La distribution de certains ouvrages a été perturbée, ce lundi 16 novembre, par les conséquences d'une cyberattaque subie par Divalto, prestataire français spécialisé dans la fourniture de logiciels destinés aux entreprises. Belles Lettres Diffusion Distribution, qui fait partie de ses clients, a ainsi vu son activité parasitée pendant quelques heures.
Le 18/11/2026 à 16:51 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
18/11/2026 à 16:51
0
Commentaires
0
Partages
« Notre prestataire de services Divalto fait l'objet d'une cyberattaque ciblée depuis le 15/11 », annonce un message envoyé par le diffuseur-distributeur Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD) à ses clients, consulté par ActuaLitté. D'après nos informations, de premières interruptions d'accès au logiciel de saisie des commandes seraient survenues dès le 13 novembre dernier, et le prestataire aurait identifié les prémisses d'une cyberattaque le lendemain.
Dans le secteur du livre, le diffuseur-distributeur est chargé par l'éditeur, moyennant finances, de promouvoir les ouvrages de son catalogue auprès des libraires, mais aussi d'en assurer l'acheminement jusqu'à ces points de vente. Si certains groupes éditoriaux, comme Hachette, Editis ou Madrigall, disposent d'un diffuseur-distributeur intégré, des centaines de maisons d'édition s'appuient sur une société tierce.
BLDD fait partie de ces entités et revendique la distribution des catalogues de 200 éditeurs. Afin d'assurer ses missions, elle a notamment recours à un ERP, un logiciel professionnel qui lui permet d'organiser ses opérations et les échanges entre ses différents services. « Le prestataire Divalto nous fournit cet ERP, avec les outils adaptés pour mener nos activités logistiques et commerciales », nous précise Patrice Evenor, président de BLDD.
Ce logiciel et son infrastructure ne sont donc pas directement hébergés dans le système de BLDD, qui a fait le choix de l'externaliser auprès de Divalto. Cette dernière entreprise, basée en Alsace, a signalé « un incident de sécurité affectant sa plateforme SaaS et les services associés », selon le site Cyberattaque.org, qui mène une veille sur les incidents de ce type.
Suite à ces signaux d'alerte, Divalto « a décidé d’isoler sa plateforme en fermant les accès, non seulement à BLDD, mais à l'ensemble de ses clients », indique Patrice Evenor. Ce blocage survient le samedi 14 novembre et s'est poursuivi jusqu'au lundi 16 novembre.
Si cette solution peut paraitre radicale, elle aurait, semble-t-il, évité une corruption des données, ce dont se félicite le président de BLDD : « Le fait d'externaliser notre ERP relevait aussi de cette logique : toutes les organisations sont aujourd'hui susceptibles d'être cyberattaquées. Or, la capacité de réaction et de protection de Divalto n'a rien à voir avec celle d'une PME comme la nôtre », relève-t-il. « Qui plus est, le choix d'un prestataire français facilite les échanges, y compris dans ce type de situation. »
Pollen, un autre diffuseur-distributeur, a aussi vu son activité perturbée, nous confirme Benoît Vaillant, son président. « Nous n'avons pas pu travailler pendant deux jours, vendredi dernier et ce lundi », précise-t-il. Depuis le retour à la normale, ce mardi, « nous avons mis tout le monde sur le pont côté préparation de commandes, et nous avons même battu notre record du nombre de colis envoyé ». En 2024, l'activité de Pollen avait déjà été bousculée par une cyberattaque, menée contre l'ERP Octave.
Depuis ce mardi 17 novembre au matin, BLDD a retrouvé les accès à la solution fournie par Divalto, ce qui a permis de retrouver une certaine normalité. La veille, l'enregistrement des commandes avait été passablement perturbé, mais des expéditions avaient pu être effectuées, nous indique Patrice Evenor. Pour l'instant, le préjudice lié aux conséquences de la cyberattaque n'a pas pu être établi.
« Nous avons déployé des moyens supplémentaires afin de rattraper le retard que nous pourrions avoir », assure-t-il en évoquant 50 % de ressources supplémentaires sur la chaine de réassort afin de ramener les deux jours d'encours actuels à zéro ou une demi-journée d'ici la fin de semaine. « Nous avons transféré une partie du personnel chargé des retours vers la chaine de réassort, en considérant qu'il valait mieux favoriser le flux aller. Nous avons aussi fait appel à du personnel intérimaire, en anticipant les renforts du mois de décembre. Si besoin, nous maintiendrons ce dispositif sur la semaine suivante », détaille Patrice Evenor.
L'activité est en effet chargée pour le diffuseur-distributeur, qui cumule « plusieurs bonnes nouvelles », ces dernières semaines. Le président de BLDD cite ainsi le livre d'Adèle Haenel (Viser juste, L'Arche), l'œuvre d'Ann Carson, lauréate du Prix Nobel de Littérature 2026, ou encore Palestine errante (La fabrique), parution récente de la députée européenne Rima Hassan. Sans oublier L'Avenir en commun (La Dispute), le programme du parti La France insoumise pour la présidentielle 2027.
Les réassorts de ces titres ont été perturbés, mais, plus largement, ceux de toutes les références distribuées par BLDD et Pollen. Mais le cas du programme de La France insoumise a évidemment attiré l'attention, alors que les ingérences de puissances étrangères, notamment par la voie numérique, surviennent de plus en plus souvent dans la vie politique française.
À LIRE - Makassar : après la liquidation, la bataille pour récupérer des milliers de livres
À l'heure de la parution de cet article, cependant, « notre prestataire n'a pas d'éléments qui vont dans ce sens », indique Patrice Evenor, en prenant soin de préciser qu'aucun élément n'écarte totalement l'hypothèse non plus.
Avec le retour à la normale, le président de BLDD se dit « confiant » quant à la capacité du diffuseur-distributeur à accompagner les réimpressions de L'Avenir en commun, qui a connu des ruptures de stock avant d'être réimprimé à 300.000 exemplaires, selon Le Parisien. « Dès que le stock arrive, nous le faisons partir directement : nous avons reçu 40.000 exemplaires mardi matin, ils étaient envoyés le mardi soir. »
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Après la liquidation judiciaire de Makassar, Mahô Éditions officialise son arrivée chez Média Diffusion. Depuis le 1er octobre 2026, les libraires peuvent commander l'intégralité de son catalogue auprès des représentants du nouveau diffuseur. La distribution, déjà assurée par MDS, reste inchangée. Une transition importante pour la maison spécialisée dans les mangas et les light novels, dont le programme éditorial a été perturbé ces derniers mois.
28/10/2026, 15:09
À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.
12/10/2026, 15:05
Après près de cinq ans à la direction générale des éditions Thierry Souccar, Patrice Evenor prend la présidence de Belles Lettres Diffusion Distribution. Spécialiste des fonctions commerciales, logistiques et de diffusion, il succède à Régis de Villers, démissionnaire, à la tête de cet acteur important de l’édition indépendante.
03/08/2026, 18:16
Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.
17/07/2026, 16:02
Alors que Makassar cherche des solutions extérieures pour poursuivre son activité, DOD&Cie organise la reprise de catalogues et de stocks, notamment en lien avec Hobo Diffusion, partenaire central dans cette recomposition, mais aussi avec des éditeurs de bande dessinée. David Rupied, associé et directeur général, décrit une opération logistique déjà largement engagée, mais aussi l’arrivée confirmée de vingt-quatre éditeurs, à ce jour, en distribution DOD&Cie, qui étaient et resteront diffusés par Hobo.
08/07/2026, 17:43
Les difficultés économiques du diffuseur-distributeur Makassar, basé dans le 20e arrondissement de Paris, pourraient s'étendre à une partie de l'édition indépendante. Plusieurs maisons d'édition alertent quant à leur propre situation, tandis que la Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) alerte « sur la nécessité de mécanismes de soutien structurel à la diversité de la distribution et de la diffusion du livre indépendant ». Les pouvoirs publics devraient être alertés sous peu par le Syndicat de l'Édition Alternative (SEA).
06/07/2026, 16:03
Plusieurs ajustements sont attendus dans l’organisation d’Editis, selon un message interne de la direction consulté par ActuaLitté. L’un des principaux changements concerne le départ de Nicolas Gonçalves, chargé des relations avec les éditeurs partenaires, un périmètre qu’il supervisait depuis plusieurs années au sein du groupe, et dans lequel il a notamment accompagné des auteurs et éditeurs diffusés par Interforum, parmi lesquels Éric Zemmour ou encore Joël Dicker.
01/07/2026, 13:09
Le Groupe DG annonce l’entrée en phase opérationnelle de DG Distribution, sa nouvelle activité logistique destinée aux maisons d’édition indépendantes. Créée à la fin de 2025, cette branche revendique déjà quinze contrats de distribution, alors que le secteur cherche des organisations capables de dissocier les fonctions commerciales et logistiques.
30/06/2026, 17:27
Avec l’arrivée des Éditions Cloch dans son réseau, DG Diffusion accompagne une jeune maison indépendante qui transforme le livre de cuisine en objet du quotidien. Portée par Alexia et Léa, la collection CUISINE&VOUS défend une cuisine décomplexée, graphique et accessible. Après plus de 4000 exemplaires écoulés en direct, Cloch élargit sa diffusion tout en préservant son ton, ses couvertures dessinées et son identité éditoriale singulière.
12/05/2026, 11:42
L’offre publique d’achat d’EP Group sur Fnac Darty s’ouvre ce 12 mai, après déclaration de conformité de l’AMF. Portée par EP FR HoldCo, contrôlée par Daniel Křetínský, elle propose 36 € par action, 35 € après dividende, et 81,12 € par OCEANE. Pour l’édition, le dossier touche un acteur majeur : la Fnac revendique près de 50 millions de livres vendus en 2025, dans un groupe où les produits éditoriaux pèsent 1,373 milliard d’euros.
12/05/2026, 10:54
Hachette UK a annoncé l’acquisition de Kogan Page, éditeur britannique spécialisé dans les ouvrages professionnels. La transaction fait suite à une convention entre actionnaires signée le 30 avril 2026. Kogan Page rejoindra John Murray Group (maison d'édition), tout en conservant une identité éditoriale distincte.
04/05/2026, 17:04
Un drame survenu dans un centre de tri de l’Oregon met en lumière la brutalité des méthodes managériales du leader mondial du e-commerce. Alors qu’un collaborateur succombait à un arrêt cardiaque, l’activité s'est poursuivie sans interruption, illustrant une déshumanisation dénoncée tant aux États-Unis qu'en France.
15/04/2026, 12:41
Basées en Belgique, les Éditions Marmottons développent un catalogue jeunesse où l’imaginaire, l’humour et l’expression des émotions avancent de pair. En rejoignant DG Diffusion pour leur diffusion et leur distribution, elles franchissent une étape décisive. L’enjeu : élargir leur présence en librairie et auprès des prescripteurs, sans renoncer à une ligne éditoriale sensible, engagée et pensée à hauteur d’enfant.
13/04/2026, 15:49
Dans le cadre du développement de ses éditeurs jeunesse, DG Diffusion poursuit l’élargissement de son réseau de partenaires. Depuis janvier 2026, les éditions Les Rêves d’Ily ont rejoint DG pour sa diffusion et sa distribution. Basée à Paris, cette maison d’éditions propose des albums qui mêlent humour, imaginaire et sujets de société, avec l’ambition de divertir les jeunes lecteurs tout en éveillant leur réflexion.
06/04/2026, 10:02
Diffusion Dimedia annonce la nomination de Jean-François Bouchard à la présidence de son conseil d’administration. L’acteur majeur de la diffusion et de la distribution de livres en langue française au Québec et au Canada confie ainsi cette fonction à une figure bien connue du secteur.
01/04/2026, 18:06
À compter du 1er avril 2026, Harmonia Mundi Livre intégrera à son réseau de distribution les éditions du Layeur. Une arrivée qui renforce la présence de l’acteur de la distribution sur le segment des beaux livres, avec un catalogue centré sur les musiques populaires et les arts visuels.
27/03/2026, 18:33
DG Diffusion poursuit l’élargissement de son catalogue littéraire. Depuis janvier 2026, le diffuseur accueille les Éditions Red’Active, renforçant ainsi un positionnement tourné vers l’accompagnement de maisons indépendantes à forte identité éditoriale.
19/03/2026, 09:15
Le groupe Madrigall engage un projet de transformation et de modernisation de son activité de distribution, présenté en début de semaine aux Comités sociaux et économiques de ses filiales concernées, Sodis et Union Distribution.
18/03/2026, 17:20
Dix ans après une première tentative restée sans suite, Pollen annonce le redémarrage d’une activité de diffusion à partir du 1er mai. Le projet s’appuie sur une équipe commerciale de six représentants, un catalogue limité à 60 à 80 éditeurs, et une volonté affichée de se concentrer sur ses rayons forts, avec un centre de gravité qui se déplace vers la librairie indépendante. En filigrane : l’idée qu’il faut adapter l’outil commercial à un marché qui se contracte, plutôt que de courir après des volumes impossibles à retrouver.
13/02/2026, 17:41
À partir du 1er avril 2026, les Éditions du Tiroir confieront leur diffusion-distribution à DOD & Cie, mettant fin à leur collaboration avec Makassar. Ce changement intervient alors que l’éditeur belge prépare plusieurs parutions marquantes pour le printemps, en bande dessinée patrimoniale comme en docu-BD.
26/01/2026, 14:24
La maison d’édition indépendante de bande dessinée Rouquemoute, basée à Nantes, change de diffuseur-distributeur. À compter du 1er février 2026, l’éditeur rejoint le catalogue de Dod&Cie, après dix années de collaboration avec BLDD Images. Ce changement intervient alors que Rouquemoute s’apprête à célébrer ses dix ans d’existence en 2026.
16/01/2026, 17:58
Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.
12/11/2025, 12:39
La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.
07/11/2025, 11:38
Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore.
03/10/2025, 11:20
Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.
29/09/2025, 09:00
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Les éditions Ellipses annoncent un partenariat avec les éditions Black Cat – Cideb (qui appartiennent au groupe Mondadori), actives sur le marché scolaire international. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité de diffusion et distribution d’Ellipses, qui intègre dans son réseau un acteur spécialisé dans l’édition multilingue.
29/07/2025, 17:45
Le groupe de diffusion DOD&Cie poursuit sa stratégie de renforcement dans l’univers de la bande dessinée. Depuis le 1er juillet, il accueille au sein de son portefeuille l’éditeur Komics Initiative, figure indépendante du secteur. Et d'autres signatures approchent.
25/07/2025, 10:37
Interforum Canada renforce son organisation avec la création d’un quatrième pôle dédié à la bande dessinée et aux mangas. Cette nouvelle équipe aura pour objectif de valoriser davantage ce segment éditorial en pleine croissance, à travers une approche spécialisée et experte.
21/07/2025, 11:09
Avec un nouvel entrepôt de 6000 m² et un futur CRM (outil de gestion de la relation client) enrichi par l’intelligence artificielle, MDS - distributeur de livres, filiale du groupe Media Participations - amorce une nouvelle phase de sa transformation pour répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, des éditeurs aux points de vente, explique la structure.
15/07/2025, 12:40
Le manga et l’anime, piliers de la culture japonaise, occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage culturel et audiovisuel français. C’est ce que confirme un rapport publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui dresse un état des lieux complet d'un secteur en pleine mutation.
07/07/2025, 17:24
Autres articles de la rubrique Métiers
Un an après son partenariat avec Shein, Alibris poursuit sa diversification commerciale. Le vendeur américain de livres d'occasion annonce l'arrivée de plus d'un million de références sur Temu, autre géant du commerce en ligne. Les ouvrages seront expédiés depuis des entrepôts locaux, selon le programme de vendeurs partenaires de la plateforme.
18/11/2026, 16:31
L'invention du téléphone continue d'alimenter les controverses historiques. Une fondation liée aux descendants d'Alexander Graham Bell demande à Farrar, Straus and Giroux de corriger plusieurs passages de The Telephone: A New History, nouvel ouvrage de James Gleick. Elle conteste la présentation d'accusations de vol et de corruption visant l'inventeur. L'éditeur, lui, défend le travail de son auteur.
18/11/2026, 16:20
Le cabinet de la ministre Catherine Pégard accueille un nouveau membre, en la personne de Barthélemy Champanhet, nommé conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art. Sous-préfet, il travaillait auparavant au ministère de l'Intérieur.
18/11/2026, 09:53
Fondée fin 2025 et spécialisée dans la romance, la maison Spark Publishing annonce déjà sa fermeture au 31 décembre 2026, ainsi qu'une procédure de liquidation judiciaire en cours. L'équipe évoque des difficultés économiques, mais aussi plusieurs mois de harcèlement en ligne, allant, selon elle, jusqu'à des menaces de mort...
17/11/2026, 17:51
Exclusif — 10 ans après la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, force est de constater que les artistes et associations culturelles restent plus que jamais menacés, y compris par l'administration de l'État ou les élus. Afin de limiter les entraves, la sénatrice Sylvie Robert (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) avance une proposition de loi dédiée.
17/11/2026, 16:24
La maison d'édition spécialisée dans l'apprentissage des langues depuis près d'un siècle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil, le 4 novembre dernier. Entre recul des ventes de livres, difficultés à l'exportation et concurrence des outils numériques, l'entreprise familiale, connue pour sa méthode Sans Peine, cherche à réorganiser son activité.
17/11/2026, 14:33
Dans une étude, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) met une nouvelle fois en évidence la densité du maillage territorial des bibliothèques et son importance dans l'accès à la culture. Pour les zones rurales des Hauts‑de‑France, elles représentent en effet le premier équipement culturel de proximité, et bien souvent le seul.
17/11/2026, 14:24
Les tablettes se sont installées dans les classes japonaises, mais les parents restent attachés au livre imprimé. Selon une enquête publiée le 10 novembre par un éditeur scolaire, 71,5 % des personnes interrogées souhaitent que leurs enfants passent davantage de temps avec des ouvrages papier à l'école. La disparition des librairies de proximité les préoccupe également.
17/11/2026, 11:56
Un sapin planté pour célébrer une naissance, puis retrouvé mutilé des années plus tard : c’est de ce souvenir familial qu’est né Les voleurs d’âme. À l’occasion de la parution de son roman, fin novembre aux éditions La Veilleuse, Fabienne Bogadi signe un texte dans lequel elle revient sur les origines de cette fiction, nourrie de souvenirs, de révolte et d’un profond attachement à la nature.
16/11/2026, 18:11
Condamné à mort en Iran, le poète Peyman Farahavar a appris le 9 novembre dernier que son dossier avait été transmis au service chargé de l'exécution des peines. Alors que ses recours ont été rejetés, un collectif de poètes iraniens sollicite la mobilisation internationale. En France, écrivains, éditeurs et médias sont appelés à soutenir cette mobilisation pour empêcher son exécution.
16/11/2026, 17:54
Après 25 ans passés chez CNRS Éditions, Marie Bellosta rejoint les Éditions du Seuil en qualité de directrice éditoriale adjointe du département des sciences humaines. En poste depuis le 2 novembre, elle travaillera aux côtés de Vincent Casanova, avec pour mission principale le développement du catalogue scientifique de la maison.
16/11/2026, 16:33
Exclusif - À Toulouse, le Comptoir du Rêve passe sous pavillon Momie. Le réseau grenoblois a repris les quatre librairies spécialisées de la rue de Rémusat, ainsi que leur activité en ligne. Derrière cette opération d'envergure, un départ inattendu : Cyrille Cotelle, qui a considérablement développé son enseigne ces dernières années, a fini par s'éloigner de son métier de libraire à mesure que le réseau grandissait. Il tourne aujourd'hui la page, après une aventure de plus de 20 ans.
16/11/2026, 13:06
Exclusif — Au 93 de la rue de Falaise, à Caen, s'ouvrira en fin d'année le café librairie La Vague, spécialisé dans les littératures féministes, de la fiction aux essais, en passant par les romans graphiques. Jéssica Guillou Monteiro et Julie Cairon se reconvertissent, avec l'intention de créer un lieu dédié et chaleureux, qui accueillera aussi des ateliers et cercles de parole.
16/11/2026, 13:03
Lors de sa séance du 23 octobre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a élu Sylvain Brocquet au fauteuil d'Académicien de Pierre Toubert, décédé le 5 juin 2025. Son élection a été approuvée par le président de la République, via un décret signé le 9 novembre dernier.
16/11/2026, 11:58
Conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art de Rachida Dati, puis de Catherine Pégard, Hugues Ghenassia-de Ferran a été nommé à la tête du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Il succède à Nicolas Georges, qui occupa ce poste entre 2010 et 2026.
16/11/2026, 09:31
HarperCollins transforme progressivement TikTok en canal de vente directe. Au Royaume-Uni, les recettes générées par ses séances commerciales diffusées en direct ont augmenté de 225 % depuis 2023, selon un rapport publié le 12 novembre par TikTok Shop. Une croissance impressionnante, dont la portée économique reste toutefois difficile à mesurer : aucun chiffre d'affaires absolu n'accompagne ce résultat.
15/11/2026, 14:11
Après un premier volume consacré à la concentration dans l’édition, Déborder Bolloré se tourne vers les médias d’information, avec CNews pour point de départ. La suite est annoncée pour février 2027, à l’approche de la présidentielle. Les structures indépendantes ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour rejoindre la coédition, selon le dossier de présentation.
15/11/2026, 13:11
Vingt-sept ans après la parution du premier volume de Malazan Book of the Fallen, Steven Erikson connaît un nouvel essor commercial. Les ventes de l'écrivain canadien ont progressé de 149 % entre 2024 et 2025 chez son éditeur britannique Transworld, qui réédite désormais les dix romans de la saga. Un exemple parmi d'autres de la redécouverte des fonds de science-fiction et de fantasy, encouragée notamment par les communautés de lecteurs en ligne.
14/11/2026, 12:05
Dix ans après son entrée en vigueur, le traité de Marrakech a transformé la circulation internationale des livres adaptés aux personnes empêchées de lire les imprimés. Le catalogue mondial soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dépasse 1,2 million de titres. Un progrès considérable, même si l'accès aux ouvrages demeure très inégal selon les pays, les langues et les formats.
14/11/2026, 11:38
Après plus de trente-sept ans de relations avec les médias, Gabrielle Cauchy quittera le service de presse des Éditions du Boréal le 1er décembre. Coralline Ethier, déjà responsable des communications et des médias au sein de la maison montréalaise, lui succédera, a annoncé l’attachée de presse dans un courriel adressé aux rédactions vendredi 13 novembre.
14/11/2026, 11:30
Mercredi 4 novembre, Jordan Bardella fêtait la sortie de son troisième livre, Gouverner, lors d’une soirée financée par son éditeur, Fayard, selon le trésorier du Rassemblement national. Marine Le Pen et plusieurs dirigeants du parti étaient présents. Des journalistes de Mediapart et de StreetPress se sont vu refuser l’entrée. Simple lancement littéraire ou événement bénéficiant à la campagne présidentielle de 2027 ?
14/11/2026, 11:08
Le marché britannique du livre jeunesse affiche une hausse de 6 % en valeur depuis le début de l'année 2026, pour atteindre 298 millions de livres sterling. Les ventes progressent également de 4 % en volume, avec 45 millions d'exemplaires écoulés. Présentés le 9 novembre lors de la conférence jeunesse de The Bookseller, les résultats de Nielsen BookScan révèlent surtout une forte croissance du documentaire, tandis que la fiction recule légèrement en chiffre d'affaires.
14/11/2026, 11:05
Les jeunes Japonais ont-ils réellement déserté les livres ? Une enquête de l'université Ritsumeikan, publiée le 9 novembre 2026, dessine une situation plus contrastée. Parmi les 20-29 ans interrogés, les non-lecteurs côtoient des lecteurs assidus, tandis que les ouvrages pratiques, les mangas et les livres audio participent à des habitudes très diverses. Même Internet, souvent accusé de détourner les jeunes de la lecture, ne semble pas jouer le rôle qu'on lui prête.
14/11/2026, 11:01
À Sainte-Mère-Église, dans la Manche, Au Coin des Saveurs s'apprête à fermer après près de dix ans d'activité. À la fois librairie, point de vente de presse et épicerie fine, le magasin tenu par Béatrice Delarue proposait bien davantage que des achats alimentaires. Sa fermeture annoncée concerne aussi un lieu de vente du livre dans cette commune du Cotentin.
14/11/2026, 09:20
Exclusif - Barbara Canepa et Clotilde Vu, créatrices de la collection Métamorphose, annoncent leur départ des éditions Oxymore. Dans un communiqué adressé à ActuaLitté, elles expliquent leur décision et reviennent sur le jugement qui a annulé les marques Métamorphose et Noctambule, désormais définitif. Dans un dossier distinct, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez et Marco Mazzoni ont fait appel du jugement sur leurs contrats d’édition.
13/11/2026, 18:13
Comment rêver ? Comment continuer à voyager dans les forêts et les montagnes grandioses des œuvres de fantasy sans cette arrière-pensée : ici, la nature crève. Qui, après avoir contemplé le dessin d’une licorne, ne s’est pas demandé : un jour les généticiens en créeront une ? La frontière entre fiction et réalité s’est dissipée. Tout semble possible. Plus rien ne nous étonne : nous avons perdu notre innocence. Mon roman, Kali-Jane, est né de ces failles pour proposer quelque chose d’autre : la mutasy. Projet porté par Sébastien Bellanger.
13/11/2026, 17:04
Exclusif — Des commerçants du centre-ville de Perpignan avaient contesté, en début d'année, l'ouverture d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans une zone commerciale. Le tribunal judiciaire de Perpignan avait entendu leurs arguments et ordonné une fermeture immédiate, ce que le groupe avait contesté par un recours en référé, avant de rouvrir, un mois après la première décision de justice. Un pari audacieux, désormais validé par la cour d'appel de Montpellier : un arrêt rendu le 3 novembre dernier a annulé la décision de justice initiale.
13/11/2026, 17:03
Avant chaque publication, les éditeurs engagent un pari économique. Entre les coûts de fabrication, les droits d'auteur, les remises commerciales et les perspectives de ventes, le compte d'exploitation prévisionnel établit les conditions de rentabilité d'un ouvrage. Longtemps associé aux tableaux de calcul, cet outil accompagne désormais les décisions éditoriales grâce à des logiciels de gestion spécialisés, comme ceux développés par KNK.
13/11/2026, 15:41
Exclusif — En l'espace de deux années seulement, le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture pour le secteur, a perdu 22 % de son enveloppe budgétaire. Une diminution drastique de ses moyens qui ne se fait pas sans renoncements : en 2026, deux actions, centrées sur la transition écologique des librairies et les échanges intergénérationnels autour de la lecture, ont ainsi été interrompues.
13/11/2026, 12:36
Exclusif - Dans un communiqué daté de ce vendredi 13 novembre, l'éditeur Albin Michel confirme à ActuaLitté qu’il ne publiera pas le prochain roman d’Amélie Nothomb. La maison défend le licenciement de Florence Godfernaux, l’attachée de presse de la romancière, et précise toutefois qu’il continuera d’accompagner L’Adolescence du perroquet, dernier roman paru.
13/11/2026, 11:30
Que l’animateur connu pour doubler le salaire des auditeurs, entre 6h et 10h du matin, écrive à Patrick Modiano relève déjà de l’improbable. Qu’il s’adresse également à Mathias Moncorgé (fils de Jean Gabin) et Patrick Glâtre devient plus étonnant encore. Mais qu’on leur propose à tous trois de payer pour une diffusion d'entretien sur les ondes, voilà qui fait clairement pouffer de rire…
13/11/2026, 10:31
Après la sortie des deux premiers tomes de la saga d'urban-fantasy, découvrez le troisième qui vous embarquera dans de nouvelles péripéties dignes d'une série télévisée ! Au programme, retrouvez de la magie, de l'action, des histoires d'amour, d'amitié et de famille, du mystère et des personnages à la morale grise. Les tomes 1, 2 et 3 de la saga sont disponibles au format numérique, broché et relié collector sur la campagne de précommande. Projet porté par Aurore Vasselin-Lesca.
13/11/2026, 08:51
Liseuses reliées au Wi-Fi, casques et écouteurs pour les livres audio, enceintes connectées, montres ou lunettes intelligentes : la lecture n’échappe pas à la multiplication des appareils numériques du quotidien. Mais avant de céder aux fonctions nouvelles, encore faut-il savoir ce qu’elles apportent réellement au lecteur. Ergonomie, confidentialité, autonomie et durée de vie restent des critères décisifs.
13/11/2026, 07:54
Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Commenter cet article