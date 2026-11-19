« Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait vivre la Bouquinerie durant ces deux années, pour leur fidélité, leur soutien, leur confiance, leur enthousiasme et tous les échanges partagés autour de notre passion commune des livres et de l'écriture », a souligné la gérante de l'Imaginarium, Camille Ollivier, sur le réseau social Facebook.

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Elle avait inauguré son commerce dans le centre-ville de Saumur le 2 novembre 2024 et avait par la suite proposé le rachat de livres auprès des particuliers sur rendez-vous. En mai dernier, l'Imaginarium avait aussi investi la plateforme Vinted, afin de diversifier les canaux de vente.

Récemment, Saumur a accueilli une nouvelle enseigne, la librairie-café Violet's Bookshop, installée au 16, rue Saint-Jean et spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, avec des livres neufs, mais aussi une sélection d'ouvrages de seconde main.

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Nous avons tenté de joindre l'Imaginarium, sans succès.

Photographie : Vue de Saumur depuis le château (Moto Itinerari, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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