Mardi 17 novembre, devant Le Carmen, dans le 9e arrondissement de Paris, une bande dessinée prend forme sous les yeux des invités du Prix Landerneau BD. Pendant près de trois heures, un artiste réalise une planche grand format représentant des truies enfermées dans des cages et des porcelets soumis à des mutilations. Au centre, le logo d'E.Leclerc apparaît ensanglanté.

Dans une bulle, on retrouve le slogan devenu le fil rouge des mobilisations de L214 devant les différentes remises des prix Landerneau : « E.Leclerc vous raconte des histoires ».

À l'intérieur, le jury présidé par Florence Cestac vient de distinguer Gaëlle Geniller pour Bienvenue à l'hôtel inhabituel, publié chez Delcourt. La récompense, créée en 2012, s'accompagne d'une dotation de 6000 € et d'une campagne de promotion dans le réseau culturel de l'enseigne. L'autrice succède à Christophe Chabouté, lauréat en 2025 pour Plus loin qu'ailleurs (Vents d'Ouest).

Une bande dessinée dessinée sous les yeux des invités

Les militants ont également déployé une banderole et distribué des tracts aux participants. Auprès d’ActuaLitté, Marine Le Tallec, chargée de campagnes agroalimentaires pour L214, indique que les militants ont notamment échangé avec Florence Cestac et Gaëlle Geniller. Plusieurs personnes du monde de l'édition ont par ailleurs accepté les documents distribués et se sont montrées réceptives aux explications des militants.

Le 25 novembre 2025, lors de la précédente remise BD, les militants de L214 avaient cette fois distribué une bande dessinée de Layla Benabid dénonçant l'élevage intensif. Depuis, l'association a poursuivi ses interventions devant les différentes cérémonies du prix, avec des dispositifs adaptés à chaque genre littéraire.

Le 20 octobre dernier, à l'occasion du Prix Landerneau des lecteurs, elle avait même fait l'objet d'une interdiction préfectorale de rassemblement devant le restaurant accueillant la remise. Ses militants avaient alors été contraints de se tenir à environ 80 mètres de l'établissement.

Cette fois, la mobilisation devant Le Carmen précède surtout une nouvelle publication qui donne une autre portée à l'interpellation.

Une onzième enquête, de nouvelles pratiques dénoncées

Ce jeudi 19 novembre, L214 dévoile sa onzième enquête consacrée aux élevages porcins approvisionnant E.Leclerc. Les nouvelles images diffusées proviennent, selon l'association, d'une exploitation intensive située à Poullaouen, dans le Finistère. Elle fournirait le distributeur par l'intermédiaire de Kermené, sa filiale spécialisée dans l'abattage et la transformation de viande, dont l'abattoir est situé au Mené, dans les Côtes-d'Armor.

L214 dénonce ici plusieurs pratiques qu'elle considère contraires à la réglementation : des porcelets mâles castrés sans anesthésie, des queues coupées systématiquement et à vif, ainsi que le meulage routinier des dents. L'association décrit des interventions : « Les porcelets, que le porcher maintient entre ses jambes, hurlent de douleur. » Depuis le 1er janvier 2022, la castration chirurgicale sans anesthésie est interdite en France. Les éleveurs qui pratiquent cette intervention doivent respecter un protocole associant anesthésie et analgésie, tandis que d'autres solutions existent, comme l'élevage de mâles non castrés ou l'immunocastration.

La coupe des queues et le meulage des dents sont également encadrés depuis 2003. L'arrêté du 16 janvier précise que ces interventions « ne peuvent être réalisées sur une base de routine ». Elles doivent être justifiées par des blessures constatées et précédées de mesures destinées à prévenir les morsures entre animaux, notamment par l'amélioration de leurs conditions de vie. Or, selon L214, tous les porcelets de l'exploitation bretonne ont la queue coupée, sans modification de leur environnement pour prévenir ces comportements.

Les images documentent également, selon L214, l'enfermement de truies dans des cages « à peine plus grandes qu'elles », qui les empêchent de se retourner. Leurs porcelets tètent à travers les barreaux, notamment pendant la mise bas. L'association estime que les reproductrices passent ainsi « la moitié de leur vie » immobilisées. Contrairement aux mutilations pratiquées en dehors des conditions réglementaires, l'utilisation de ces cages demeure autorisée pendant certaines phases de l'élevage, particulièrement autour de la naissance des porcelets.

Le ministère de l'Agriculture reconnaît d'ailleurs que les mouvements des truies sont alors restreints, notamment pour éviter l'écrasement des petits. L214 réclame leur abandon, une revendication qui dépasse donc les obligations légales actuelles.

à gauche, un militant réalise en direct une planche de bande dessinée dénonçant l’enfermement des truies et les mutilations des porcelets. À droite, la mobilisation devant Le Carmen, à Paris, lors de la remise du Prix Landerneau BD, le 17 novembre 2026 (L214)

Des pratiques dénoncées depuis 2024

Les conditions de vie des cochons à l'engraissement sont également mises en cause : selon L214, les animaux sont regroupés dans des enclos sur sol bétonné, avec seulement deux chaînes suspendues comme matériaux manipulables. L'association décrit un environnement insuffisamment enrichi, qui limiterait leurs comportements naturels et favoriserait les affrontements. La réglementation impose pourtant un accès permanent à des matériaux adaptés, en quantité suffisante, notamment pour les activités d'exploration et de manipulation.

Ces constats s'ajoutent aux 10 enquêtes précédemment publiées depuis mars 2024 dans des élevages présentés comme fournisseurs d'E.Leclerc. L214 y avait déjà dénoncé des mutilations routinières, l'absence de soins à certains animaux blessés, des installations insalubres et des cadavres abandonnés au milieu des cochons vivants.

Mais pourquoi cibler particulièrement E.Leclerc ? Interrogée sur ce point, Marine Le Tallec invoquait le poids du premier distributeur français, qui représentait alors près d'un quart du marché, et sa capacité à faire évoluer les pratiques de toute une filière. Elle reconnaissait que certaines exploitations ou coopératives avaient été écartées après les révélations de L214, mais jugeait ces décisions ponctuelles insuffisantes : « Ce n'est pas élevage par élevage qu'il faut agir, c'est au niveau de la politique d'approvisionnement du groupe. »

E.Leclerc avait opposé à ces demandes les contraintes matérielles et financières qu'imposerait aux éleveurs une transformation de leurs installations.

Mercredi 18 novembre, L214 indique avoir déposé plainte contre l'exploitation de Poullaouen et E.Leclerc auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, pour sévices graves et mauvais traitements sur les animaux.

Les engagements de Leclerc mis à l'épreuve

Ces révélations interviennent trois jours après la publication, le 16 novembre, d'une nouvelle démarche de bientraitance par E.Leclerc. Le distributeur y considère notamment « que les animaux sont des êtres sensibles », et fait de leur protection un engagement qui doit s'appliquer de l'élevage jusqu'à l'abattage. Il défend toutefois une transition compatible avec la rémunération des producteurs, les contraintes techniques et le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour accompagner cette évolution, l'enseigne privilégie « le dialogue, la co-construction et l'amélioration continue » avec les acteurs des filières.

Concernant plus précisément les élevages porcins, E.Leclerc met en avant les engagements de Kermené, sa filiale d'abattage et de transformation.

Depuis février 2025, affirme le groupe, tous les porcs abattus dans ses installations répondent au cahier des charges Le Porc Français, qui prévoit notamment l'accès à l'eau, à la lumière et à des matériaux adaptés aux comportements naturels des animaux. Des exigences dont « le non-respect peut entraîner la suspension ou l'arrêt des approvisionnements ».

Sur la castration, l'enseigne annonce également vouloir mettre fin, à terme, à l'approvisionnement en mâles castrés, au profit de porcs entiers ou immunocastrés. Elle souligne par ailleurs l'existence de contrôles vétérinaires et d'audits indépendants dans ses installations d'abattage. Les pratiques dénoncées par L214 soulèvent toutefois la question de l'efficacité des contrôles réalisés dans les élevages fournisseurs.

E.Leclerc défend ses audits indépendants

Pauline di Nicolantonio, chargée de campagne au sein de l'association, s'interroge : « Comment E.Leclerc, qui assure avoir audité tous ses élevages partenaires au 30 juin 2026, a pu passer à côté d'infractions aussi graves pour les animaux que la castration sans anesthésie et la coupe des queues à vif ? » En mars 2025, après la publication de huit enquêtes de L214, Kermené affirmait avoir lancé dès les premières alertes de 2024 un « audit indépendant » et mis en place des « actions correctives ».

Sollicité par ActuaLitté, E.Leclerc affirme condamner « fermement toute pratique contraire à la bientraitance animale » et précise : « Les faits non réglementaires rapportés, s'ils sont avérés, sont inacceptables et ne correspondent en aucun cas aux engagements de notre enseigne en matière d’éthique et de respect des normes d’élevage. »

L'enseigne apporte également une précision sur les contrôles effectués : « En février 2026, un audit indépendant réalisé par la société TELL ELEVAGE a confirmé le respect de la réglementation relative à la bientraitance animale. » E.Leclerc indique par ailleurs qu'une inspection a été menée ce jeudi 19 novembre par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) dans l'exploitation concernée. Le groupe en attend les conclusions.

Reste une question : comment expliquer les pratiques dénoncées dans les images de L214, alors qu'un audit réalisé neuf mois auparavant avait, selon E.Leclerc, conclu au respect de la réglementation ? Le distributeur ne précise pas le périmètre de cet audit, ni si l'ensemble des contrôles annoncés auprès de ses élevages partenaires avait effectivement été achevé au 30 juin 2026.

En mai 2025, E.Leclerc avait adressé une mise en demeure à L214, lui demandant de mettre fin à ses actions de sensibilisation visant l'enseigne et de supprimer les références au distributeur de ses supports de communication.

16 centrales d'achat désormais interpellées

Ce jeudi 19 et vendredi 20 novembre, L214 organise des mobilisations devant les 16 centrales d'achat régionales qui approvisionnent les magasins E.Leclerc. L'association souhaite obtenir un rendez-vous avec les présidents de ces sociétés coopératives, membres du comité stratégique du Mouvement E.Leclerc.

Deux demandes sont mises en avant : garantir le respect de la réglementation dans les élevages partenaires et mettre fin aux cages individuelles pour les truies. Elles reprennent une partie des neuf critères du Pig Minimum Standards (PMS), un référentiel soutenu par plusieurs associations européennes de protection animale.

Celui-ci prévoit, à l'horizon 2030, l'abandon des mutilations et des cages, un sevrage des porcelets à 28 jours minimum, davantage d'espace, de la litière, un accès à l'extérieur pour une partie des animaux, ainsi que la suppression de certaines méthodes d'abattage. Des audits indépendants et un suivi annuel doivent accompagner ces engagements. Dans le cas d'E.Leclerc, L214 a toutefois limité ses exigences au respect des obligations légales et à la disparition des cages pour les truies.

Plusieurs entreprises ont déjà annoncé leur engagement à respecter le référentiel d'ici 2030, comme Marie Blachère, Poulaillon, Big Fernand, Maison Kayser, Waffle Factory, Pizza Cosy, Best Western ou encore Le Pain Quotidien, comme le rappelait ActuaLitté en mars. L214 cite également Boulangerie Ange et Saint-Jean, fabricant de ravioles et de produits traiteurs.

La mobilisation dépasse les prix littéraires

Les militants prévoient de remettre à chaque président un dossier comprenant un courrier, une pétition antérieure réunissant 113.000 signatures, selon L214, et une représentation de barquette de viande. Celle-ci symbolise les quelque 140.000 produits retournés dans les rayons de l'enseigne lors de l'opération citoyenne « Tournons le dos ». La nouvelle pétition, lancée ce 19 novembre, vise désormais directement les 16 présidents des centrales d'achat d'E.Leclerc.

L'association rappelle également les suites judiciaires de ses précédentes enquêtes. Selon son décompte, huit dossiers font encore l'objet d'enquêtes, tandis qu'un procès concernant l'un des élevages mis en cause s'est tenu le 12 novembre devant le tribunal judiciaire de Vannes. L'affaire a été mise en délibéré.

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Pour Marine Le Tallec, les mobilisations devant les prix Landerneau constituent aussi une occasion de sensibiliser les personnalités du livre, mais la question dépasse désormais les réactions des invités ou la réception des tracts.

Crédits photos : à gauche, deux militants dénoncent les pratiques des élevages porcins fournisseurs d’E.Leclerc devant Le Carmen, à Paris. À droite, la planche de bande dessinée réalisée en direct lors de la remise du Prix Landerneau BD, le 17 novembre 2026, sous le slogan « E.Leclerc vous raconte des histoires » (L214)

Par Hocine Bouhadjera

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