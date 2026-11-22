En février 2015, la page d’inscription de Facebook affichait la promesse « Facebook, c’est gratuit et ça le restera toujours ». La fédération allemande des associations de consommateurs, le vzbv, l’a contestée. À ses yeux, les utilisateurs payaient autrement, en acceptant que le réseau social exploite leurs informations à des fins commerciales. Le tribunal de Berlin, puis la cour d’appel, ont rejeté sa demande sur ce point.

Pour les juges d’appel, la remise de ces informations ne constituait pas un coût financier. Saisie du pourvoi, la Cour fédérale de justice allemande a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne si fournir ses données et consentir à leur utilisation commerciale relevait de la notion de paiement.

Oui, selon l’avocate générale. Dans son communiqué du 19 novembre 2026, la Cour résume les conclusions de Laila Medina. Pour elle, cet échange constitue « une forme de paiement » au sens de la directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales. Les informations ont « une valeur économique » pour le réseau social, qui en tire des recettes publicitaires. Rien de tel, dans son raisonnement, lorsque les données servent exclusivement à fournir le service ou à respecter une obligation légale.

Meta soutient que seul le législateur peut modifier la liste des pratiques interdites en toutes circonstances. L’avocate générale lui répond que le caractère exhaustif de la liste n’oblige pas les juges à lire ses termes de manière restrictive. L’enjeu n’est pas d’interdire un modèle économique. Il est de déterminer si un professionnel peut présenter son offre comme gratuite quand il exige cette contrepartie.

Ce que l’affaire ajoute au débat sur la gratuité

Le droit européen connaît déjà les services fournis en échange de données. La directive de 2019 sur les contenus et services numériques couvre certains contrats de ce type et cite notamment les livres électroniques. En 2021, la Commission européenne estimait déjà que qualifier un service de gratuit sans expliquer l’usage commercial des informations fournies risquait d’induire les consommateurs en erreur. Laila Medina va plus loin dans ce dossier. Si l’exploitation commerciale est le prix exigé pour accéder au service, le seul fait de l’annoncer ne suffirait pas, selon son interprétation, à justifier le mot « gratuit ».

Dans l’affaire Facebook, le vzbv demande aux juges d’interdire à Meta de reprendre le slogan auprès des consommateurs résidant en Allemagne. Le réseau social ne deviendrait pas pour autant payant. En revanche, si la CJUE suit l’avocate générale, son interprétation concernera aussi les autres entreprises qui présentent un service comme gratuit dans des conditions comparables. En France, le Code de la consommation vise déjà les mentions « gratuit », « sans frais » et leurs équivalents lorsqu’un paiement est exigé, hors certains frais inévitables.

Regarder une publicité ou accepter le suivi de ses lectures ?

Sur WEBTOON, une courte publicité débloque certains épisodes pendant trois jours. L’exemple montre ce que la plateforme demande de façon visible au lecteur. Il ne renseigne pas, à lui seul, sur l’emploi de ses données. Une annonce choisie en fonction du contenu de la page, par exemple, n’a pas besoin de suivre la navigation de la personne pour lui être présentée.

Le rapprochement avec Facebook commence si une plateforme exige autre chose. Imaginons qu’elle suive les lectures pour établir un profil publicitaire et bloque l’épisode si le lecteur refuse cet usage. Dans ce cas, l’autorisation donnée à la plateforme devient une condition d’accès. À l’inverse, si le même chapitre reste accessible après le refus du ciblage, ce traitement-là n’est pas exigé pour lire. La présence d’une publicité ne tranche donc pas la question.

Un cookie peut-il relever des données personnelles ?

Oui, lorsqu’un identifiant enregistré dans le navigateur permet, seul ou par recoupement, d’identifier une personne, même indirectement. Pas besoin de connaître son nom. Le RGPD vise aussi l’identification indirecte et cite les identifiants de cookies parmi les exemples d’identifiants en ligne. Mais un cookie servant uniquement à maintenir une session ouverte et un traceur utilisé pour suivre les lectures à des fins publicitaires ne remplissent pas la même fonction.

Pour un site de presse comme pour une plateforme de BD, la présence d’un bandeau de consentement ne suffit donc pas à dire si l’accès se paie en données. Il faut savoir à quoi servent les traceurs et ce qui se passe quand le lecteur les refuse.

Les règles sur les cookies imposent un consentement préalable pour les traceurs publicitaires, contrairement à ceux qui sont strictement nécessaires au service demandé. L’affaire Facebook soulève une autre question : lorsqu’un usage commercial est exigé en échange de l’accès, est-il encore permis de parler de gratuité ?

Les conclusions de Laila Medina ne lient pas la Cour de justice. Une fois l’arrêt européen rendu, il reviendra à la Cour fédérale de justice allemande de statuer sur le pourvoi.

Crédits photo : LoboStudioHamburg CC 0

Par Nicolas Gary

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