est pas finie

Épuisant ? C’est l’avis de Tom Connan, romancier et journaliste — et son sentiment doit être très largement partagé dans l’interprofession, première victime de ces esclandres. « Entre tribunes, polémiques et prises de parole pas toujours heureuses, les prix de l’automne n’ont pas montré leur meilleur profil », explique-t-il à ActuaLitté.

En réaction, il propose la première édition de la Connan List. « Une sélection originale : 7 coups de cœur. 7 contributeurs. » À savoir : Léontine Behaeghel, autrice et co-fondatrice de la Revue Radar. Thomas Clerc auteur et professeur de littérature à Nanterre. François Coune, créateur de contenus @livraisondemots. Virginie François, autrice et critique au Monde des Livres. David Meulemans éditeur et fondateur Aux forges de Vulcain. Tatiana de Rosnay, autrice. Léa Veinstein autrice et documentariste.

Des livres proposés sans aucune consigne ni obligation, sinon celles d’avoir emporté leur lectorat.

• Boris Bergmann, Minotaure (Albin Michel) — par Virginie François

• Jérôme Colin, Je suis né dans la tempête (Allary) — par François Coune

• Lilia Hassaine, JE (Gallimard) — par Tatiana de Rosnay

• Gilles Marchand, Eloge de l’au revoir (Rivages) — par David Meulemans

• Gaëlle Obiégly, Rien à voir (Verticales) — par Thomas Clerc

• Christophe Perruchas, Liquidations (Rouergue) — par Léontine Behaeghel

• Susan Taubes, Ma Julia (Rivages) — par Léa Veinstein

Faire lire, lire et lire encore

« Ce sont des personnes que j’ai rencontrées dans le cadre journalistique d’interviews : j’ai la chance de croiser des professionnels d’horizons divers, et cette idée de sélection devait partir de profils en mesure de refléter cette pluralité », nous assure Tom Connan. Parcours, métiers, formations, génération, qu'importe : l’envie de s’investir primait.

Surtout, insiste-t-il, les contributrices et contributeurs — « et pas du tout des jurés de prix » — n’ont pas été sollicités du fait de liens personnels. « Le milieu est souvent présenté comme faisant la part belle à la cooptation, pour ne pas dire le copinage. Le projet ne pouvait pas tomber dans ce travers. »

Alors que la campagne #SauvonsLaLecture bat son plein — portée par une soixantaine d’associations et organisations du livre et de la lecture depuis le 27 octobre — l’initiative a plus de sens encore : recommander, gratuitement, sur la base de l'émotion ressentie, en s'ouvrantà un récit.

2026 marque une première édition, et si la Connan List était reconduite en 2027, sept autres personnalités interviendraient, nous assure-t-il. « L’enjeu, c’est la pluralité des voix, des conseils et des goûts. » Et le plaisir de partager, un peu aussi…

NB : un extrait des livres est proposé en fin d'article

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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