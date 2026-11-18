Il y a ceux qui la portent avec panache, ceux qui la cultivent avec discrétion et ceux qui semblent avoir oublié qu’un visage existait derrière. Dans l’histoire littéraire, la moustache a longtemps occupé une place de choix. Signe de distinction, attribut de respectabilité ou fantaisie capillaire, elle a accompagné quelques-uns des plus grands noms des lettres.

Voilà qui tombe à pic. Depuis 2003, Movember, mouvement né en Australie, transforme novembre en rendez-vous consacré à la santé masculine. Son principe : arborer une moustache pour susciter la discussion et récolter des fonds, notamment pour la lutte contre les cancers de la prostate et des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide.

Et si l’on constituait une équipe littéraire de rêve ? Les écrivains disparus ne risquent évidemment pas de participer à l’édition 2026. Mais leurs portraits offrent une occasion réjouissante de rappeler que, derrière les poils, se cache une cause sérieuse.

Friedrich Nietzsche — La moustache qui philosophait plus haut que son propriétaire

Chez Nietzsche, la moustache n’était pas un accessoire. C’était une déclaration d’indépendance. Deux impressionnantes masses de poils recouvraient sa lèvre supérieure, au point de faire presque disparaître sa bouche. Une architecture qui aurait mérité son propre traité philosophique.

L’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra aurait sans doute abordé Movember comme une épreuve de dépassement de soi. Trente jours sans rasoir, une volonté de fer et quelques interrogations sur la condition humaine. Mais attention au contresens : reconnaître ses fragilités et demander de l’aide n’a rien d’une faiblesse. Même pour un surhomme.

Friedrich Nietzsche vers 1875 à l'âge d'environ 31 ans / Domaine public

Guy de Maupassant — Le candidat qui avait déjà écrit sur la moustache

Maupassant possède un avantage décisif : il avait déjà consacré une nouvelle au sujet. Publiée le 31 juillet 1883 dans Gil Blas, sous le pseudonyme de Maufrigneuse, La Moustache raconte, sous la forme d’une lettre, les réflexions d’une femme sur cet attribut masculin, après que son mari s’en est débarrassé pour jouer une soubrette dans une pièce de salon.

Sa disparition provoque une véritable crise conjugale. S’ensuit une célébration des différentes formes de moustaches et de leurs vertus supposées, avant qu’un souvenir douloureux de la guerre de 1870 ne donne au récit une profondeur inattendue.

Pour Movember, Maupassant serait donc le candidat idéal. Il suffirait de republier sa nouvelle et de rappeler que la santé des hommes mérite, elle aussi, qu’on lui consacre quelques pages.

Guy de Maupassant photographié par Nadar / Domaine Public

Marcel Proust — À la recherche du poil perdu

Fine, élégante, parfaitement dessinée, la moustache de Proust relevait davantage de l’orfèvrerie que de la conquête territoriale. Face à Nietzsche, elle aurait probablement demandé une protection rapprochée.

L’auteur d’À la recherche du temps perdu aurait trouvé là un sujet inépuisable. Un visage qui se transforme, des habitudes qui changent, le temps qui passe : de quoi remplir quelques centaines de pages, avec une digression sur le souvenir d’un barbier rencontré à Combray.

Et une question, peut-être : pourquoi attendre qu’un problème de santé s’impose pour commencer à s’occuper de soi ?

Photo de Marcel Proust par Otto Wegener (1849-1924). Sur carton du photographe, dimensions 14,2 x 10,2 cm. De la série de plusieurs poses en 1895, le bas du carton n'est pas reproduit. Collection privée / Domaine Public

Mark Twain — Le Mississippi a trouvé son capitaine

Impossible de manquer Mark Twain dans une réunion de moustachus. Son spectaculaire ornement blanc semblait prolonger son sourire jusque sur ses joues. Ajoutez une chevelure abondante et son célèbre costume clair : voilà un homme qui ne craignait manifestement pas d’être remarqué.

Le créateur de Tom Sawyer et Huckleberry Finn aurait sans doute transformé Movember en vaste plaisanterie collective, avec quelques observations acerbes sur la vanité masculine.

Une moustache extravagante attire les regards. Un bon mot déclenche les rires. Et parfois, derrière l’humour, une discussion importante trouve enfin sa place.

Mark Twain dans sa robe rouge écarlate avec des manches grises, élevé au grade de docteur ès lettres par l'université d'Oxford / Domaine Public

Arthur Conan Doyle — Élémentaire, mon cher Movember

Avec ses pointes soigneusement relevées, Arthur Conan Doyle aurait parfaitement trouvé sa place dans une publicité pour barbiers du début du XXe siècle. Le créateur de Sherlock Holmes possédait en outre un avantage sur ses camarades écrivains : il était médecin.

Voilà un candidat particulièrement bien placé pour rappeler qu’un problème médical ne se résout pas avec une loupe, une pipe et trois indices abandonnés sur le tapis de Baker Street.

L’observation reste utile, mais elle ne remplace pas une consultation. Face à un symptôme inhabituel, mieux vaut s’adresser à un professionnel que jouer les détectives amateurs.

Arthur Conan Doyle / Domaine Public

George Orwell — Big Brother surveille votre moustache

Celle de George Orwell avait le mérite de la sobriété. Discrète, presque administrative, elle semblait conçue pour passer inaperçue dans un ministère de 1984. Aucun débordement, aucune fantaisie excessive : une pilosité sous contrôle.

L’auteur de La Ferme des animaux aurait pourtant trouvé matière à dénoncer quelques injonctions sociales tenaces. Celle qui exige des hommes qu’ils restent forts, silencieux et imperméables à la souffrance, par exemple.

Car derrière les plaisanteries sur la virilité subsiste une réalité moins amusante : la difficulté à exprimer son mal-être. Cette fois, contrairement au monde d’Orwell, parler librement constitue une excellente nouvelle.

George Orwell / Domaine Public

Gabriel García Márquez — Cent ans de pilosité

Sur ses portraits de jeunesse, Gabriel García Márquez arborait une moustache sombre et discrète. Rien de spectaculaire, mais suffisamment de caractère pour rejoindre notre confrérie imaginaire.

Avec l’auteur de Cent ans de solitude, Movember prendrait des allures de réalisme magique. À Macondo, on imaginerait des barbiers prophétiques, des poils poussant pendant des générations et quelques hommes persuadés que leur apparence les protège de tous les malheurs.

La réalité médicale se montre malheureusement moins accommodante que la fiction. Aucun miracle à attendre d’un visage mal rasé, sinon l’occasion de faire parler de prévention.

García Márquez et le ministre colombien de la Culture, Paola Moreno (à sa gauche), lors du festival international du film de Guadalajara qui s'est tenu à Guadalajara (Mexique), en mars 2009 / CC BY 2.0 Festival Internacional de Cine en Guadalajara — Gala_Ianugural 022

Gustave Flaubert — Madame Bovary avait-elle épousé la bonne moustache ?

Chez Flaubert, elle participait pleinement à l’allure du personnage. Fournie, conquérante, elle accompagnait un visage dont les portraits ont conservé la gravité. On imagine difficilement l’auteur de Madame Bovary accepter une ligne mal taillée ou un poil disgracieux.

L’homme qui traquait le mot juste aurait probablement consacré davantage de temps à définir la coupe parfaite qu’à la laisser pousser. Une affaire de précision, d’équilibre et de patience, avec quelques accès de mauvaise humeur devant le miroir.

Heureusement, Movember n’organise aucun concours de beauté. Une petite moustache maladroite vaut largement un chef-d’œuvre capillaire si elle attire l’attention sur la bonne cause.

Gustave Flaubert photographié par Nadar / Domaine Public

Edgar Allan Poe — Histoires extraordinaires de moustaches ordinaires

Un fin trait sombre sous le nez, un regard inquiet et une œuvre peuplée de corbeaux, de maisons inquiétantes et de personnages tourmentés : Edgar Allan Poe aurait apporté une touche gothique à notre distribution.

Difficile de l’imaginer participant à une séance de photographies joyeuses, entouré de ballons et de faux rasoirs. Il aurait plutôt choisi une pièce faiblement éclairée, un fauteuil ancien et une atmosphère inquiétante.

Sans réduire l’écrivain à ses épreuves personnelles, ses récits permettent d’évoquer la peur, l’isolement et la détresse. Autant de réalités qui méritent une attention autrement plus sérieuse que les clichés sur les artistes maudits.

Edgar Allan Poe, juin 1849. Daguerréotype "Annie", donné à Mme Annie L. Richmond, une amie de Poe ; probablement pris en juin 1849, à Lowell, Massachusetts, photographe inconnu / Domaine Public

Salman Rushdie — Les versets moustachiques

Dernier arrivé dans notre équipe, Salman Rushdie présente un avantage sur la plupart de ses compagnons : il est toujours parmi nous. Ses portraits de jeunesse témoignent d’une moustache généreuse, caractéristique de son apparence pendant une partie de sa carrière.

L’auteur des Versets sataniques apporterait une touche contemporaine à cette galerie historique. Après tout, Movember n’est pas réservé aux écrivains du XIXe siècle ni aux philosophes allemands.

Quant à savoir s’il accepterait de renouer avec sa moustache pour la bonne cause, la question reste ouverte. Mais sa place sur notre affiche imaginaire est assurée.

Une moustache, c’est bien. Une conversation, c’est mieux.

Salman Rushdie - at Pen America/Free Expression Literature, May 2014 CC BY 2.0 / Ed Lederman/PEN American Center

Derrière cette réunion littéraire improbable, Movember poursuit un objectif qui n’a rien d’une plaisanterie. Né en 2003 à Melbourne, autour d’un défi lancé par une trentaine d’hommes, le mouvement est devenu une initiative internationale consacrée à la santé masculine.

Son ambition dépasse largement le concours de moustaches. Il s’agit aussi de combattre les représentations d’une virilité qui interdirait de montrer ses faiblesses. Parler de ses inquiétudes, consulter lorsque cela s’avère nécessaire, prendre des nouvelles de ses proches : autant de gestes qui comptent davantage que la longueur des poils.

Pour participer, nul besoin de posséder la moustache de Nietzsche ou le talent de Maupassant. Le site officiel de Movember présente les actions proposées, les collectes et les différentes manières de soutenir le mouvement.

Et pour ceux qui préfèrent les livres aux rasoirs ? Pourquoi ne pas organiser une lecture publique, lancer une collecte en librairie ou profiter d’une discussion littéraire pour aborder un sujet trop rarement évoqué ?

Après tout, si Maupassant a réussi à écrire une nouvelle entière sur une moustache, nous devrions bien réussir à consacrer quelques minutes à la santé des hommes.

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Quant à Nietzsche, il aurait probablement trouvé cette conclusion trop simple. Mais même un philosophe à la moustache monumentale n’a pas toujours le dernier mot.

Crédit image : Photo de Marcel Proust par Otto Wegener (1849-1924). Sur carton du photographe, dimensions 14,2 x 10,2 cm. De la série de plusieurs poses en 1895, le bas du carton n'est pas reproduit. Collection privée / Domaine Public

Par Nicolas Gary

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