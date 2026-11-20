Le métro arrive, on monte, on lève un bras pour attraper la barre. Le roman qu’on avait prévu d’ouvrir reste dans le sac. Ce n’est pas l’envie qui manque, c’est la deuxième main. À la maison, le même dilemme se présente devant une planche à découper ou une pile de linge. Et certains soirs, on a surtout envie de fermer les yeux. Le livre audio trouve sa place dans ces moments-là.

Il ne s’agit pas de remplir chaque minute. On peut aussi lancer un chapitre sans rien faire d’autre. Sur la page, on décide du temps que dure un silence, on revient sur une phrase, on saute des yeux jusqu’à la fin du paragraphe. À l’oreille, quelqu’un d’autre donne la cadence. Un blanc avant une réponse suffit à faire douter de ce qu’un personnage vient de dire. Une phrase qui paraissait sèche sur le papier prend soudain des airs de confidence.

Une meurtrière et des mirabelles

« Le jour où je suis devenue une meurtrière, j’ai cessé d’aimer les mirabelles. » Difficile d’en rester là. Dans Nous qui avons connu Solange, Marie Vareille glisse un aveu terrible dans une phrase qui aurait presque sa place à table, un dimanche en famille. Pourquoi ces fruits-là ? Et à qui s’adresse cet aveu ? On a déjà deux bonnes raisons de tendre l’oreille. La version intégrale, parue chez Audiolib et incluse dans Kobo Plus en France, est lue par Lara Suyeux.

En Corrèze, Célestine mise sur ses études pour ne pas passer sa vie à travailler dans la ferme familiale. En Gironde, Solange est enfermée dans une école de préservation, où l’on place des adolescentes jugées « déviantes ». Un secret lie les deux jeunes femmes. À partir de leurs destins, le roman suit quatre générations et raconte ce qu’il en coûte de refuser la place qu’on vous assigne.

La première phrase se prête à un petit exercice. Lisez-la à mi-voix en appuyant sur « meurtrière », puis recommencez en insistant sur « mirabelles ». Dans un cas, c’est l’aveu qui prend le dessus. Dans l’autre, c’est le souvenir. Les mots, eux, n’ont pas changé.

Le livre dure environ 10 h 40, mais nul besoin de décider d’emblée si l’on passera dix heures en compagnie de Célestine et de Solange. En librairie, on feuillette souvent un roman avant de l’emporter. Ici, le réflexe est le même, à ceci près qu’on prête aussi attention à la façon dont une phrase est dite. Écouter l’extrait sur Kobo.

Un abonnement, deux façons de lire

En France, Kobo Plus Lire et Écouter est proposé à 14,99 € par mois et comprend jusqu’à 30 heures d’écoute mensuelles, en plus de l’accès aux livres numériques du catalogue Kobo Plus. Kobo by Fnac propose 14 jours d’essai gratuit aux nouveaux abonnés. L’application Kobo Books suffit pour commencer sur smartphone ou tablette et l'offre est à découvrir à cette adresse.

Rien n’oblige à choisir une fois pour toutes. On peut garder un roman à lire le soir et en réserver un autre aux trajets du matin. Ou prendre l’air avec Solange et, arrivé devant chez soi, faire le tour du pâté de maisons. On était sorti marcher. On reste dehors pour savoir ce qu’elle tait encore.

Crédits photo : Denys Argyriou CC 0

Par Nicolas Gary

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