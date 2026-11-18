Le livre d'occasion gagne un nouveau rayon sur les places de marché généralistes. Alibris, spécialiste américain de la vente en ligne de livres de seconde main, s'associe à Temu pour y proposer plus d'un million de références.

L'accord, révélé par Publishers Weekly, intervient un an après un rapprochement comparable avec Shein. ActuaLitté avait déjà analysé cette première alliance, qui marquait l'arrivée du spécialiste de la mode dans la vente de livres.

Temu, en revanche, commercialisait déjà des ouvrages, notamment dans les domaines des loisirs créatifs et des activités pratiques. Alibris entend compléter cette offre par des romans, biographies, manuels scolaires et autres titres d'occasion.

Des stocks expédiés localement

Les livres seront acheminés depuis des entrepôts locaux dans le cadre du programme Local Seller de Temu. Cette organisation diffère des expéditions internationales associées à une partie du catalogue de la plateforme ; aucun délai précis n'est cependant garanti dans les informations rendues publiques.

Rob Lambert, vice-président chargé des ventes et du marketing internationaux chez Alibris, présente ce partenariat comme un moyen de toucher de nouveaux acheteurs. L'entreprise travaille déjà avec plusieurs autres acteurs du commerce électronique, notamment Walmart, eBay et eCampus.

Ni Alibris ni Temu n'ont communiqué les commissions appliquées aux ventes, les objectifs de chiffre d'affaires ou le nombre d'exemplaires qu'ils espèrent écouler. Le million annoncé correspond à des références mises à disposition, pas à des ventes réalisées.

Crédits photo : Temu

Par Clément Solym

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