Webster connaît déjà l’exercice. Dans À l’Ombre des Feuilles, paru en 2019 chez Québec Amérique, il revient sur son parcours dans le hip-hop, analyse des passages de son propre répertoire et propose des exercices. Le rappeur rejoint la poète Daphné B. et les romanciers Geneviève Guilbault, André Marois et Pierre Samson dans ce projet de l’éditeur pédagogique Dokoma, conçu en partenariat avec l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et le ministère québécois de la Langue française.

Chaque module aborde un genre littéraire ou un thème. Les artistes y évoquent leur expérience scolaire et donnent des conseils d’écriture. Aux enseignants ensuite de choisir, parmi les entretiens audio, les cahiers et les exercices, ce qu’ils souhaitent reprendre avec leurs élèves.

L’idée n’est pas de remplacer le manuel de français. En novembre 2024, l’UNEQ avait déposé une demande de financement auprès du ministère de la Langue française pour élaborer des ressources numériques en complément des supports existants, comme le détaille son rapport d’activités 2024-2025.

Les écoles québécoises accueillent déjà des écrivains grâce au programme public La culture à l’école, qui prévoit des interventions en classe et, sous certaines conditions, en visioconférence. Faire salon avec propose un autre format, avec des enregistrements et des activités que les enseignants reprennent à leur rythme.

L’UNEQ annonce que les cinq ateliers sont disponibles sur le site de Dokoma. L'accès aux ressources s'effectue sans restriction territoriale, le tout gratuitement, avec la possibilité de faire un don.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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