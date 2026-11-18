Les Amants du Vercors raconte le destin de trois amis d'enfance, Marc, Marie et Louis, dans les montagnes du Vercors. Leurs chemins se séparent avant de se croiser à nouveau au printemps 1943, alors que la région accueille des Juifs persécutés, des réfractaires au Service du travail obligatoire et des résistants.

Marc participe à l'accueil des personnes qui trouvent refuge dans le massif, Marie soigne les blessés et Louis prend la tête d'un maquis. Entre les combats contre l'occupant allemand, les sentiments amoureux et les secrets du passé, Jessica L. Nelson mêle leurs histoires personnelles à celle de la Résistance dans le Vercors.

Le roman avait déjà été distingué en juin par le Prix Maurice Druon du roman historique 2026, avant de recevoir le Prix Cabourg du roman en septembre.

Une romancière, journaliste et éditrice

Jessica L. Nelson partage son activité entre l'écriture, le journalisme et l'édition. Critique littéraire pour le magazine Point de Vue, elle a notamment travaillé pour les émissions littéraires de TF1, Vol de nuit et Au Field de la nuit, dont elle a été rédactrice en chef.

Elle a également cofondé les Éditions des Saints Pères, spécialisées dans la reproduction de manuscrits d'écrivains, ainsi que le prix de la Closerie des Lilas, créé en 2007. Parmi ses précédents romans figure L'Orageuse (Albin Michel, 2023), récompensé notamment par le Prix Pierre Benoit. Avant la proclamation du 18 novembre, le jury avait retenu quatre romans.

Le jury du Prix Interallié 2026 réunit neuf membres : Jean-Marie Rouart, président, Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Louis-Henri de La Rochefoucauld.

Ce dernier avait remporté l'édition 2025 avec L'Amour moderne (Robert Laffont), devant Christian Authier, Nathan Devers et Fabrice Pliskin. Conformément à la tradition du prix, le précédent lauréat siège au jury l'année suivante.

Fondé en 1930 par des journalistes réunis au Cercle de l'Union interalliée, alors qu'ils attendaient le résultat du Prix Femina, le Prix Interallié fut attribué pour la première fois à André Malraux pour La Voie royale. Il distingue traditionnellement un écrivain exerçant ou ayant exercé le métier de journaliste.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Jessica L. Nelson (Samuel Kirszenbaum, Albin Michel)

Par Hocine Bouhadjera

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