Une voix, un esprit, une certaine idée du théâtre

Il est des hommes dont la parole continue de nous accompagner longtemps après qu’ils ont quitté la scène publique. Philippe Tesson était de ceux-là. Il avait le goût des idées, l’impatience des esprits libres et cette qualité devenue rare : savoir parler de culture sans jamais donner le sentiment de faire la leçon.

Au Théâtre de Poche-Montparnasse, Christophe Barbier a imaginé de retrouver cette voix à travers les six émissions consacrées à l’histoire du théâtre que Philippe Tesson avait enregistrées pour France Culture en 2010. Le dispositif aurait pu n’être qu’une aimable rediffusion. Il devient un véritable objet théâtral. Les archives sont commentées, interrogées, parfois discutées ; la parole d’hier rencontre celle d’aujourd’hui. Et de cette confrontation naît une conversation qui échappe heureusement à l’exercice commémoratif.

Car Philippe Tesson n’était pas un historien du théâtre au sens académique du terme. Il en était un amoureux, ce qui est parfois une manière plus exigeante encore de le comprendre.

25 siècles sous le regard d’un passionné

De la tragédie grecque au vaudeville, de Shakespeare à Corneille, de Marivaux à Hugo, le parcours embrasse quelque 25 siècles de création dramatique. Mais l’intérêt de cette traversée tient moins à l’accumulation des références qu’au regard qui les ordonne.

Pour Philippe Tesson, l’histoire du théâtre ne saurait être séparée de celle des sociétés. La scène entretient avec le pouvoir, la religion, la politique et les mœurs des rapports aussi anciens que féconds. Tantôt instrument de célébration, tantôt espace de contestation, elle accompagne les bouleversements de la civilisation et en révèle les contradictions.

Cette perspective donne à l’entreprise sa véritable ambition. Il ne s’agit pas seulement de raconter les grandes heures de l’art dramatique, mais de comprendre pourquoi, depuis l’Antiquité, les hommes éprouvent le besoin de se réunir pour écouter d’autres hommes leur raconter des histoires.

Tesson possède surtout ce talent de rendre la culture hospitalière. Il passe d’un auteur à l’autre, d’une époque à une autre, sans jamais enfermer son auditeur dans le savoir. Son érudition n’est pas une frontière : c’est une invitation.

Christophe Barbier, l’art de la réplique

Encore fallait-il donner à ces archives une seconde vie. Christophe Barbier y apporte sa vivacité, son sens de la formule et son expérience de la scène. Il ne se contente pas d’accompagner les enregistrements : il leur répond. Il relance la réflexion, introduit la contradiction et ménage des respirations avec des extraits joués.

Le procédé a le mérite de faire entendre deux tempéraments et deux façons d’approcher le théâtre. Chez Philippe Tesson, la mémoire du spectateur, l’intuition et la sensibilité nourrissent le jugement. Chez Christophe Barbier, le commentaire prend volontiers la forme d’une conversation animée, où la vivacité de l’échange importe autant que la démonstration.

Le spectacle trouve ici son originalité, même si son dispositif repose nécessairement sur une matière préexistante. Il faut accepter cette forme particulière, à mi-chemin entre la conférence, l’émission radiophonique et la représentation. Ceux qui attendent une pièce au sens traditionnel du terme pourraient être surpris. Ceux qui aiment les conversations intelligentes y trouveront, en revanche, un plaisir certain.

La culture comme art de vivre

Il reste que cette proposition possède une vertu essentielle : elle redonne au théâtre sa place dans la grande conversation des hommes. On comprend mieux, au fil de cette heure et dix minutes, que l’art dramatique ne relève pas d’un patrimoine immobile. Il est une matière vivante, sans cesse réinterprétée, qui nous oblige à regarder autrement les époques et les êtres.

Cette démarche s’inscrit naturellement dans l’héritage de Philippe Tesson et dans l’histoire du Théâtre de Poche-Montparnasse, qu’il dirigea pendant 10 ans. Il y avait défendu une programmation fondée sur la curiosité, la liberté et la transmission. Ce spectacle en prolonge l’esprit.

Il faut savoir gré à Christophe Barbier d’avoir compris qu’un hommage véritable ne consiste pas à célébrer une absence, mais à faire circuler une pensée. La voix de Philippe Tesson retrouve ainsi sa place dans le présent comme une invitation à poursuivre le débat.

Au sortir du Poche, une conviction demeure : le théâtre n’est jamais aussi nécessaire que lorsqu’il nous apprend à mieux comprendre le monde. Et les grandes conversations, elles aussi, méritent parfois de ne jamais s’achever.

Une Histoire du théâtre, de Philippe Tesson, commentée par Christophe Barbier. Théâtre de Poche-Montparnasse. Durée : 1h10. Tous les lundis à 21h Réservation au 0145445021 Théâtre de Poche 75 bd du Montparnasse 75006 Paris

Par Yves-Alexandre Julien

Contact : kokto@hotmail.fr