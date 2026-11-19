Hanns Zischler assume le rôle de Thomas Mann dans le nouveau film de Pawlikowski, aux côtés de Sandra Hüller, qui prête ses traits à sa fille, Erika, August Diehl, qui incarne son fils Klaus, ou encore Anna Madeley et Devid Striesow.

Présenté en Compétition au Festival de Cannes 2026, Fatherland avait valu à son réalisateur le Prix de la mise en scène, ex æquo avec Javier Calvo et Javier Ambrossi pour La bola negra.

Le scénario du long-métrage, basé sur des faits réels, a été coécrit par le réalisateur et l'acteur, scénariste et réalisateur allemand Hendrik Handloegten. Paweł Pawlikowski a retrouvé, pour Fatherland, le chef opérateur Łukasz Żal, avec qui il avait déjà travaillé sur Ida (2013) et Cold War (2018), également filmés en noir et blanc.

Par Antoine Oury

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