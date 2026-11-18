Au Théâtre de Poche-Montparnasse, une voix familière retrouve le chemin de la scène. À partir des archives radiophoniques de Philippe Tesson, Christophe Barbier compose un dialogue singulier où l’érudition se mêle à la passion. Une traversée de 25 siècles qui rappelle combien le théâtre demeure un art profondément vivant.
Le 18/11/2026 à 14:36 par Yves-Alexandre Julien
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18/11/2026 à 14:36
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Il est des hommes dont la parole continue de nous accompagner longtemps après qu’ils ont quitté la scène publique. Philippe Tesson était de ceux-là. Il avait le goût des idées, l’impatience des esprits libres et cette qualité devenue rare : savoir parler de culture sans jamais donner le sentiment de faire la leçon.
Au Théâtre de Poche-Montparnasse, Christophe Barbier a imaginé de retrouver cette voix à travers les six émissions consacrées à l’histoire du théâtre que Philippe Tesson avait enregistrées pour France Culture en 2010. Le dispositif aurait pu n’être qu’une aimable rediffusion. Il devient un véritable objet théâtral. Les archives sont commentées, interrogées, parfois discutées ; la parole d’hier rencontre celle d’aujourd’hui. Et de cette confrontation naît une conversation qui échappe heureusement à l’exercice commémoratif.
Car Philippe Tesson n’était pas un historien du théâtre au sens académique du terme. Il en était un amoureux, ce qui est parfois une manière plus exigeante encore de le comprendre.
De la tragédie grecque au vaudeville, de Shakespeare à Corneille, de Marivaux à Hugo, le parcours embrasse quelque 25 siècles de création dramatique. Mais l’intérêt de cette traversée tient moins à l’accumulation des références qu’au regard qui les ordonne.
Pour Philippe Tesson, l’histoire du théâtre ne saurait être séparée de celle des sociétés. La scène entretient avec le pouvoir, la religion, la politique et les mœurs des rapports aussi anciens que féconds. Tantôt instrument de célébration, tantôt espace de contestation, elle accompagne les bouleversements de la civilisation et en révèle les contradictions.
Cette perspective donne à l’entreprise sa véritable ambition. Il ne s’agit pas seulement de raconter les grandes heures de l’art dramatique, mais de comprendre pourquoi, depuis l’Antiquité, les hommes éprouvent le besoin de se réunir pour écouter d’autres hommes leur raconter des histoires.
Tesson possède surtout ce talent de rendre la culture hospitalière. Il passe d’un auteur à l’autre, d’une époque à une autre, sans jamais enfermer son auditeur dans le savoir. Son érudition n’est pas une frontière : c’est une invitation.
Encore fallait-il donner à ces archives une seconde vie. Christophe Barbier y apporte sa vivacité, son sens de la formule et son expérience de la scène. Il ne se contente pas d’accompagner les enregistrements : il leur répond. Il relance la réflexion, introduit la contradiction et ménage des respirations avec des extraits joués.
Le procédé a le mérite de faire entendre deux tempéraments et deux façons d’approcher le théâtre. Chez Philippe Tesson, la mémoire du spectateur, l’intuition et la sensibilité nourrissent le jugement. Chez Christophe Barbier, le commentaire prend volontiers la forme d’une conversation animée, où la vivacité de l’échange importe autant que la démonstration.
Le spectacle trouve ici son originalité, même si son dispositif repose nécessairement sur une matière préexistante. Il faut accepter cette forme particulière, à mi-chemin entre la conférence, l’émission radiophonique et la représentation. Ceux qui attendent une pièce au sens traditionnel du terme pourraient être surpris. Ceux qui aiment les conversations intelligentes y trouveront, en revanche, un plaisir certain.
Il reste que cette proposition possède une vertu essentielle : elle redonne au théâtre sa place dans la grande conversation des hommes. On comprend mieux, au fil de cette heure et dix minutes, que l’art dramatique ne relève pas d’un patrimoine immobile. Il est une matière vivante, sans cesse réinterprétée, qui nous oblige à regarder autrement les époques et les êtres.
Cette démarche s’inscrit naturellement dans l’héritage de Philippe Tesson et dans l’histoire du Théâtre de Poche-Montparnasse, qu’il dirigea pendant 10 ans. Il y avait défendu une programmation fondée sur la curiosité, la liberté et la transmission. Ce spectacle en prolonge l’esprit.
Il faut savoir gré à Christophe Barbier d’avoir compris qu’un hommage véritable ne consiste pas à célébrer une absence, mais à faire circuler une pensée. La voix de Philippe Tesson retrouve ainsi sa place dans le présent comme une invitation à poursuivre le débat.
Au sortir du Poche, une conviction demeure : le théâtre n’est jamais aussi nécessaire que lorsqu’il nous apprend à mieux comprendre le monde. Et les grandes conversations, elles aussi, méritent parfois de ne jamais s’achever.
Une Histoire du théâtre, de Philippe Tesson, commentée par Christophe Barbier. Théâtre de Poche-Montparnasse. Durée : 1h10. Tous les lundis à 21h Réservation au 0145445021 Théâtre de Poche 75 bd du Montparnasse 75006 Paris
Par Yves-Alexandre Julien
Contact : kokto@hotmail.fr
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26/10/2026, 09:32
Chaque semaine, la Booksletter explore les livres publiés à travers le monde, entre essais, romans, biographies et sciences humaines. Relancée par l’association Les Amis de Books, cette revue de lecture fait circuler les idées au-delà des frontières et confronte les ouvrages aux débats de notre époque. Une invitation à découvrir des auteurs, des enquêtes et des récits parfois absents des radars éditoriaux français, sans perdre le goût de la discussion et de la curiosité.
24/10/2026, 15:18
Claire Chazal reçoit l'écrivain Jean-Paul Dubois et son éditeur Olivier Cohen, fondateur des éditions de L'Olivier, dans un nouveau numéro d'Au bonheur des livres, diffusé ce vendredi 23 octobre à 23h sur Public Sénat.
23/10/2026, 14:28
Produit par Le Bureau et réalisé par Christine Angot elle-même, Une famille revient sur le voyage dans l'est effectué par l'autrice, sur les traces d'un passé douloureux, dont les conséquences se font toujours sentir. France 4 diffusera le documentaire le lundi 9 novembre, à 21h, lequel sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.
22/10/2026, 09:06
Une association italienne pensait annoncer une bonne nouvelle : le retour d’un manuscrit vieux de cinq siècles dans les archives d’une paroisse. Sa publication sur Facebook a finalement déclenché une enquête des carabiniers. Le volume, daté de 1524 et dont le prix de vente était fixé à 5000 €, a été restitué à l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Un bibliophile est mis en cause pour recel de biens culturels.
21/10/2026, 14:27
Chanteuse, comédienne, poétesse, romancière... Impossible de classer Brigitte Fontaine, tant ses modes d'expression sont multiples. L'artiste totale est au centre d'un épisode de l'émission Le Grand BaZH.art, diffusé sur France 4 le lundi 9 novembre prochain à 23h30 et disponible sur la plateforme france.tv.
21/10/2026, 10:03
Sur LCP, l'émission Conversation française anime le dialogue entre des personnalités politiques et des auteurs et autrices. Le jeudi 29 octobre, à 20h30, la chaine diffusera la discussion entre Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français, et Jean-Christophe Rufin, Prix Goncourt pour Rouge Brésil (Gallimard, 2001).
20/10/2026, 10:52
Le Book Club, la Série Fiction ou encore l'Instant Poésie : les rendez-vous habituels des amateurs et amatrices de littérature, de BD et de récits divers et variés sont bien en place sur France Culture. Dans la semaine du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre, les voix d'Emma Marsantes, Ian McEwan, Benoît Jacques ou encore Catherine Meurisse se feront entendre via la station...
19/10/2026, 09:45
Le bicentenaire de la photographie est aussi l'occasion, sur Arte, d'évoquer une figure littéraire, et non des moindres, en la personne d'Émile Zola. L'auteur de L'assommoir fut par ailleurs un photographe émérite, fasciné par cette nouvelle technologie, dont l'influence se fit ressentir jusque dans ses textes. Un documentaire de Daniel Ablin revient sur cette passion particulière.
15/10/2026, 12:39
Le clap de début de tournage du téléfilm Louise Michel, l'insurgée a retenti le 13 octobre dernier dans la région Occitanie, annonce le groupe France Télévisions. L'institutrice, autrice et figure anarcha-féministe est incarnée à l'écran par l'actrice Céline Sallette (Mais vous êtes fous, Le Système Victoria...).
15/10/2026, 10:39
Dans Public Sénat, ce vendredi 16 octobre à 23h, Claire Chazal recevra Delphine Horvilleur et Luz, avec pour thématique : « Écrire contre les ruines. » Que faire, que dire, après le traumatisme de catastrophes humaines ou historiques ?
14/10/2026, 17:03
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