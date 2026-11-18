Vendredi 6 novembre, gare Montparnasse, à Paris, une trentaine de militants d'Alternatiba et d'Action non violente COP21 investissent un Relay. En quelques minutes, les journaux quittent leurs présentoirs, les magazines circulent de main en main et une vingtaine de cartons s'empilent à l'entrée du magasin. L'opération entend dénoncer la place occupée par Vincent Bolloré dans la distribution de la presse et des livres.

Sur les pancartes, le message ne s'embarrasse pas de nuances : « Relay désinforme / SNCF Castex complices » et « La propagande d'extrême droite tue ». Les réactions des voyageurs sont moins unanimes. « C'est lamentable ! », s'emporte l'un d'eux. Un autre s'étonne de voir disparaître des rayons des exemplaires du Monde, qui n'appartient pourtant pas à Bolloré.

La porte-parole d'Alternatiba, Zoé Pélégry, en résumait l'objectif : « On a déménagé le Relay de Bolloré hors de la gare Montparnasse. » Les militants réclament la fin de la position dominante de l'enseigne dans les gares françaises et davantage de place pour les librairies et les marchands de journaux indépendants. Cette action spectaculaire ne constitue qu'un épisode d'une contestation désormais bien installée : écrivains, organisations professionnelles, syndicats et associations multiplient les critiques contre Relay. Et l'un des derniers à entrer dans la bataille ne compte pas s'arrêter aux pétitions.

Erik Orsenna veut porter l'affaire devant la justice

Le 11 novembre, invité de Sonia Devillers dans Le Grand Portrait sur France Inter, Erik Orsenna a annoncé son intention de s'attaquer juridiquement à la question des livres vendus dans les magasins Relay. L'académicien présentait son nouvel ouvrage, Les Derniers Rois de la République, co-édité par Robert Laffont et Albin Michel, mais l'entretien a rapidement quitté les palais présidentiels pour les rayons des gares.

Le point de départ : la nomination de Lise Boëll à la tête de Grasset, en plus de ses responsabilités chez Fayard. L'éditrice de Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Sarah Knafo se retrouve à la direction de deux maisons historiques d'Hachette Livre, en somme.

Pour Erik Orsenna, ce rapprochement illustre un problème plus large : « Ce qui est en train de se passer, c'est grave pour la diversité. Car quand vous avez énormément de maisons d'édition très puissantes, on voit le rassemblement comme ça parce qu'il y avait une différence entre Grasset et Fayard. On n'en aura plus. »

L'écrivain poursuit : « Quand vous avez un poids énorme dans la presse et quand vous avez un poids énorme dans la distribution, donc regardez, production des idées, commentaire des idées et vente des livres, eh bien la liberté recule en France. »

À ses yeux, Relay constitue précisément le dernier maillon de cette chaîne: les maisons publient les ouvrages, les médias leur accordent de la visibilité et les magasins les placent devant les consommateurs.

L'auteur insiste sur le statut particulier des gares : « C'est un endroit public, donc dans cet endroit public, il faut de la liberté. Et moi, je vais attaquer dans cette ligne-là parce que je ne suis pas seulement écrivain, je suis aussi juriste. » Sonia Devillers lui demande s'il compte réellement engager une action. Réponse immédiate : « Bien sûr. » Il précise vouloir garantir « la diversité des présentations » dans les points de vente.

Le retournement mérite néanmoins d'être souligné : en 2009, Erik Orsenna avait lui-même rédigé un texte accompagnant la charte des valeurs du groupe Bolloré, comme le rappelait ActuaLitté en 2023. Cette année-là, l'écrivain publiait Histoire d'un ogre (Gallimard), une satire à peine déguisée du milliardaire breton. Après le portrait littéraire, le voilà qui envisage le terrain judiciaire.

Les États Généreux dénoncent des libraires réduits au silence

Dès le 23 octobre, les États Généreux, collectif d'écrivains mobilisé contre la concentration du secteur du livre, dénonçaient les changements annoncés au sein du réseau, soit « la mise au pas du dernier Relay libre de France par son propriétaire, le groupe Lagardère, lui-même possédé par Vincent Bolloré ».

La publication vise le magasin du hall 1 de la gare de Lyon, à Paris, dont les salariés conservaient jusqu'alors une autonomie particulière dans le choix des ouvrages. « Les libraires ne seront plus que les vendeurs de listes d'ouvrages imposés par la direction et ne pourront plus exercer leur métier en toute indépendance. »

Les États Généreux accusent également le réseau de participer à la diffusion d'une « propagande d'extrême droite » à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Le collectif relaie une pétition demandant à la SNCF de mettre fin à la position dominante de Relay dans les gares. Portée notamment par Alternatiba, elle avait recueilli plus de 84.000 signatures au moment de l'action de Montparnasse, près de 88.000 aujourd'hui.

Le 10 novembre dernier, les États Généreux s'en sont également pris à la nomination de Lise Boëll chez Grasset. Dans leur tribune, une soixantaine d'écrivains accusent Vincent Bolloré de se comporter « comme un casseur ».

À la gare de Lyon, les livres reculent devant les Lego

Outre la disparition programmée d'une particularité du Relay de la gare de Lyon, un cinquième de l'espace réservé aux livres doit céder la place à des jouets Lego. L'opération s'ajoute aux travaux réalisés en 2024, qui avaient déjà réduit de 60 % la surface consacrée aux livres et à la presse.

Lagardère conteste toute interprétation idéologique de cette réorganisation. Le groupe explique que le logiciel concerné, fourni par Tite Live, relevait d'un fonctionnement ancien, hérité de l'époque où il possédait les librairies Payot. Moins de vingt magasins l'utilisaient encore, sur plus de 300 Relay proposant des livres. « Relay n'est pas une librairie, et encore moins indépendante », rappelait Lagardère à ActuaLitté.

Le groupe estime que la centralisation des commandes garantit un traitement commun des éditeurs et correspond aux contraintes économiques de ses boutiques. Selon lui, le livre ne représente en moyenne que 3 % du chiffre d'affaires de l'enseigne.

Une moyenne nationale qui n'efface pas la situation particulière de la gare de Lyon : selon Mediapart, les ventes de livres de ce magasin auraient généré un million d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Et surtout, la réponse laisse entière la question du choix : un référencement décidé au siège peut-il remplacer les initiatives des salariés qui connaissent les habitudes de leurs clients ?

Des livres politiques mieux placés que d'autres ?

Les soupçons de favoritisme éditorial ne datent pas de l'affaire de la gare de Lyon. Le 30 juin, l'Observatoire des multinationales publiait une enquête réalisée dans trente gares françaises pour examiner les livres et les titres de presse mis en avant par Relay. Les journalistes y relevaient notamment une forte exposition de certains essais publiés par Fayard, maison du groupe Hachette, ainsi que de l'hebdomadaire JDNews, lancé dans l'environnement du Journal du Dimanche.

Un exemple : 2050, ouvrage du cardinal Robert Sarah et de Nicolas Diat, paru chez Fayard, apparaissait face visible sur les tables d'un tiers des magasins visités. Six semaines après sa sortie, ses ventes atteignaient 3740 exemplaires selon les chiffres cités par l'enquête.

À titre de comparaison, la nouvelle édition de Résister, de Salomé Saqué (Payot), affichait 34.963 ventes, mais ne bénéficiait pas d'une présence proportionnellement supérieure dans les magasins observés. L'étude pointait également la visibilité des livres de Jordan Bardella, placés dans certains magasins près des caisses, dans des emplacements habituellement consacrés aux magazines. Quant au JDNews, il figurait parmi les hebdomadaires les plus exposés, malgré une audience inférieure à celle de plusieurs concurrents.

Les journalistes avaient aussi identifié des contre-exemples, dont la mise en avant d'ouvrages critiques des grandes fortunes et des géants de la technologie.

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Une autre affaire avait alimenté les interrogations en juin : Relay avait annulé une commande d'environ 400 exemplaires de Bernard Arnault, son univers impitoyable, enquête d'Audrey Millet publiée par La Tribu. Arnaud Nourry, président des Nouveaux Éditeurs, avait dénoncé un boycott, tandis que l'enseigne invoquait des considérations commerciales.

La SNCF peut-elle rester spectatrice ?

Pour répondre aux critiques sur ses choix de référencement, Lagardère Travel Retail a adopté, le 29 juillet 2026, une charte de pluralité et de non-discrimination. Elle prévoit, pour les essais et documents tirés à au moins 10.000 exemplaires, une commande minimale équivalente à 3 % du tirage national, avec une présence garantie dans les 90 principaux Relay, qui concentrent 80 % du chiffre d'affaires de l'enseigne dans le livre.

En dessous de 10.000 exemplaires, aucune garantie comparable. Les plus petits tirages restent soumis à une négociation avec l'éditeur et à l'appréciation de leur intérêt commercial. Le texte intégral de la charte n'est pas public. Lagardère invoque ses engagements contractuels avec les concédants pour justifier cette confidentialité. Les contrôles restent internes, sans dispositif indépendant annoncé, tandis que les tirages servant de référence ne sont pas systématiquement accessibles.

En février 2026, Relay comptait 307 magasins dans 271 gares françaises, occupant une position dominante dans la vente de livres et de presse au sein du réseau ferroviaire.

Ces boutiques sont exploitées par Lagardère & Connexions, société détenue à parts égales par Lagardère Travel Retail et SNCF Gares & Connexions. Renouvelé en janvier 2023 pour dix ans, leur partenariat prévoit des possibilités de contrôle pour l'entreprise ferroviaire. Alternatiba demande ainsi à Jean Castex, président de la SNCF, d'ouvrir davantage les gares à d'autres enseignes.

Sur le plan juridique, la présence d'un commerce dans une gare ne soumet pas automatiquement ses rayons aux obligations de neutralité du service public. La liberté du commerce et celle de la presse entrent aussi en jeu. Mais dans une enquête publiée en juin, l'avocat Yacine Baïta soulignait qu'une mise en avant systématique d'une seule ligne politique, au détriment des autres, pourrait poser problème au regard de la neutralité applicable au domaine public.

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Pour qu'une éventuelle procédure aboutisse, encore faudrait-il établir les obligations précises de la SNCF et de son partenaire, puis démontrer les pratiques contestées.

Crédits photo : devant le Relay de la gare Montparnasse, à Paris, des militants d’Alternatiba et d’ANV-COP21 empilent les cartons de livres et de magazines retirés des rayons, sous une banderole proclamant « La propagande d’extrême droite tue », le 6 novembre 2026 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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