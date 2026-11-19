Après avoir consacré des documentaires à Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Virginia Woolf, Colette, Guy de Maupassant, Marguerite Yourcenar, Voltaire, Jack London et Victor Hugo, François Busnel et Rosebud poursuivent leur exploration des grandes figures littéraires avec un nouvel opus des « Docs de La Grande Librairie » autour de Stendhal.

Stendhal s’appelle en réalité Henri Beyle. Un homme insaisissable, passionné, souvent malheureux, en amour comme en société. Né à Grenoble en 1783, il étouffe très tôt dans son milieu bourgeois et hypocrite. Il rêve d’ailleurs.

L’Italie devient son refuge. Il y découvre la liberté, la musique, les femmes et, surtout, une manière d’exister plus intensément. Toute sa vie, il poursuivra cet idéal : vivre vite, aimer fort, observer sans illusion.

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Soldat sous Napoléon, voyageur, diplomate, Stendhal traverse son époque au plus près de l’Histoire, tout en conservant une distance lucide et salutaire, à l’image de sa devise personnelle : « Se foutre carrément de tout ».

Avec Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme, il invente une écriture nerveuse, directe, tournée vers l’intime. Julien Sorel ou Fabrice del Dongo lui ressemblent : ambitieux, exaltés, déchirés entre leurs rêves et la réalité.

Stendhal écrit comme il vit, avec sincérité. Quitte à dérouter ses contemporains, qui le lisent peu. Son œuvre s’adresse à lui-même en premier lieu, puis à quelques lecteurs, les happy few, qui pourront peut-être le comprendre plus tard, après sa mort.

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Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des grands inventeurs du roman moderne. Derrière ses masques et ses pseudonymes, il n’aura cessé de traquer la vérité des passions.

Ce nouvel épisode des « Docs de La Grande Librairie », réalisé par Adrien Soland et écrit par Ileana Epsztajn, avec la collaboration de Margaux Opinel, fait intervenir Sarah Chiche (écrivaine, psychanalyste), Antoine Compagnon (professeur au Collège de France, historien), Dominique Fernandez (écrivain, académicien), Marie de Gandt (écrivaine, enseignante), Yannick Haenel (écrivain), Amélie Nothomb (écrivaine) et Emmanuel de Waresquiel (historien, écrivain).

Il est raconté par François Busnel, avec la voix de Frédéric Pierrot. Les « Docs de La Grande Librairie » sont une coproduction Rosebud Productions et France Télévisions.

Photographie : © Postside

Par Dépêche

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