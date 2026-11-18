Condenser des œuvres classiques en une trentaine de minutes d'écoute, à l'aide de Google Gemini et de voix reproduites numériquement : l'éditeur allemand Argon expérimente une nouvelle collection de livres audio. Trois premiers titres sont parus le 10 novembre 2026. La maison affirme que les adaptations sont relues par ses équipes et que les voix utilisées font l'objet d'accords contractuels.
Le 18/11/2026 à 17:05 par Clotilde Martin
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18/11/2026 à 17:05
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Que reste-t-il d’un roman lorsqu’on en retire les intrigues secondaires, certains personnages et une bonne partie des développements ? Chez Argon, la réponse tient dans un fichier audio d’une trentaine de minutes. La maison allemande vient de lancer longstoryshort, une collection de classiques condensés avec l’aide de l’intelligence artificielle.
Trois œuvres inaugurent l’expérience : Professor Unrat, de Heinrich Mann, Die Totenwacht, de Marie von Ebner-Eschenbach, et Die Frau des Weisen, d’Arthur Schnitzler. Toutes ont été commercialisées le 10 novembre.
Le roman de Heinrich Mann, paru en 1905, suit le professeur Raat, surnommé « Unrat » par ses élèves. Cet enseignant autoritaire voit ses certitudes vaciller lorsqu’il rencontre la chanteuse Rosa Fröhlich. Le livre a notamment inspiré le film L’Ange bleu, avec Marlene Dietrich. Les deux autres œuvres sont des récits plus brefs, mais soumis au même travail de réduction.
Argon ne présente pas ces productions comme des lectures intégrales. L’objectif annoncé est de susciter l’envie de découvrir les textes originaux, également proposés dans son catalogue.
Dans un entretien consacré à la fabrication de la collection, l’éditeur décrit une opération plus délicate qu’un simple résumé automatique. L’équipe a essayé une douzaine de méthodes avant de retenir un processus mêlant interventions humaines et outils numériques.
Google Gemini participe à la condensation du texte. Le récit principal conserve, autant que possible, les formulations originales ; les personnages et intrigues secondaires sont raccourcis, voire supprimés. Des transitions relient ensuite les passages conservés. Les versions produites passent par une relecture éditoriale destinée à vérifier leur cohérence.
Benjamin, responsable de l’IA chez Argon, insiste sur le temps consacré aux contrôles humains. Nikolai, membre de l’équipe éditoriale, explique avoir travaillé sur les critères de réduction et la vérification des textes, puis sur leur mise en audio.
L’intitulé « classiques en 30 minutes » ne correspond d’ailleurs pas à une durée fixe : lanotice de *Professor Unrat* annonce 38 minutes d’écoute.
La narration est générée avec ElevenLabs Studio à partir de profils numériques reproduisant des voix humaines. Argon affirme que les personnes concernées ont autorisé cette utilisation et qu’elles sont rémunérées. Les contrats n’ont pas été rendus publics. Les notices commerciales signalent explicitement l’intervention de l’IA dans la production des adaptations. Les trois titres sont proposés en téléchargement et en streaming, au prix indicatif de 0,99 € chacun.
La maison conserve parallèlement ses enregistrements intégraux, interprétés par des comédiens. Sa version complète de Professor Unrat est ainsi lue par Dieter Mann, mort en 2022. Pour Frederik Wehmeier, directeur général d’Argon, longstoryshort reste une expérimentation : son éventuel développement dépendra de l’accueil réservé aux premières publications.
Crédits photo : Nicholas Fuentes CC 0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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Préparer un texte, vérifier une prononciation, contrôler l’enregistrement, traduire ou générer une voix : l’intelligence artificielle est déjà entrée dans la fabrication du livre audio. Une vaste étude montre toutefois un secteur beaucoup moins automatisé qu’on pourrait l’imaginer. Les économies sont réelles mais limitées, les questions de droits deviennent centrales et la voix humaine conserve une forte valeur éditoriale.
14/09/2026, 17:59
JPMorgan Chase, HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS ou Industrial and Commercial Bank of China : leurs noms reviennent dans l’actualité économique, mais ce qu’elles font réellement demeure souvent moins évident.
04/09/2026, 11:32
Peut-on prêter, transmettre ou revendre un ebook sans écarter son auteur de la transaction ? Thotario, plateforme française qui expérimente un marché secondaire du livre numérique, lance une enquête auprès des lecteurs. Habitudes d’achat, frustrations, prix, prêt, seconde main : une vingtaine de questions doivent surtout permettre à l’entreprise de confronter son modèle aux pratiques et aux attentes.
25/08/2026, 12:16
Le pirate aussi a découvert les charmes du zéro stock. Le 20 juillet, à Delhi, une opération policière préparée avec Penguin Random House India, Simon & Schuster India, Hay House et des enquêteurs a visé deux adresses, à South Ganesh Nagar et Pandav Nagar.
21/08/2026, 12:04
Carlsen, l’auteur Marc-Uwe Kling et l’illustratrice Astrid Henn ont assigné OpenAI en justice en Allemagne pour atteinte au droit d’auteur. Ils accusent ChatGPT de pouvoir produire, à partir de requêtes simples, des histoires et des illustrations très proches de leur série jeunesse à succès Das NEINhorn, jusqu’à générer des maquettes de livres prêtes à imprimer.
20/08/2026, 17:51
Au Brésil, l’ABDR a recensé 20.566 liens donnant accès à des livres piratés en juillet 2026, contre 10.923 un an plus tôt. Soit +88,3 %. Spectaculaire, mais trompeur si on le lit comme une explosion du piratage : l’association vient de changer son programme de recherche. Le chiffre raconte donc autant la circulation illégale que la manière, désormais plus efficace, de la repérer.
20/08/2026, 12:14
L’autoédition n’est plus le supplément turbulent du livre numérique russe. Selon LitRes, elle représente désormais 61 % du segment textuel, contre 53 % en 2024. Son marché a dépassé 2,7 milliards de roubles au premier trimestre 2026, en hausse de 13 % sur un an. Et 10 des 20 écrivains les plus vendus, toujours sur LitRes, appartiennent désormais à la catégorie des « digital-auteurs ».
18/08/2026, 11:31
Livres numérisés, archives, articles scientifiques : le PDF s’est imposé partout, sans toujours être facile à exploiter. OCR, traduction et conversion permettent désormais de retrouver, comprendre et réutiliser plus simplement les textes qu’il contient.
17/08/2026, 17:23
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