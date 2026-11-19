Avec son abécédaire illustré, Tania Koller, graphiste, illustratrice et linograveuse connue sous le nom de Zitounelino, souhaite faire découvrir l’alphabet à travers un univers animalier entièrement créé à la main. De A à Z, chacune des 26 lettres est associée à un animal, représenté dans une illustration en noir et blanc réalisée selon la technique traditionnelle de la linogravure.

Chaque image commence par un dessin, avant d’être gravée dans une plaque de linoléum. L’encre est ensuite déposée sur la matrice, puis transférée sur le papier. Ce procédé artisanal, fondé sur le contraste, la matière et la précision du geste, donne aux illustrations une identité particulière. Les irrégularités de l’impression, loin d’être effacées, témoignent du travail manuel et rendent chaque tirage vivant.

Pensé comme un livre à partager en famille, cet abécédaire propose une première approche des lettres tout en ouvrant une fenêtre sur la diversité du monde animal. Les enfants peuvent suivre l’alphabet, reconnaître les silhouettes et les détails des animaux, observer les formes et les textures, tandis que les adultes sont invités à apprécier la simplicité graphique et la force expressive de la gravure.

À travers ce projet, Tania Koller souhaite créer un objet à la fois ludique, sensible et durable. Loin d’une production standardisée, le livre revendique une fabrication attentive et une esthétique sobre, centrée sur le dessin, le papier et l’impression. Chaque animal devient ainsi une rencontre entre une lettre, une forme et un geste, dans un ensemble conçu pour être regardé, lu et relu.

La campagne de financement participatif lancée sur Ulule doit permettre de financer l’impression de cette première édition et de faire passer les gravures de l’atelier au livre. Les contributions serviront à accompagner les différentes étapes de fabrication et à donner à ce projet indépendant les moyens d’exister dans sa forme définitive.

En soutenant cette campagne, les contributeurs participent à la naissance d’un abécédaire original et à la valorisation d’un savoir-faire artisanal lié au livre illustré. Ils contribuent également à faire connaître le travail de Zitounelino et son univers graphique, construit autour de la linogravure, du noir et blanc et d’une attention particulière portée aux formes du vivant.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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