Graphiste, illustratrice et linograveuse sous le nom de Zitounelino, Tania Koller lance une campagne Ulule pour financer la première édition de son abécédaire illustré. De A à Z, 26 animaux prennent vie dans des gravures en noir et blanc, dessinées puis imprimées à la main. Pensé pour être découvert en famille, ce livre invite petits et grands à explorer l’alphabet à travers la diversité du vivant et la poésie de l’image imprimée. Projet porté par Tania Koller.
Le 19/11/2026 à 09:30 par Projet Ulule
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19/11/2026 à 09:30
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Avec son abécédaire illustré, Tania Koller, graphiste, illustratrice et linograveuse connue sous le nom de Zitounelino, souhaite faire découvrir l’alphabet à travers un univers animalier entièrement créé à la main. De A à Z, chacune des 26 lettres est associée à un animal, représenté dans une illustration en noir et blanc réalisée selon la technique traditionnelle de la linogravure.
Chaque image commence par un dessin, avant d’être gravée dans une plaque de linoléum. L’encre est ensuite déposée sur la matrice, puis transférée sur le papier. Ce procédé artisanal, fondé sur le contraste, la matière et la précision du geste, donne aux illustrations une identité particulière. Les irrégularités de l’impression, loin d’être effacées, témoignent du travail manuel et rendent chaque tirage vivant.
Pensé comme un livre à partager en famille, cet abécédaire propose une première approche des lettres tout en ouvrant une fenêtre sur la diversité du monde animal. Les enfants peuvent suivre l’alphabet, reconnaître les silhouettes et les détails des animaux, observer les formes et les textures, tandis que les adultes sont invités à apprécier la simplicité graphique et la force expressive de la gravure.
À travers ce projet, Tania Koller souhaite créer un objet à la fois ludique, sensible et durable. Loin d’une production standardisée, le livre revendique une fabrication attentive et une esthétique sobre, centrée sur le dessin, le papier et l’impression. Chaque animal devient ainsi une rencontre entre une lettre, une forme et un geste, dans un ensemble conçu pour être regardé, lu et relu.
La campagne de financement participatif lancée sur Ulule doit permettre de financer l’impression de cette première édition et de faire passer les gravures de l’atelier au livre. Les contributions serviront à accompagner les différentes étapes de fabrication et à donner à ce projet indépendant les moyens d’exister dans sa forme définitive.
En soutenant cette campagne, les contributeurs participent à la naissance d’un abécédaire original et à la valorisation d’un savoir-faire artisanal lié au livre illustré. Ils contribuent également à faire connaître le travail de Zitounelino et son univers graphique, construit autour de la linogravure, du noir et blanc et d’une attention particulière portée aux formes du vivant.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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Exclusif - Barbara Canepa et Clotilde Vu, créatrices de la collection Métamorphose, annoncent leur départ des éditions Oxymore. Dans un communiqué adressé à ActuaLitté, elles expliquent leur décision et reviennent sur le jugement qui a annulé les marques Métamorphose et Noctambule, désormais définitif. Dans un dossier distinct, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez et Marco Mazzoni ont fait appel du jugement sur leurs contrats d’édition.
13/11/2026, 18:13
Exclusif — Des commerçants du centre-ville de Perpignan avaient contesté, en début d'année, l'ouverture d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans une zone commerciale. Le tribunal judiciaire de Perpignan avait entendu leurs arguments et ordonné une fermeture immédiate, ce que le groupe avait contesté par un recours en référé, avant de rouvrir, un mois après la première décision de justice. Un pari audacieux, désormais validé par la cour d'appel de Montpellier : un arrêt rendu le 3 novembre dernier a annulé la décision de justice initiale.
13/11/2026, 17:03
Exclusif — En l'espace de deux années seulement, le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture pour le secteur, a perdu 22 % de son enveloppe budgétaire. Une diminution drastique de ses moyens qui ne se fait pas sans renoncements : en 2026, deux actions, centrées sur la transition écologique des librairies et les échanges intergénérationnels autour de la lecture, ont ainsi été interrompues.
13/11/2026, 12:36
Exclusif - Dans un communiqué daté de ce vendredi 13 novembre, l'éditeur Albin Michel confirme à ActuaLitté qu’il ne publiera pas le prochain roman d’Amélie Nothomb. La maison défend le licenciement de Florence Godfernaux, l’attachée de presse de la romancière, et précise toutefois qu’il continuera d’accompagner L’Adolescence du perroquet, dernier roman paru.
13/11/2026, 11:30
Que l’animateur connu pour doubler le salaire des auditeurs, entre 6h et 10h du matin, écrive à Patrick Modiano relève déjà de l’improbable. Qu’il s’adresse également à Mathias Moncorgé (fils de Jean Gabin) et Patrick Glâtre devient plus étonnant encore. Mais qu’on leur propose à tous trois de payer pour une diffusion d'entretien sur les ondes, voilà qui fait clairement pouffer de rire…
13/11/2026, 10:31
Liseuses reliées au Wi-Fi, casques et écouteurs pour les livres audio, enceintes connectées, montres ou lunettes intelligentes : la lecture n’échappe pas à la multiplication des appareils numériques du quotidien. Mais avant de céder aux fonctions nouvelles, encore faut-il savoir ce qu’elles apportent réellement au lecteur. Ergonomie, confidentialité, autonomie et durée de vie restent des critères décisifs.
13/11/2026, 07:54
Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Les éditions Exemplaire ont annoncé la mort de Louisa Lesage, autrice et illustratrice de 28 ans, survenue le 8 novembre 2026 à Angoulême. Connue pour ses bandes dessinées autobiographiques, dans lesquelles elle abordait avec humour ses relations amoureuses, son autisme et ses blessures personnelles, elle avait publié son premier album en mai dernier. Une disparition qui suscite de nombreux hommages dans le monde de la BD.
12/11/2026, 13:28
L'acteur et scénariste britannique David Walliams, auteur d'ouvrages pour la jeunesse à succès, était accusé de harcèlement et de comportement inapproprié depuis plusieurs mois. Après l'échec d'une procédure pour limiter la diffusion de nouvelles informations, il est mis en cause par d'autres témoignages.
12/11/2026, 13:09
Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.
11/11/2026, 19:43
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