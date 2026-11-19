Le jury, présidé par Dominique Bona, écrivaine et membre de l’Académie française, a choisi de distinguer Emmanuelle Loyer pour sa biographie de Françoise Dolto (1908-1988), pédiatre et psychanalyste connue notamment pour ses travaux sur l'enfance.

« C’est une Dolto inattendue, très attachante, que dessine magistralement Emmanuel Loyer. Sa calme démarche, la sérénité de ses analyses, le travail considérable que représente l’écriture de ce livre ont forcé le respect du jury. » - Dominique Bona, présidente du jury

Le Prix de la Biographie du Point, organisé par l'hebdomadaire d'actualité Le Point, distingue des ouvrages biographiques publiés en France. Il réunit, pour ses délibérations, des historiens et des journalistes.

Cette distinction intervient dix mois après celle d'Amos Reichman, récompensé en janvier 2026 lors du Festival de la Biographie de Nîmes pour Les morts de Raoul Villain (Seuil). L'historien avait consacré son ouvrage à Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès, tué le 31 juillet 1914.

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En 2025, le prix avait été attribué à l'historien Martin Aurell pour Aliénor d'Aquitaine. Souveraine femme (Flammarion).

Un jury d'historiens et de journalistes

Pour cette attribution de novembre, Dominique Bona préside un jury composé de neuf membres, dont plusieurs spécialistes de l'histoire.

À ses côtés siègent Lorraine de Meaux, Didier Le Fur, Jean-Christian Petitfils, Laurent Theis et Charles-Éloi Vial, ainsi que Samuel Dufay, François-Guillaume Lorrain et Christophe Ono-dit-Biot, tous trois journalistes au Point.

La remise du prix se déroulera samedi 21 novembre à 15h, dans le cadre du Salon Histoire de Lire, à Versailles. Dominique Bona remettra officiellement la distinction à Emmanuelle Loyer.

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Crédit image : Françoise Dolto (Paille, CC BY-SA 2.0)

Par Dépêche

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