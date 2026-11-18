Vingt ans après la mort de Joseph Zobel, France Télévisions propose un portrait de cet écrivain et artiste, dont le nom reste étroitement associé à La Rue Cases-Nègres. Le film de 52 minutes est réalisé par Inès Sabatier, l’arrière-petite fille de l’auteur, Inès Blasco et Fabrice Gardel. Un documentaire porté par la société de production Auxyma, avec la participation de France Télévisions. Il sera diffusé dans le cadre d’Outremer.ledoc, dans la nuit de dimanche à lundi, à 00h30.

Pour raconter cette vie, les réalisateurs s'appuient sur des archives privées et des images de famille tournées entre la Martinique, Paris et les Cévennes. Parmi eux figure Inès Sabatier, qui participe à ce travail de mémoire.

Plusieurs proches de l'écrivain prennent également la parole : ses trois petites-filles, Charlotte, Sarah et Anne-Catherine, son fils Francis, sa belle-fille Zizou, mais aussi un ami de longue date, Jean-Dieudieu Léon Armède, et la réalisatrice Euzhan Palcy.

Tous se retrouvent dans la maison familiale d'Anduze, dans le Gard, où Joseph Zobel s'est installé avec son épouse et leurs enfants en 1974. Le documentaire donne également à entendre des extraits de son journal intime et de La Rue Cases-Nègres, lus à l'écran. Des images de l'ancienne rue Cases-Nègres, dont les cases ont été reconstruites à l'identique, viennent compléter ce retour sur ses premières années.

De la Martinique aux cercles intellectuels parisiens

Né le 26 avril 1915 à Rivière-Salée, dans le sud de la Martinique, Joseph Zobel grandit dans un environnement marqué par la pauvreté et les inégalités héritées de la société coloniale. Il est élevé par sa grand-mère maternelle, Amantine, surnommée M'man Tine. Ouvrière agricole dans une plantation sucrière, elle élève son petit-fils dans un quartier de cases modestes.

Elle encourage Joseph à poursuivre ses études. Élève brillant, il intègre le lycée Schœlcher, à Fort-de-France, où il obtient son baccalauréat. Il rêve de poursuivre des études d'architecture dans l’Hexagone. Mais ses ambitions se heurtent au manque de moyens financiers et matériels.

Bouleversé par la Seconde Guerre mondiale, Zobel reste en Martinique, et commence à écrire et publier dans la presse locale des nouvelles inspirées du quotidien des populations rurale. Il se rapproche alors d'Aimé Césaire (Cahier d'un retour au pays natal, publié en 1939 dans la revue Volontés - n° 20) qui enseigne dans son lycée. Le poète l'encourage à se lancer et à publier ses premiers écrits. En 1942, Zobel écrit Diab'-là, l'histoire d'un paysan qui cherche à conquérir son indépendance par le travail. Le texte déplaît aux autorités vichystes en place sur l'île : sa publication est interdite. Il faudra attendre cinq ans pour qu'il paraisse.

En 1946, Joseph Zobel quitte la Martinique avec son épouse et leurs trois enfants. Installé en région parisienne, il reprend des études à la Sorbonne, enseigne au lycée François-Ier de Fontainebleau et rencontre notamment Léopold Sédar Senghor, futur président du Sénégal. Il prend ensuite la route du Sénégal, où il travaille d'abord dans l'enseignement avant de rejoindre la radio nationale comme producteur d'émissions éducatives et culturelles. Il revient définitivement en France en 1974 et s'installe dans les Cévennes, où il demeure jusqu'à sa mort, le 17 juin 2006, à Alès, dans le Gard.

La Rue Cases-Nègres, un roman devenu témoignage historique

Publié en 1950, La Rue Cases-Nègres est l'ouvrage qui fait connaître Joseph Zobel au-delà des frontières de la Martinique. L'histoire s'inspire largement de ses souvenirs d'enfance et suit “José”, un jeune garçon élevé par sa grand-mère au sein d'une plantation de canne à sucre. À travers ses yeux, le lecteur découvre le quotidien des familles ouvrières, la précarité, les rapports de domination et les inégalités raciales que rencontrent la société martiniquaise.

Son roman offre un témoignage précieux sur la Martinique de l'entre-deux-guerres et sur les conséquences sociales de l'esclavage, bien après son abolition. Il figure aujourd'hui parmi les textes importants de la littérature antillaise. L’ouvrage est récompensé par le prix des lecteurs de La Gazette des lecteurs à sa parution, puis par le prix Lange de l'Académie française en 1954.

En 1983, la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy porte son histoire sur le grand écran dans Rue Cases-Nègres. Le long-métrage reçoit notamment le Lion d'argent à la Mostra de Venise, puis le César de la meilleure première œuvre en 1984.

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Crédits photo : Joseph Zobel - Documentaire France Télévisions





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