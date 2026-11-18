L'invention du téléphone continue d'alimenter les controverses historiques. Une fondation liée aux descendants d'Alexander Graham Bell demande à Farrar, Straus and Giroux de corriger plusieurs passages de The Telephone: A New History, nouvel ouvrage de James Gleick. Elle conteste la présentation d'accusations de vol et de corruption visant l'inventeur. L'éditeur, lui, défend le travail de son auteur.
Le 18/11/2026 à 16:20 par Nicolas Gary
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18/11/2026 à 16:20
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Un siècle et demi après les premières disputes sur les brevets du téléphone, les désaccords ressurgissent dans les pages d’un livre. L’Alexander and Mabel Bell Legacy Foundation reproche à James Gleick d’avoir donné à certaines accusations historiques une valeur de certitude qu’elles ne mériteraient pas.
Dans une déclaration diffusée le 13 novembre, la fondation demande à Farrar, Straus and Giroux et à l’écrivain de reconnaître les erreurs qu’elle croit avoir identifiées, puis de les rectifier lors des prochains tirages. Elle précise ne pas s’opposer au principe d’une interprétation historique critique, mais conteste la manière dont le livre exploite plusieurs témoignages relatifs aux origines du téléphone.
Selon les informations réunies parPublishers Weekly le 16 novembre, la fondation estime que les sources utilisées pour évoquer le vol et la corruption sont insuffisamment contextualisées. Ces accusations restent donc l’objet d’un différend, et non des faits établis par le présent article.
Farrar, Straus and Giroux défend la méthode de James Gleick et l’importance de ses recherches documentaires. L’auteur soutient de son côté que l’histoire du téléphone ne saurait se résumer au génie d’un seul inventeur : plusieurs chercheurs travaillaient alors sur des techniques voisines, dans un climat de rivalités scientifiques et commerciales.
Cette discussion n’est pas nouvelle. En 2008, Seth Shulman avait déjà consacré The Telephone Gambit : Chasing Alexander Graham Bell’s Secret aux soupçons entourant la reconnaissance de Bell. Le livre de Gleick relance ainsi un débat ancien, où les archives et les procédures de l’époque font l’objet de lectures opposées.
À ce stade, la démarche rendue publique par la fondation consiste à demander des corrections éditoriales. Les sources consultées ne font état d’aucune décision de justice portant sur les passages contestés de The Telephone.
Crédits illustration : gravure d'après une photo de Bell au téléphone, appelant Chicago depuis New York en 1892
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Comment vaincre sa peur ? C'est ce que le premier album de Launy Wierez, Papy et Saphira, un album jeunesse queer adapté aux dyslexiques et malvoyants, dévoile aux enfants à partir de 4 ans. Effrayé à l'idée de monter sur scène pour son spectacle de fin d'année, le petit Rémi décide de se confier à son Papy, qui lui révèle qu'autrefois, il brillait sous les projecteurs en tant que drag queen.
12/11/2026, 17:00
Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský détient désormais 69,3 % du capital de Fnac Darty, à l'issue de son offre publique d'achat. L'opération, confirmée le 10 novembre par l'Autorité des marchés financiers, lui assure le contrôle du distributeur français. Déjà propriétaire d'Editis, l'homme d'affaires réunit sous son influence un grand groupe d'édition et l'un des principaux circuits de vente de livres du pays.
12/11/2026, 15:59
Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.
12/11/2026, 15:29
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Les éditions Exemplaire ont annoncé la mort de Louisa Lesage, autrice et illustratrice de 28 ans, survenue le 8 novembre 2026 à Angoulême. Connue pour ses bandes dessinées autobiographiques, dans lesquelles elle abordait avec humour ses relations amoureuses, son autisme et ses blessures personnelles, elle avait publié son premier album en mai dernier. Une disparition qui suscite de nombreux hommages dans le monde de la BD.
12/11/2026, 13:28
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