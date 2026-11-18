Le Diable noir n'a pas encore de titre définitif au cinéma, mais il a déjà son ordonnance judiciaire. Le 17 novembre, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Matthias Cornilleau, a refusé d'interdire à Chapter 2 l'utilisation de cette expression pour le prochain film de Ladj Ly, consacré au général Thomas-Alexandre Dumas, père du célèbre romancier.

L'écrivain Claude Ribbe, qui revendique des droits sur cette dénomination, demandait son interdiction sous astreinte de 2000 € par jour, ainsi qu'une provision de 150.000 € sur dommages-intérêts. Il sollicitait également la publication de la décision dans plusieurs médias professionnels. Aucune de ces demandes n'a été accueillie.

De son côté, Chapter 2 reprochait à Claude Ribbe d'avoir dénigré le projet de Ladj Ly dans la presse et réclamait, en retour, 3500 € de dommages-intérêts provisionnels. Le juge a également refusé d'accorder cette somme. La suite pourrait se jouer devant les juges du fond : l'écrivain confirme auprès d'ActuaLitté son intention de poursuivre Chapter 2 si le titre contesté est finalement retenu pour la sortie du film.

Deux marques reconnues, mais aucune interdiction

Le différend oppose depuis plusieurs mois Claude Ribbe à Chapter 2, société de production de Dimitri Rassam, associée à SRAB Films pour cette superproduction. Le film, dont la sortie est prévue le 13 octobre 2027, porte actuellement le titre Dumas – Diable noir.

Claude Ribbe lui a consacré en 2008 une biographie intitulée Le Diable noir (Alphée-Jean-Paul Bertrand), suivie d'un documentaire en 2009. Son travail a également donné lieu à Le Général Dumas (Tallandier, 2021), puis à un roman historique reprenant le titre Le Diable noir, publié chez Fayard en mai 2026.

Comme ActuaLitté le révélait en septembre, l'écrivain a déposé deux marques auprès de l'Institut national de la propriété industrielle : « Le Diable Noir », le 19 novembre 2024, puis « Black Devil », le 12 décembre suivant. Elles couvrent notamment des activités de divertissement et de production cinématographique.

Chapter 2 contestait leur validité, estimant notamment que l'expression renvoyait au surnom historique du général Dumas et ne disposait pas du caractère distinctif nécessaire. Le producteur soutenait également que ces dépôts, intervenus après les premières annonces du film, avaient été effectués de mauvaise foi.

Un titre de film n'est pas nécessairement une marque

Le juge rappelle que les marques de Claude Ribbe sont « présumées valables, et partant, actuellement opposables à la défenderesse ». Autrement dit, elles sont bien reconnues et Chapter 2 doit en tenir compte, mais cela ne donne pas à l'écrivain le droit d'interdire automatiquement l'utilisation de « Diable noir » comme titre du film.

Le magistrat distingue en effet le titre d'une œuvre d'une marque : le premier désigne un film, la seconde identifie l'origine commerciale d'un produit ou d'un service. Les appellations « Dumas – Diable Noir », « Dumas : Black Devil » et « Dumas : Diable noir » ont bien été utilisées « dans la vie des affaires » pour annoncer le projet. Mais les éléments présentés ne suffisent pas à établir qu'elles ont été employées comme des marques. Chapter 2 précise, en outre, que le titre définitif n'est pas arrêté.

Le magistrat estime donc que « la contrefaçon n'est pas vraisemblable ». Claude Ribbe y voit malgré tout un avertissement pour la production : la décision ne constitue « pas forcément un encouragement pour Dimitri Rassam à garder ce titre ».

Un titre qui circulait avant le dépôt des marques

Le 29 janvier 2024, SRAB Films, partenaire de Ladj Ly, contacte Claude Ribbe pour savoir si les droits d'adaptation de son ouvrage Le Général Dumas sont disponibles. L'auteur avait exprimé des réserves sur l'orientation du projet et proposé de participer à son écriture pour en renforcer la rigueur historique. Aucun accord n'avait abouti.

Quelques mois plus tard, le 22 octobre, les éditions Glénat annonçaient officiellement l'adaptation de leur trilogie en bande dessinée Le Premier Dumas, scénarisée par Salva Rubio et dessinée par Rubén del Rincón, sous le titre Dumas – Diable noir. Le deuxième volume, intitulé Le Diable noir, était déjà paru en septembre 2023.

Mais le 26 octobre, un article de 20 Minutes présente la biographie de Claude Ribbe, publiée en 2008, comme un ouvrage qui « devrait servir de base au scénario ». Une affirmation que l'écrivain considère comme une confusion entre son travail et le projet cinématographique. « C'est la raison pour laquelle j'ai déposé le titre comme marque », assure-t-il.

Claude Ribbe ne conteste pas l'utilisation du même titre par Glénat, contre lequel il n'a jamais souhaité engager de procédure, « mais un film à 43 millions, ce n'est pas pareil ».

Autre point soulevé par l'écrivain : le film est enregistré sous le titre Le Premier Dumas en novembre 2025. Après la publication de son roman Le Diable noir chez Fayard, en mai 2026, son avocate adresse une mise en garde à Chapter 2 le 24 juin. Le 3 juillet, le titre est modifié dans les registres du cinéma pour devenir Dumas – Diable noir.

Le juge relève que les titres « Dumas – Diable noir » et « Dumas : Black Devil » circulaient déjà dans la presse en octobre 2024, avant que Claude Ribbe ne dépose ses marques.

Chapter 2 échoue aussi sur le dénigrement

Chapter 2 réclamait de son côté 3500 € de dommages-intérêts provisionnels à Claude Ribbe pour dénigrement. Le producteur visait une tribune publiée dans Le Figaro en octobre 2024, où l'écrivain dénonçait une possible « instrumentalisation politique et racialiste » de l'histoire du général Dumas, ainsi que la médiatisation du litige, notamment dans ActuaLitté le 16 septembre et le Journal du dimanche le 4 octobre.

La société demandait également la publication de la décision dans plusieurs médias professionnels, aux frais de Ribbe, dans la limite de 3000 €.

Le juge écarte ces demandes : rien ne prouve que l'écrivain ait rédigé ou contrôlé les articles cités. Quant à sa tribune, les précautions « me semble vouloir » et « de mon point de vue » inscrivent ses critiques dans une appréciation personnelle. Le magistrat relève ainsi « un doute sérieux quant au caractère dénigrant de cette tribune ».

Frédéric Couderc, un précédent qui refait surface

Claude Ribbe affirme à présent avoir été contacté par Frédéric Couderc, romancier français et auteur de Prince Ébène (Presses de la Renaissance, 2003). Inspiré de l'histoire d'Aniaba, prince africain accueilli à la cour de Louis XIV, son roman imagine notamment ce personnage historique en mousquetaire. Selon Ribbe, l'écrivain se dit « prêt à fournir une attestation en cas de procès au fond », estimant avoir déjà été victime de parasitisme de la part du producteur Dimitri Rassam.

Cette accusation renvoie à une enquête d'ActuaLitté publiée en décembre 2023. Dans Les Trois Mousquetaires : Milady, produit par Chapter 2, apparaît Hannibal, un mousquetaire noir incarné par Ralph Amoussou, inspiré d'Aniaba et absent du roman original d'Alexandre Dumas.

Or, dès septembre 2020, Chapter 2 avait contacté Editis pour connaître la disponibilité des droits d'adaptation de Prince Ébène. Des négociations avaient suivi pour une série intitulée Black Musketeer, présentée comme « librement inspirée de Prince Ébène ». Un contrat avait été signé en juin 2022.

Le personnage apparaît pourtant dans Milady, sans mention de Frédéric Couderc. Dimitri Rassam aurait contesté dès juin 2021 tout emprunt au roman pour ce film. La production a finalement renoncé à son option sur la série fin 2023.

Selon Claude Ribbe, le romancier considère aujourd'hui que le producteur reproduit le même procédé dans l'affaire Dumas – Diable noir.

Une superproduction toujours attendue en octobre 2027

La bataille judiciaire se déroule alors que le film de Ladj Ly a déjà franchi plusieurs étapes essentielles de sa production. Son tournage, achevé à l'été 2026 après cinq mois de prises de vues, a mobilisé notamment Théo Christine, dans le rôle du général Dumas, ainsi que François Civil, Vincent Cassel, Omar Sy et Galatéa Bellugi.

Produit par Chapter 2 et SRAB Films, le long-métrage dispose d'un budget évalué à quelque 44 millions € par Cineuropa. Il a notamment bénéficié de soutiens régionaux et d'une aide du CNC consacrée aux effets visuels. Disney+ et Netflix ont également préacheté le projet.

Chapter 2 n'en est d'ailleurs pas à sa première grande adaptation de l'univers de Dumas. La société de Dimitri Rassam a produit les deux volets des Trois Mousquetaires, puis Le Comte de Monte-Cristo, qui avait dépassé neuf millions d'entrées en France en 2024.

Dans cette nouvelle production, Ladj Ly s'intéresse à Thomas-Alexandre Dumas, né à Saint-Domingue en 1762, fils d'un noble français et d'une femme réduite en esclavage, devenu général dans les armées de la Révolution. Son parcours militaire et ses relations avec Bonaparte constituent la matière de cette fresque historique. Claude Ribbe était formel auprès d'ActuaLitté : « Je ne critique pas le film, je ne l'ai pas vu. Il a le droit d'avoir sa vision artistique. Mais je veux vraiment être mis en dehors de ça. »

Auprès d'ActuaLitté, Claude Ribbe ne dissimule pas ses intentions : « Au vu de ce jugement, et en l'état des échanges entre avocats, mon intention est d'attaquer Chapter 2 au fond si le titre "Dumas Diable noir" est le titre définitif. » Il annonce également la préparation d'un dossier destiné à mieux établir la valeur économique de la dénomination qu'il exploite depuis plusieurs années. L'attestation envisagée de Frédéric Couderc viendrait, selon lui, nourrir cette démarche.

L’écrivain a d’ailleurs lancé cette année le prix Alexandre-Dumas du roman historique, une idée qu'il mûrissait depuis 2006. Dotée de 2000 €, la récompense couronnera son premier lauréat le 5 décembre 2026, parmi neuf ouvrages en lice. Une autre manière de faire vivre l'héritage des Dumas, loin des prétoires cette fois.

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Sollicitée par ActuaLitté pour réagir à cette décision, préciser si le titre du film était définitif et faire le point sur ses échanges avec Claude Ribbe, la société Chapter 2 a également été interrogée sur le précédent Frédéric Couderc. Elle n'avait pas répondu à nos questions au moment de la publication de cet article.

Par Hocine Bouhadjera

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