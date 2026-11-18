Trois entreprises dominent le marché suédois des abonnements aux livres audio et numériques : Storytel, BookBeat et Nextory. Si Bonnier Books parvient à ses fins, les deux dernières passeront sous le contrôle d’un même groupe. L’autorité de la concurrence a décidé de regarder l’opération de plus près.

LeKonkurrensverket a annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie le 10 novembre, après avoir reçu, le 6 octobre, la notification du projet de rachat de Nextory par Bonnier Books Group Holding AB.

Le groupe Bonnier exerce une activité éditoriale importante en Suède et possède déjà BookBeat, service d’abonnement présent dans plusieurs pays européens, dont la France. Nextory commercialise, de son côté, des livres audio et numériques par abonnement, sans appartenir à un groupe d’édition.

La transaction réunirait donc deux concurrents directs, tout en renforçant la présence d’un éditeur dans la distribution de ses propres ouvrages et de ceux des autres maisons.

Un distributeur indépendant de moins

Dans sa décision officielle, référencée 697/2026, le régulateur souligne que Storytel, BookBeat et Nextory concentrent une part importante des abonnements du pays. Ses premières investigations indiquent également que les deux plateformes visées par l’opération sont des concurrentes proches.

Plusieurs professionnels consultés pendant l’instruction ont fait part de leurs réserves. Ils évoquent la position déjà solide de Bonnier dans l’édition et l’importance de Nextory comme distributeur indépendant. Pour les maisons qui négocient l’accès de leurs catalogues aux plateformes, le rapprochement réduirait le nombre d’intermédiaires sans lien capitalistique avec un éditeur parmi les principaux acteurs suédois.

L’autorité examine à la fois la concurrence entre les services d’abonnement et les relations entre les activités éditoriales de Bonnier et la distribution numérique. Elle rappelle que d’autres opérateurs sont présents sur ce marché, notamment Audible, Kobo, Spotify, PodMe et Bokusgruppen. Storytel possède, lui aussi, des activités d’édition.

Cette configuration n’est pas sans écho en France : BookBeat y a fait son entrée en 2022, tandis que Nextory avait auparavant racheté le service français Youboox. L’examen engagé concerne toutefois le marché suédois ; il ne préjuge pas d’une décision des autorités françaises.

Réponse attendue en mars 2027

Le Konkurrensverket n’a pas conclu que le rachat porterait atteinte à la concurrence. Il estime que les informations réunies ne suffisent pas, à ce stade, à écarter ce risque. Il dispose de 90 jours ouvrables supplémentaires pour examiner le dossier.

Une décision est attendue au plus tard le 24 mars 2027, sauf modification du calendrier dans les conditions prévues par la loi suédoise. Les entreprises ne sont pas autorisées à réaliser l’opération avant que le régulateur ait statué.

Crédits photo : Aaron Burden CC 0

Par Clément Solym

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