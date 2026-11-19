Paru en janvier 2026, l'enquête Les Comploteurs, d'Antton Rouget et Ramsès Kéfi, inaugurait une nouvelle stratégie pour Mediapart, qui a publié les révélations des deux journalistes à partir du mois d'août 2022.

Avec la maison Collectif Édition, le média souhaitait « donner plus d’écho à certains récits hors norme » en les déclinant en « plusieurs formats : livres, jeux, documentaires, fictions ». Selon Edistat, l'ouvrage s'est écoulé à 1313 exemplaires depuis sa publication.

Dès la parution des Comploteurs, l'idée était ainsi d'en faire une série audiovisuelle, projet qui se concrétise désormais avec Mintee Productions, qui confirme le développement d'une adaptation.

5 janvier 2015, dans une chambre d'hôtel à Paris. Un escort boy fait un «massage dénudé» au premier adjoint de la mairie de Saint-Étienne. Une première pour cet élu catholique, soutien de la Manif pour tous. Il ignore qu'une caméra filme la scène. Car au sein de la mairie de Saint-Étienne, des hommes sont déterminés à ruiner sa vie. Derrière ce complot, ils sont quatre. L'adjoint à l'éducation qui a dissimulé la caméra ; le directeur de cabinet qui se targue d'avoir la mentalité d'un criminel ; un ancien voyant persuadé d'être un personnage de roman, et, en haut de la pyramide, un élu de la République : Gaël Perdriau, maire de Sainte-Étienne. Les comploteurs raconte une histoire vraie et lève le voile sur les folles méthodes d'une équipe municipale qui s'inspirait du KGB. - Le résumé de l'éditeur pour Les Comploteurs

L'ouvrage sera adapté pour les écrans par Jean-Baptiste Delafon (Baron Noir, D’argent et de Sang, Gourou), Thomas Kruithof (Les Promesses) et Antton Rouget lui-même, journaliste chez Mediapart et à l'origine des premières révélations sur l'« affaire de la sextape ».

La mini-série sera réalisée par Thomas Kruithof, dont il s'agira de la première incursion dans le domaine du récit en plusieurs épisodes, après les longs-métrages La Mécanique de l'ombre (2016), Les Promesses (2021) et Les Braises (2025).

À LIRE - Un crime de braves gens, de George Marbeck, adapté par Vincent Le Port

« Dans une période où le marché se complexifie, nous avons plus que jamais conscience de la responsabilité des producteurs auprès des auteurs et des créateurs. Il faut continuer de miser sur les jeunes auteurs, les sujets novateurs, les genres peu explorés et aller chercher des talents venus du cinéma pour les accompagner vers la télévision quand cela s’y prête », a souligné Floriane Cortes dans un communiqué.

Pour l'instant, dates de tournage et de diffusion ne sont pas connues.

Par Antoine Oury

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