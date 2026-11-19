Le 19/11/2026 à 11:41 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
19/11/2026 à 11:41
0
Commentaires
0
Partages
« Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait vivre la Bouquinerie durant ces deux années, pour leur fidélité, leur soutien, leur confiance, leur enthousiasme et tous les échanges partagés autour de notre passion commune des livres et de l'écriture », a souligné la gérante de l'Imaginarium, Camille Ollivier, sur le réseau social Facebook.
Elle avait inauguré son commerce dans le centre-ville de Saumur le 2 novembre 2024 et avait par la suite proposé le rachat de livres auprès des particuliers sur rendez-vous. En mai dernier, l'Imaginarium avait aussi investi la plateforme Vinted, afin de diversifier les canaux de vente.
Récemment, Saumur a accueilli une nouvelle enseigne, la librairie-café Violet's Bookshop, installée au 16, rue Saint-Jean et spécialisée en romance, fantasy, manga et lectures en anglais, avec des livres neufs, mais aussi une sélection d'ouvrages de seconde main.
À LIRE - À Caen, La Vague, café librairie féministe, se profile
Nous avons tenté de joindre l'Imaginarium, sans succès.
Photographie : Vue de Saumur depuis le château (Moto Itinerari, CC BY-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Relay vend des livres aux voyageurs pressés, depuis quelques semaines l'enseigne récolte surtout les pétitions, les cartons de militants et les menaces de procès. À Paris, un magasin perd sa liberté de commander, un autre voit ses rayons vidés par des activistes. Les États Généreux dénoncent une « mise au pas », Erik Orsenna annonce vouloir passer à l'offensive judiciaire. Face aux accusations de favoritisme éditorial, Lagardère promet le pluralisme... dans une charte dont le texte reste confidentiel.
18/11/2026, 17:49
Exclusif - À Toulouse, le Comptoir du Rêve passe sous pavillon Momie. Le réseau grenoblois a repris les quatre librairies spécialisées de la rue de Rémusat, ainsi que leur activité en ligne. Derrière cette opération d'envergure, un départ inattendu : Cyrille Cotelle, qui a considérablement développé son enseigne ces dernières années, a fini par s'éloigner de son métier de libraire à mesure que le réseau grandissait. Il tourne aujourd'hui la page, après une aventure de plus de 20 ans.
16/11/2026, 13:06
Exclusif — Au 93 de la rue de Falaise, à Caen, s'ouvrira en fin d'année le café librairie La Vague, spécialisé dans les littératures féministes, de la fiction aux essais, en passant par les romans graphiques. Jéssica Guillou Monteiro et Julie Cairon se reconvertissent, avec l'intention de créer un lieu dédié et chaleureux, qui accueillera aussi des ateliers et cercles de parole.
16/11/2026, 13:03
À Sainte-Mère-Église, dans la Manche, Au Coin des Saveurs s'apprête à fermer après près de dix ans d'activité. À la fois librairie, point de vente de presse et épicerie fine, le magasin tenu par Béatrice Delarue proposait bien davantage que des achats alimentaires. Sa fermeture annoncée concerne aussi un lieu de vente du livre dans cette commune du Cotentin.
14/11/2026, 09:20
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
11/11/2026, 13:22
À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.
08/11/2026, 13:58
Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.
07/11/2026, 09:45
La librairie Strand, institution new-yorkaise presque centenaire, a accepté de verser 1,48 million $ pour régler un litige avec le gouvernement américain. L'établissement avait obtenu en 2021 un prêt public de 932.350 $, alors qu'une disposition fédérale excluait de cette aide les entreprises contrôlées par le conjoint d'un parlementaire. Sa propriétaire, Nancy Bass Wyden, mariée au sénateur Ron Wyden, affirme qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.
06/11/2026, 16:48
Exclusif — L'érosion des ventes de livres n'est pas la seule menace qui pèse sur l'activité des librairies. Dans des centres-villes parfois de moins en moins animés, les montants des loyers, eux, restent vifs. Le réseau de librairies Momie, spécialisées dans le 9e art, en fait l'amère expérience à Grenoble, et deux décisions de justice ont donné raison à leur bailleur.
06/11/2026, 16:46
Fondée en 1980 à Chicago, Unabridged Bookstore vient de changer de propriétaire pour la première fois de son histoire. Ed Devereux a cédé l'établissement à Shane Khosropour, son responsable et principal acheteur de livres, qui y travaille depuis plus de vingt ans. La transmission, effective depuis le 1er octobre 2026, doit préserver l'identité de cette librairie généraliste réputée pour la richesse de son fonds LGBTQ.
06/11/2026, 16:42
« Malgré la recherche d'un repreneur engagée ces dernières semaines, aucune offre de reprise n'a été déposée », avance une communication de Nosoli, groupe propriétaire de la chaine Decitre. Le 31 octobre dernier, les 5 dernières librairies du groupe ont fermé leurs portes.
03/11/2026, 11:50
Exclusif — Dans le 13e arrondissement de Paris, la Librairie Aïcha pourrait être contrainte de quitter le 167, rue de Tolbiac. Son bailleur, Paris Habitat, avait obtenu du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance de référé suite à des loyers impayés. La libraire, pour sa part, pointait les conséquences économiques « de difficultés structurelles » du local en location et des travaux nécessaires. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré, alors que la situation financière de sa librairie reste complexe.
03/11/2026, 11:32
Les librairies ne servent pas seulement à vendre des livres. Elles peuvent aussi devenir des espaces de débat, de mobilisation et de contestation. C'est à cette dimension politique que la revue écologiste indépendante Silence consacre son numéro 557, daté de novembre 2026 et paru le 24 octobre. Intitulé Librairies, foyers de politisation, ce dossier interroge la place de ces commerces dans la circulation des idées.
02/11/2026, 16:59
Le 17 octobre dernier, en marge de manifestations contre la vie chère et pour la défense de conditions dignes d'enseignement, des dégradations et pillages de magasins ont eu lieu dans certaines villes. Un décret du gouvernement met en place, pour les commerces touchés de moins de 250 salariés, une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle, du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027.
28/10/2026, 09:45
Sept cartes Pokémon achetées pendant son enfance, puis revendues plus de vingt ans après : c'est ainsi que Johannes Feifel a contribué à financer sa librairie. Depuis le 1er octobre 2026, ce professionnel du livre accueille les lecteurs à Ratisbonne, en Allemagne, dans une boutique consacrée principalement à la fantasy et à la romantasy. Avec ses murs vert jade, ses lustres et ses rayonnages noirs, Der Bücherdrache entend faire entrer les visiteurs dans l'univers de leurs lectures.
26/10/2026, 17:18
Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
26/10/2026, 16:27
À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.
26/10/2026, 15:00
À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.
22/10/2026, 18:11
Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».
22/10/2026, 15:30
À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.
22/10/2026, 10:17
Jour après jour, les messages sur les réseaux se sont multipliés : des vitrines fissurées, dans le meilleur des cas, des commerces pillés pour les plus malheureux. À l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation, ce 24 octobre, nombre de libraires s’interrogent : ouvrir, ou ne pas ouvrir ?
22/10/2026, 08:00
Fondée en 1946, la librairie Pérgamo fermera les portes de son adresse historique du quartier de Salamanca, à Madrid, le 17 novembre. Les propriétaires des murs ont décidé de ne pas renouveler son bail, malgré une activité que les responsables jugent soutenue. L'équipe cherche désormais un autre emplacement, alors que la pression immobilière fragilise de nombreuses librairies de la capitale espagnole.
21/10/2026, 10:43
Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.
19/10/2026, 10:45
En Argentine, les librairies indépendantes vendent moins de livres et supportent des frais en hausse. Leur fédération, la FALPA, a déclaré le secteur en situation d'urgence en septembre et réclame l'intervention des pouvoirs publics. Selon son enquête, le chiffre d'affaires corrigé de l'inflation a reculé de 41,5 % entre les huit premiers mois de 2023 et ceux de 2026.
15/10/2026, 12:38
Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.
14/10/2026, 18:03
Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.
14/10/2026, 10:45
Inaugurée en fin d'année 2021, la Librairie d'Elfes, à Aixe-Sur-Vienne (Haute-Vienne), est en difficulté. Le commerce a été placé en redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. L'enseigne propose à la vente des mangas, des figurines Warhammer, de la papeterie et des objets artisanaux.
13/10/2026, 13:24
Les Défricheurs de la rentrée littéraire ont dévoilé leur sélection 2026. 10 ouvrages ont été retenus à l’issue d’un vote réunissant 470 libraires de 250 librairies indépendantes. Organisée par la plateforme Edelweiss, avec le Syndicat de la librairie française (SLF) et leslibraires.fr, cette cinquième édition a recueilli 1904 votes.
12/10/2026, 16:34
Neuf visiteurs sur dix ayant récemment poussé la porte d’une librairie britannique déclarent que l’expérience améliore leur humeur. Le chiffre provient d’un sondage YouGov commandé par la Booksellers Association, rendu public pour le Bookshop Day du 10 octobre, également Journée mondiale de la santé mentale. Derrière cet argument en faveur des commerces du livre se dessine aussi une revendication très concrète : obtenir un allègement de leur fiscalité locale.
12/10/2026, 14:39
Connu pour ses abonnements de livres audio et numériques, Storytel ajoute désormais le papier à son offre commerciale. Depuis le 1er octobre, le groupe suédois vend des ouvrages imprimés en ligne, avec une remise de 20 % pour ses abonnés. La boutique doit rejoindre son application dans le courant du mois : de l’écoute à l’achat d’un exemplaire physique, l’entreprise cherche ainsi à resserrer encore son écosystème autour du livre.
02/10/2026, 11:21
Exclusif - Le village Saint-Paul, dans le 4e arrondissement de Paris, accueillera dans quelques mois une librairie anglophone, The Lamp-Post. Destiny Promise Ellis et Jameson Workman, les cofondateurs, souhaitent faire de cette adresse un haut lieu de l'« hospitalité littéraire », où l'on trouverait des éditions rares, des ouvrages de seconde main, des titres neufs, mais aussi des artefacts divers et variés. Et un supplément d'âme au passage.
01/10/2026, 16:06
Huit librairies indépendantes américaines interpellent l’American Booksellers Association (ABA) sur les conséquences qu’elles redoutent d’un mémorandum présidentiel consacré au terrorisme intérieur et à la violence politique.
30/09/2026, 17:34
En Argentine, vendre moins de livres n'est plus tout le problème. Entre les huit premiers mois de 2023 et la même période de 2026, les commerces indépendants étudiés par leur fédération ont écoulé 25 % d'exemplaires en moins, tandis que leur chiffre d'affaires réel chutait de 41,5 %. La FALPA réclame désormais une « urgence librera » nationale et demande au pouvoir politique d'intervenir, selon La Nación.
30/09/2026, 16:19
Exclusif — Les négociations annuelles obligatoires de la branche Librairie, entre le Syndicat de la librairie française (SLF) et les syndicats de salariés, sont au point mort, apprend ActuaLitté. Les propositions du syndicat patronal ont été loin de satisfaire la CGT, Force ouvrière et SUD Culture Solidaires, qui sollicitent à présent l'intervention de la Direction générale du travail, rattachée au ministère du Travail.
30/09/2026, 12:50
Exclusif - Inaugurée en juin 2025, la librairie lilloise Aya Books, spécialisée dans la romance, de la dark romance à la romantasy, déclinera son enseigne à Marseille d'ici la fin de l'année. La boutique reprendra le modèle librairie-salon de thé, mais sur une surface bien plus importante qu'à Lille.
25/09/2026, 18:30
Autres articles de la rubrique Métiers
« Certains secrets ne demandent qu’à être révélés, d’autres brûlent tout sur leur passage... » Bienvenue dans l'univers de Eyama : Les Enfants de l’Arcane. Une école militaire de magie, une vengeance qui coule dans les veines et un lien qui se tisse entre deux ennemis... Si ces éléments te parlent, alors je t'invite à découvrir la suite de cet article. Le second tome, Les Veilleurs de l’Aube, est en précommande sur Ulule jusqu’au 4 décembre. Projet porté par Mathilde Trainson.
19/11/2026, 10:44
Graphiste, illustratrice et linograveuse sous le nom de Zitounelino, Tania Koller lance une campagne Ulule pour financer la première édition de son abécédaire illustré. De A à Z, 26 animaux prennent vie dans des gravures en noir et blanc, dessinées puis imprimées à la main. Pensé pour être découvert en famille, ce livre invite petits et grands à explorer l’alphabet à travers la diversité du vivant et la poésie de l’image imprimée. Projet porté par Tania Koller.
19/11/2026, 09:30
La distribution de certains ouvrages a été perturbée, ce lundi 16 novembre, par les conséquences d'une cyberattaque subie par Divalto, prestataire français spécialisé dans la fourniture de logiciels destinés aux entreprises. Belles Lettres Diffusion Distribution, qui fait partie de ses clients, a ainsi vu son activité parasitée pendant quelques heures.
18/11/2026, 16:51
Un an après son partenariat avec Shein, Alibris poursuit sa diversification commerciale. Le vendeur américain de livres d'occasion annonce l'arrivée de plus d'un million de références sur Temu, autre géant du commerce en ligne. Les ouvrages seront expédiés depuis des entrepôts locaux, selon le programme de vendeurs partenaires de la plateforme.
18/11/2026, 16:31
L'invention du téléphone continue d'alimenter les controverses historiques. Une fondation liée aux descendants d'Alexander Graham Bell demande à Farrar, Straus and Giroux de corriger plusieurs passages de The Telephone: A New History, nouvel ouvrage de James Gleick. Elle conteste la présentation d'accusations de vol et de corruption visant l'inventeur. L'éditeur, lui, défend le travail de son auteur.
18/11/2026, 16:20
Le cabinet de la ministre Catherine Pégard accueille un nouveau membre, en la personne de Barthélemy Champanhet, nommé conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art. Sous-préfet, il travaillait auparavant au ministère de l'Intérieur.
18/11/2026, 09:53
Fondée fin 2025 et spécialisée dans la romance, la maison Spark Publishing annonce déjà sa fermeture au 31 décembre 2026, ainsi qu'une procédure de liquidation judiciaire en cours. L'équipe évoque des difficultés économiques, mais aussi plusieurs mois de harcèlement en ligne, allant, selon elle, jusqu'à des menaces de mort...
17/11/2026, 17:51
Exclusif — 10 ans après la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, force est de constater que les artistes et associations culturelles restent plus que jamais menacés, y compris par l'administration de l'État ou les élus. Afin de limiter les entraves, la sénatrice Sylvie Robert (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) avance une proposition de loi dédiée.
17/11/2026, 16:24
La maison d'édition spécialisée dans l'apprentissage des langues depuis près d'un siècle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil, le 4 novembre dernier. Entre recul des ventes de livres, difficultés à l'exportation et concurrence des outils numériques, l'entreprise familiale, connue pour sa méthode Sans Peine, cherche à réorganiser son activité.
17/11/2026, 14:33
Dans une étude, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) met une nouvelle fois en évidence la densité du maillage territorial des bibliothèques et son importance dans l'accès à la culture. Pour les zones rurales des Hauts‑de‑France, elles représentent en effet le premier équipement culturel de proximité, et bien souvent le seul.
17/11/2026, 14:24
Les tablettes se sont installées dans les classes japonaises, mais les parents restent attachés au livre imprimé. Selon une enquête publiée le 10 novembre par un éditeur scolaire, 71,5 % des personnes interrogées souhaitent que leurs enfants passent davantage de temps avec des ouvrages papier à l'école. La disparition des librairies de proximité les préoccupe également.
17/11/2026, 11:56
Un sapin planté pour célébrer une naissance, puis retrouvé mutilé des années plus tard : c’est de ce souvenir familial qu’est né Les voleurs d’âme. À l’occasion de la parution de son roman, fin novembre aux éditions La Veilleuse, Fabienne Bogadi signe un texte dans lequel elle revient sur les origines de cette fiction, nourrie de souvenirs, de révolte et d’un profond attachement à la nature.
16/11/2026, 18:11
Condamné à mort en Iran, le poète Peyman Farahavar a appris le 9 novembre dernier que son dossier avait été transmis au service chargé de l'exécution des peines. Alors que ses recours ont été rejetés, un collectif de poètes iraniens sollicite la mobilisation internationale. En France, écrivains, éditeurs et médias sont appelés à soutenir cette mobilisation pour empêcher son exécution.
16/11/2026, 17:54
Après 25 ans passés chez CNRS Éditions, Marie Bellosta rejoint les Éditions du Seuil en qualité de directrice éditoriale adjointe du département des sciences humaines. En poste depuis le 2 novembre, elle travaillera aux côtés de Vincent Casanova, avec pour mission principale le développement du catalogue scientifique de la maison.
16/11/2026, 16:33
Lors de sa séance du 23 octobre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a élu Sylvain Brocquet au fauteuil d'Académicien de Pierre Toubert, décédé le 5 juin 2025. Son élection a été approuvée par le président de la République, via un décret signé le 9 novembre dernier.
16/11/2026, 11:58
Conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art de Rachida Dati, puis de Catherine Pégard, Hugues Ghenassia-de Ferran a été nommé à la tête du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Il succède à Nicolas Georges, qui occupa ce poste entre 2010 et 2026.
16/11/2026, 09:31
HarperCollins transforme progressivement TikTok en canal de vente directe. Au Royaume-Uni, les recettes générées par ses séances commerciales diffusées en direct ont augmenté de 225 % depuis 2023, selon un rapport publié le 12 novembre par TikTok Shop. Une croissance impressionnante, dont la portée économique reste toutefois difficile à mesurer : aucun chiffre d'affaires absolu n'accompagne ce résultat.
15/11/2026, 14:11
Après un premier volume consacré à la concentration dans l’édition, Déborder Bolloré se tourne vers les médias d’information, avec CNews pour point de départ. La suite est annoncée pour février 2027, à l’approche de la présidentielle. Les structures indépendantes ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour rejoindre la coédition, selon le dossier de présentation.
15/11/2026, 13:11
Vingt-sept ans après la parution du premier volume de Malazan Book of the Fallen, Steven Erikson connaît un nouvel essor commercial. Les ventes de l'écrivain canadien ont progressé de 149 % entre 2024 et 2025 chez son éditeur britannique Transworld, qui réédite désormais les dix romans de la saga. Un exemple parmi d'autres de la redécouverte des fonds de science-fiction et de fantasy, encouragée notamment par les communautés de lecteurs en ligne.
14/11/2026, 12:05
Dix ans après son entrée en vigueur, le traité de Marrakech a transformé la circulation internationale des livres adaptés aux personnes empêchées de lire les imprimés. Le catalogue mondial soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dépasse 1,2 million de titres. Un progrès considérable, même si l'accès aux ouvrages demeure très inégal selon les pays, les langues et les formats.
14/11/2026, 11:38
Après plus de trente-sept ans de relations avec les médias, Gabrielle Cauchy quittera le service de presse des Éditions du Boréal le 1er décembre. Coralline Ethier, déjà responsable des communications et des médias au sein de la maison montréalaise, lui succédera, a annoncé l’attachée de presse dans un courriel adressé aux rédactions vendredi 13 novembre.
14/11/2026, 11:30
Mercredi 4 novembre, Jordan Bardella fêtait la sortie de son troisième livre, Gouverner, lors d’une soirée financée par son éditeur, Fayard, selon le trésorier du Rassemblement national. Marine Le Pen et plusieurs dirigeants du parti étaient présents. Des journalistes de Mediapart et de StreetPress se sont vu refuser l’entrée. Simple lancement littéraire ou événement bénéficiant à la campagne présidentielle de 2027 ?
14/11/2026, 11:08
Le marché britannique du livre jeunesse affiche une hausse de 6 % en valeur depuis le début de l'année 2026, pour atteindre 298 millions de livres sterling. Les ventes progressent également de 4 % en volume, avec 45 millions d'exemplaires écoulés. Présentés le 9 novembre lors de la conférence jeunesse de The Bookseller, les résultats de Nielsen BookScan révèlent surtout une forte croissance du documentaire, tandis que la fiction recule légèrement en chiffre d'affaires.
14/11/2026, 11:05
Les jeunes Japonais ont-ils réellement déserté les livres ? Une enquête de l'université Ritsumeikan, publiée le 9 novembre 2026, dessine une situation plus contrastée. Parmi les 20-29 ans interrogés, les non-lecteurs côtoient des lecteurs assidus, tandis que les ouvrages pratiques, les mangas et les livres audio participent à des habitudes très diverses. Même Internet, souvent accusé de détourner les jeunes de la lecture, ne semble pas jouer le rôle qu'on lui prête.
14/11/2026, 11:01
Exclusif - Barbara Canepa et Clotilde Vu, créatrices de la collection Métamorphose, annoncent leur départ des éditions Oxymore. Dans un communiqué adressé à ActuaLitté, elles expliquent leur décision et reviennent sur le jugement qui a annulé les marques Métamorphose et Noctambule, désormais définitif. Dans un dossier distinct, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez et Marco Mazzoni ont fait appel du jugement sur leurs contrats d’édition.
13/11/2026, 18:13
Comment rêver ? Comment continuer à voyager dans les forêts et les montagnes grandioses des œuvres de fantasy sans cette arrière-pensée : ici, la nature crève. Qui, après avoir contemplé le dessin d’une licorne, ne s’est pas demandé : un jour les généticiens en créeront une ? La frontière entre fiction et réalité s’est dissipée. Tout semble possible. Plus rien ne nous étonne : nous avons perdu notre innocence. Mon roman, Kali-Jane, est né de ces failles pour proposer quelque chose d’autre : la mutasy. Projet porté par Sébastien Bellanger.
13/11/2026, 17:04
Exclusif — Des commerçants du centre-ville de Perpignan avaient contesté, en début d'année, l'ouverture d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans une zone commerciale. Le tribunal judiciaire de Perpignan avait entendu leurs arguments et ordonné une fermeture immédiate, ce que le groupe avait contesté par un recours en référé, avant de rouvrir, un mois après la première décision de justice. Un pari audacieux, désormais validé par la cour d'appel de Montpellier : un arrêt rendu le 3 novembre dernier a annulé la décision de justice initiale.
13/11/2026, 17:03
Avant chaque publication, les éditeurs engagent un pari économique. Entre les coûts de fabrication, les droits d'auteur, les remises commerciales et les perspectives de ventes, le compte d'exploitation prévisionnel établit les conditions de rentabilité d'un ouvrage. Longtemps associé aux tableaux de calcul, cet outil accompagne désormais les décisions éditoriales grâce à des logiciels de gestion spécialisés, comme ceux développés par KNK.
13/11/2026, 15:41
Exclusif — En l'espace de deux années seulement, le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture pour le secteur, a perdu 22 % de son enveloppe budgétaire. Une diminution drastique de ses moyens qui ne se fait pas sans renoncements : en 2026, deux actions, centrées sur la transition écologique des librairies et les échanges intergénérationnels autour de la lecture, ont ainsi été interrompues.
13/11/2026, 12:36
Exclusif - Dans un communiqué daté de ce vendredi 13 novembre, l'éditeur Albin Michel confirme à ActuaLitté qu’il ne publiera pas le prochain roman d’Amélie Nothomb. La maison défend le licenciement de Florence Godfernaux, l’attachée de presse de la romancière, et précise toutefois qu’il continuera d’accompagner L’Adolescence du perroquet, dernier roman paru.
13/11/2026, 11:30
Que l’animateur connu pour doubler le salaire des auditeurs, entre 6h et 10h du matin, écrive à Patrick Modiano relève déjà de l’improbable. Qu’il s’adresse également à Mathias Moncorgé (fils de Jean Gabin) et Patrick Glâtre devient plus étonnant encore. Mais qu’on leur propose à tous trois de payer pour une diffusion d'entretien sur les ondes, voilà qui fait clairement pouffer de rire…
13/11/2026, 10:31
Après la sortie des deux premiers tomes de la saga d'urban-fantasy, découvrez le troisième qui vous embarquera dans de nouvelles péripéties dignes d'une série télévisée ! Au programme, retrouvez de la magie, de l'action, des histoires d'amour, d'amitié et de famille, du mystère et des personnages à la morale grise. Les tomes 1, 2 et 3 de la saga sont disponibles au format numérique, broché et relié collector sur la campagne de précommande. Projet porté par Aurore Vasselin-Lesca.
13/11/2026, 08:51
Liseuses reliées au Wi-Fi, casques et écouteurs pour les livres audio, enceintes connectées, montres ou lunettes intelligentes : la lecture n’échappe pas à la multiplication des appareils numériques du quotidien. Mais avant de céder aux fonctions nouvelles, encore faut-il savoir ce qu’elles apportent réellement au lecteur. Ergonomie, confidentialité, autonomie et durée de vie restent des critères décisifs.
13/11/2026, 07:54
Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Commenter cet article