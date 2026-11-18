« Notre prestataire de services Divalto fait l'objet d'une cyberattaque ciblée depuis le 15/11 », annonce un message envoyé par le diffuseur-distributeur Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD) à ses clients, consulté par ActuaLitté. D'après nos informations, de premières interruptions d'accès au logiciel de saisie des commandes seraient survenues dès le 13 novembre dernier, et le prestataire aurait identifié les prémisses d'une cyberattaque le lendemain.

Dans le secteur du livre, le diffuseur-distributeur est chargé par l'éditeur, moyennant finances, de promouvoir les ouvrages de son catalogue auprès des libraires, mais aussi d'en assurer l'acheminement jusqu'à ces points de vente. Si certains groupes éditoriaux, comme Hachette, Editis ou Madrigall, disposent d'un diffuseur-distributeur intégré, des centaines de maisons d'édition s'appuient sur une société tierce.

BLDD fait partie de ces entités et revendique la distribution des catalogues de 200 éditeurs. Afin d'assurer ses missions, elle a notamment recours à un ERP, un logiciel professionnel qui lui permet d'organiser ses opérations et les échanges entre ses différents services. « Le prestataire Divalto nous fournit cet ERP, avec les outils adaptés pour mener nos activités logistiques et commerciales », nous précise Patrice Evenor, président de BLDD.

Ce logiciel et son infrastructure ne sont donc pas directement hébergés dans le système de BLDD, qui a fait le choix de l'externaliser auprès de Divalto. Cette dernière entreprise, basée en Alsace, a signalé « un incident de sécurité affectant sa plateforme SaaS et les services associés », selon le site Cyberattaque.org, qui mène une veille sur les incidents de ce type.

Suite à ces signaux d'alerte, Divalto « a décidé d’isoler sa plateforme en fermant les accès, non seulement à BLDD, mais à l'ensemble de ses clients », indique Patrice Evenor. Ce blocage survient le samedi 14 novembre et s'est poursuivi jusqu'au lundi 16 novembre.

Si cette solution peut paraitre radicale, elle aurait, semble-t-il, évité une corruption des données, ce dont se félicite le président de BLDD : « Le fait d'externaliser notre ERP relevait aussi de cette logique : toutes les organisations sont aujourd'hui susceptibles d'être cyberattaquées. Or, la capacité de réaction et de protection de Divalto n'a rien à voir avec celle d'une PME comme la nôtre », relève-t-il. « Qui plus est, le choix d'un prestataire français facilite les échanges, y compris dans ce type de situation. »

Pollen, un autre diffuseur-distributeur, a aussi vu son activité perturbée, nous confirme Benoît Vaillant, son président. « Nous n'avons pas pu travailler pendant deux jours, vendredi dernier et ce lundi », précise-t-il. Depuis le retour à la normale, ce mardi, « nous avons mis tout le monde sur le pont côté préparation de commandes, et nous avons même battu notre record du nombre de colis envoyé ». En 2024, l'activité de Pollen avait déjà été bousculée par une cyberattaque, menée contre l'ERP Octave.

Rattraper le retard

Depuis ce mardi 17 novembre au matin, BLDD a retrouvé les accès à la solution fournie par Divalto, ce qui a permis de retrouver une certaine normalité. La veille, l'enregistrement des commandes avait été passablement perturbé, mais des expéditions avaient pu être effectuées, nous indique Patrice Evenor. Pour l'instant, le préjudice lié aux conséquences de la cyberattaque n'a pas pu être établi.

« Nous avons déployé des moyens supplémentaires afin de rattraper le retard que nous pourrions avoir », assure-t-il en évoquant 50 % de ressources supplémentaires sur la chaine de réassort afin de ramener les deux jours d'encours actuels à zéro ou une demi-journée d'ici la fin de semaine. « Nous avons transféré une partie du personnel chargé des retours vers la chaine de réassort, en considérant qu'il valait mieux favoriser le flux aller. Nous avons aussi fait appel à du personnel intérimaire, en anticipant les renforts du mois de décembre. Si besoin, nous maintiendrons ce dispositif sur la semaine suivante », détaille Patrice Evenor.

L'activité est en effet chargée pour le diffuseur-distributeur, qui cumule « plusieurs bonnes nouvelles », ces dernières semaines. Le président de BLDD cite ainsi le livre d'Adèle Haenel (Viser juste, L'Arche), l'œuvre d'Ann Carson, lauréate du Prix Nobel de Littérature 2026, ou encore Palestine errante (La fabrique), parution récente de la députée européenne Rima Hassan. Sans oublier L'Avenir en commun (La Dispute), le programme du parti La France insoumise pour la présidentielle 2027.

Les réassorts de ces titres ont été perturbés, mais, plus largement, ceux de toutes les références distribuées par BLDD et Pollen. Mais le cas du programme de La France insoumise a évidemment attiré l'attention, alors que les ingérences de puissances étrangères, notamment par la voie numérique, surviennent de plus en plus souvent dans la vie politique française.

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À l'heure de la parution de cet article, cependant, « notre prestataire n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens », indique Patrice Evenor, en prenant soin de préciser qu'aucun élément n'écarte totalement l'hypothèse non plus.

Avec le retour à la normale, le président de BLDD se dit « confiant » quant à la capacité du diffuseur-distributeur à accompagner les réimpressions de L'Avenir en commun, qui a connu des ruptures de stock avant d'être réimprimé à 300.000 exemplaires, selon Le Parisien. « Dès que le stock arrive, nous le faisons partir directement : nous avons reçu 40.000 exemplaires mardi matin, ils étaient envoyés le mardi soir. »

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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