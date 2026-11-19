Et si la haine était la seule chose qui vous faisait encore tenir debout ?

C’est le cas de Lyra. Depuis la mort de son amie Judith, elle ne pense qu’à se venger, et elle déteste les mages plus que tout. Alors quand on l’emmène de force au Domaine de l’Arcane, au milieu de ses ennemis, elle n’a aucune envie d’y rester. Mais la magie qu’elle rejette fait partie d’elle, et il va falloir apprendre à la maîtriser pour ne pas sombrer – comme d'autres étudiants avant elle.

Au Domaine, on ne reçoit pas de diplôme. Les épreuves sont dures, les échecs peuvent coûter la vie, et derrière ces défis se cachent des enjeux politiques qui prennent de l’ampleur. C'est dans cette ambiance chaotique que Lyra devra composer avec Iyer, qui pourrait bien être le seul à détenir les clés de sa survie. Et si sa présence entre les falaises de l’Arcane n’avait rien d’un hasard ?

Le Domaine n’est pas une école comme les autres. On y apprend à maîtriser sa magie à travers des épreuves, et tous les élèves n’en reviennent pas. Lyra n’a rien demandé, mais elle va devoir trouver sa place, se faire des alliés et décider de ce qu’elle fera de ce pouvoir qui lui fait peur.

Eyama : Les Enfants de l’Arcane vous plonge au milieu d'un académie – où nous savons pertinemment que nous n'y tiendrons pas la semaine. On y trouve une héroïne au caractère bien trempé, un univers magique, des intrigues qui s’enveniment et des amitiés qui ressemblent, peu à peu, à une famille choisie (found family). Ce livre pourrait plaire aux lecteurs de Fourth Wing ou de Divergente, à ceux qui aiment voir une héroïne se construire au milieu du chaos et remettre en question tout ce qu’elle pensait savoir.

Paru en avril 2026 en auto-édition, ce premier tome de 386 pages trouve aujourd’hui sa conclusion avec Eyama : Les Veilleurs de l’Aube. Pour l’occasion, Mathilde Trainson a lancé le 20 octobre une campagne de précommande sur Ulule, où la duologie est proposée en format relié, avec un jaspage continu entre les deux tomes.

L’objectif de 1700 € a été atteint en moins de douze heures. Les futurs contributeurs peuvent donc encore enrichir leur colis avec d’autres goodies exclusifs. À ce jour, un "kit de secours : spécial lecteur" – composé d'un chiffon microfibre et d'un mot-fléché – a déjà été débloqué. Le prochain goodie à débloquer ? Une page de bestiaire au format A4, pour venir étendre l'univers.

Chaque précommande participe à financer l’impression de la duologie et permet de débloquer des paliers. La campagne se poursuit jusqu’au 4 décembre, il est encore temps de la rejoindre.

En 2026, presque 400 personnes ont rejoint l'aventure. Pourquoi pas vous ?

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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