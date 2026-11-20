Dans cette écofiction teintée de poésie du Pacifique, l'océan est un personnage à part entière, une voix qui souffle dans chaque page sa déclaration d'amour aux humains — entre espoir et rupture. Le roman est accompagné d'un livret photos : les images prolongent les mots, les enrichissent de douceur et de profondeur. Pour celles et ceux qui croient que les histoires sont les fondations d’un nouveau monde.

Premier souffle du voyage : l’émotion précède l’action

Bleu métal, c’est le combat d'une mère en quête d'un remède pour sa fille, d'une femme que l'amour a lâchée, d'une scientifique que l'on instrumentalise. Ce roman est né de l'émerveillement pour l'océan — dans un contexte où la science libre et éclairée est attaquée.

Bleu métal tient en haleine avec ses personnages féminins haut en couleurs ; un marin hors pair, assigné à terre ; un explorateur franc-tireur ; Hina une petite fille pour qui Tea et son compagnon se battent. L’océan est un personnage à part entière, il incarne des tumultes d'émotions dans cette course contre la montre, car il étouffe, s’étend, s’épanche. Il se livre, au fil des chapitres, comme un mouvement de vague.

“Pour les Maohis, Taaroa le Grand m’avait créé lisse comme un immense bloc de pierre, sans ride, sans mouvement. Je suis l’océan. Ce n’est pas gai d’être figé. Je m’ennuyais. Je voulais voyager, dépasser mes frontières, les rivages ; je me mis à monter doucement, tout doucement, pour découvrir le monde. Ce fut mon premier malentendu avec les Hommes”.

Un enjeu bien réel se dessine aujourd'hui au fond du Pacifique, le deep sea mining. Le monde de Bleu métal pourrait être le nôtre, bientôt.

Ce lien vital avec le grand bleu à préserver, les photos nous le rappellent. Pour ce lancement, un livret exclusif est glissé dans le rabat. Des tirages des séries Mana (l’énergie) et Moana (l’océan) prolongent les mots.

Second souffle du voyage : la ruée vers le grand bleu

Dans des plaines abyssales que nous connaissons moins que la surface de la Lune, gisent des nodules polymétalliques. Des États et des industriels les convoitent pour alimenter nos batteries, nos data centers… les besoins croissants d’une certaine économie.

Nos usages maritimes actuels et futurs sont à repenser dans un monde en surchauffe climatique, géopolitique… Bleu métal révèle cette bataille du bout du monde. Commencé il y a deux ans, ce roman propose un contre récit à une course prédatrice vers les abysses.

Une culture maohi au cœur d’un siècle océanique

L'océan réunit les êtres que les continents séparent. Pour les peuples du Pacifique, une passerelle vers l'Europe est l'amplification de leur voix. L'océan est sans frontière, circule et offre une autre relation pour l’ensemble du vivant. L’aimer pour mieux le protéger c’est notre première promesse

Le débat sur l'activité minière en eaux profondes s'accélère. Chaque ouvrage réservé prouve qu'un intérêt existe pour les vécus de l'océan du bout du monde et des profondeurs. #OneOcean

Vaia Tuuhia a consacré vingt ans aux causes environnementales. Bleu métal est né d’un constat : l’émotion précède l’action ; et du besoin de changer le regard sur le vivant. Claire Streit, photographe du Bel ordinaire, enrichit Bleu métal de son regard et sa quête de poésie en prolongeant les mots par ses photos. Les récits lumineux contribuent aussi à l’avènement d’un nouveau monde.

L’univers de Bleu métal se décline en exposition et lecture pour relier chacun.e à l’océan et lui permettre de prendre part au futur marin (second objectif de la campagne).

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Par Projet Ulule

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