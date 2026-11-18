Un siècle et demi après les premières disputes sur les brevets du téléphone, les désaccords ressurgissent dans les pages d’un livre. L’Alexander and Mabel Bell Legacy Foundation reproche à James Gleick d’avoir donné à certaines accusations historiques une valeur de certitude qu’elles ne mériteraient pas.

Dans une déclaration diffusée le 13 novembre, la fondation demande à Farrar, Straus and Giroux et à l’écrivain de reconnaître les erreurs qu’elle croit avoir identifiées, puis de les rectifier lors des prochains tirages. Elle précise ne pas s’opposer au principe d’une interprétation historique critique, mais conteste la manière dont le livre exploite plusieurs témoignages relatifs aux origines du téléphone.

Selon les informations réunies parPublishers Weekly le 16 novembre, la fondation estime que les sources utilisées pour évoquer le vol et la corruption sont insuffisamment contextualisées. Ces accusations restent donc l’objet d’un différend, et non des faits établis par le présent article.

L’éditeur maintient son soutien

Farrar, Straus and Giroux défend la méthode de James Gleick et l’importance de ses recherches documentaires. L’auteur soutient de son côté que l’histoire du téléphone ne saurait se résumer au génie d’un seul inventeur : plusieurs chercheurs travaillaient alors sur des techniques voisines, dans un climat de rivalités scientifiques et commerciales.

Cette discussion n’est pas nouvelle. En 2008, Seth Shulman avait déjà consacré The Telephone Gambit : Chasing Alexander Graham Bell’s Secret aux soupçons entourant la reconnaissance de Bell. Le livre de Gleick relance ainsi un débat ancien, où les archives et les procédures de l’époque font l’objet de lectures opposées.

À ce stade, la démarche rendue publique par la fondation consiste à demander des corrections éditoriales. Les sources consultées ne font état d’aucune décision de justice portant sur les passages contestés de The Telephone.

Crédits illustration : gravure d'après une photo de Bell au téléphone, appelant Chicago depuis New York en 1892

Par Nicolas Gary

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