Écouter un auteur parler de son travail, puis se mettre à écrire. C’est le principe de Faire salon avec, une plateforme pédagogique québécoise dévoilée le 18 novembre. Le rappeur Webster et quatre autres artistes de la littérature participent à ces ateliers en ligne, destinés aux classes du primaire et du secondaire ainsi qu’à la formation continue.
Le 19/11/2026 à 16:49 par Dépêche
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19/11/2026 à 16:49
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Webster connaît déjà l’exercice. Dans À l’Ombre des Feuilles, paru en 2019 chez Québec Amérique, il revient sur son parcours dans le hip-hop, analyse des passages de son propre répertoire et propose des exercices. Le rappeur rejoint la poète Daphné B. et les romanciers Geneviève Guilbault, André Marois et Pierre Samson dans ce projet de l’éditeur pédagogique Dokoma, conçu en partenariat avec l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et le ministère québécois de la Langue française.
Chaque module aborde un genre littéraire ou un thème. Les artistes y évoquent leur expérience scolaire et donnent des conseils d’écriture. Aux enseignants ensuite de choisir, parmi les entretiens audio, les cahiers et les exercices, ce qu’ils souhaitent reprendre avec leurs élèves.
L’idée n’est pas de remplacer le manuel de français. En novembre 2024, l’UNEQ avait déposé une demande de financement auprès du ministère de la Langue française pour élaborer des ressources numériques en complément des supports existants, comme le détaille son rapport d’activités 2024-2025.
Les écoles québécoises accueillent déjà des écrivains grâce au programme public La culture à l’école, qui prévoit des interventions en classe et, sous certaines conditions, en visioconférence. Faire salon avec propose un autre format, avec des enregistrements et des activités que les enseignants reprennent à leur rythme.
L’UNEQ annonce que les cinq ateliers sont disponibles sur le site de Dokoma. L'accès aux ressources s'effectue sans restriction territoriale, le tout gratuitement, avec la possibilité de faire un don.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Dépêche
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Comment rêver ? Comment continuer à voyager dans les forêts et les montagnes grandioses des œuvres de fantasy sans cette arrière-pensée : ici, la nature crève. Qui, après avoir contemplé le dessin d’une licorne, ne s’est pas demandé : un jour les généticiens en créeront une ? La frontière entre fiction et réalité s’est dissipée. Tout semble possible. Plus rien ne nous étonne : nous avons perdu notre innocence. Mon roman, Kali-Jane, est né de ces failles pour proposer quelque chose d’autre : la mutasy. Projet porté par Sébastien Bellanger.
13/11/2026, 17:04
Exclusif — Des commerçants du centre-ville de Perpignan avaient contesté, en début d'année, l'ouverture d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans une zone commerciale. Le tribunal judiciaire de Perpignan avait entendu leurs arguments et ordonné une fermeture immédiate, ce que le groupe avait contesté par un recours en référé, avant de rouvrir, un mois après la première décision de justice. Un pari audacieux, désormais validé par la cour d'appel de Montpellier : un arrêt rendu le 3 novembre dernier a annulé la décision de justice initiale.
13/11/2026, 17:03
Avant chaque publication, les éditeurs engagent un pari économique. Entre les coûts de fabrication, les droits d'auteur, les remises commerciales et les perspectives de ventes, le compte d'exploitation prévisionnel établit les conditions de rentabilité d'un ouvrage. Longtemps associé aux tableaux de calcul, cet outil accompagne désormais les décisions éditoriales grâce à des logiciels de gestion spécialisés, comme ceux développés par KNK.
13/11/2026, 15:41
Exclusif — En l'espace de deux années seulement, le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture pour le secteur, a perdu 22 % de son enveloppe budgétaire. Une diminution drastique de ses moyens qui ne se fait pas sans renoncements : en 2026, deux actions, centrées sur la transition écologique des librairies et les échanges intergénérationnels autour de la lecture, ont ainsi été interrompues.
13/11/2026, 12:36
Exclusif - Dans un communiqué daté de ce vendredi 13 novembre, l'éditeur Albin Michel confirme à ActuaLitté qu’il ne publiera pas le prochain roman d’Amélie Nothomb. La maison défend le licenciement de Florence Godfernaux, l’attachée de presse de la romancière, et précise toutefois qu’il continuera d’accompagner L’Adolescence du perroquet, dernier roman paru.
13/11/2026, 11:30
Que l’animateur connu pour doubler le salaire des auditeurs, entre 6h et 10h du matin, écrive à Patrick Modiano relève déjà de l’improbable. Qu’il s’adresse également à Mathias Moncorgé (fils de Jean Gabin) et Patrick Glâtre devient plus étonnant encore. Mais qu’on leur propose à tous trois de payer pour une diffusion d'entretien sur les ondes, voilà qui fait clairement pouffer de rire…
13/11/2026, 10:31
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