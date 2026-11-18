Que reste-t-il d’un roman lorsqu’on en retire les intrigues secondaires, certains personnages et une bonne partie des développements ? Chez Argon, la réponse tient dans un fichier audio d’une trentaine de minutes. La maison allemande vient de lancer longstoryshort, une collection de classiques condensés avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Trois œuvres inaugurent l’expérience : Professor Unrat, de Heinrich Mann, Die Totenwacht, de Marie von Ebner-Eschenbach, et Die Frau des Weisen, d’Arthur Schnitzler. Toutes ont été commercialisées le 10 novembre.

Le roman de Heinrich Mann, paru en 1905, suit le professeur Raat, surnommé « Unrat » par ses élèves. Cet enseignant autoritaire voit ses certitudes vaciller lorsqu’il rencontre la chanteuse Rosa Fröhlich. Le livre a notamment inspiré le film L’Ange bleu, avec Marlene Dietrich. Les deux autres œuvres sont des récits plus brefs, mais soumis au même travail de réduction.

Argon ne présente pas ces productions comme des lectures intégrales. L’objectif annoncé est de susciter l’envie de découvrir les textes originaux, également proposés dans son catalogue.

Gemini coupe, les éditeurs reprennent

Dans un entretien consacré à la fabrication de la collection, l’éditeur décrit une opération plus délicate qu’un simple résumé automatique. L’équipe a essayé une douzaine de méthodes avant de retenir un processus mêlant interventions humaines et outils numériques.

Google Gemini participe à la condensation du texte. Le récit principal conserve, autant que possible, les formulations originales ; les personnages et intrigues secondaires sont raccourcis, voire supprimés. Des transitions relient ensuite les passages conservés. Les versions produites passent par une relecture éditoriale destinée à vérifier leur cohérence.

Benjamin, responsable de l’IA chez Argon, insiste sur le temps consacré aux contrôles humains. Nikolai, membre de l’équipe éditoriale, explique avoir travaillé sur les critères de réduction et la vérification des textes, puis sur leur mise en audio.

L’intitulé « classiques en 30 minutes » ne correspond d’ailleurs pas à une durée fixe : lanotice de *Professor Unrat* annonce 38 minutes d’écoute.

Des voix clonées et rémunérées, selon l’éditeur

La narration est générée avec ElevenLabs Studio à partir de profils numériques reproduisant des voix humaines. Argon affirme que les personnes concernées ont autorisé cette utilisation et qu’elles sont rémunérées. Les contrats n’ont pas été rendus publics. Les notices commerciales signalent explicitement l’intervention de l’IA dans la production des adaptations. Les trois titres sont proposés en téléchargement et en streaming, au prix indicatif de 0,99 € chacun.

La maison conserve parallèlement ses enregistrements intégraux, interprétés par des comédiens. Sa version complète de Professor Unrat est ainsi lue par Dieter Mann, mort en 2022. Pour Frederik Wehmeier, directeur général d’Argon, longstoryshort reste une expérimentation : son éventuel développement dépendra de l’accueil réservé aux premières publications.

Crédits photo : Nicholas Fuentes CC 0

Par Clotilde Martin

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