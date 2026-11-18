Constantia Sotiriou c'est l'auteure chypriote qui nous avait invité à séjourner au Ledra Palace l'an passé, un hôtel où elle nous avait servi quelques boissons pleines de poésie. Et il est tellement rare de pouvoir lire de la littérature chypriote qu'on ne pouvait passer à côté des Bateaux d'argile (trad. Nicolas Pallier), son dernier roman.

Selon la légende, ces bateaux d'argile sont ceux que le roi de Chypre, Cyniras, avait fabriqués pour Agamemnon qui lui réclamait son soutien pour sa guerre de Troie : Cyniras n'avait pas du tout l'intention de participer à la guerre des grecs.

« Il envoya quarante neuf bateaux d'argile et une armée de soldats, également faits d'argile, pour un seul bateau en bois, tous les autres étaient en terre, et il considéra tout de même qu'il avait tenu sa promesse et respecté son serment. »

Chypre est une île connue pour ses minerais (le mot Chypre vient du cuivre) que les colons britanniques exploitaient a début du XXe siècle.

Il ne pleut pas souvent sur cette île mais cette fois-là un déluge inonde les champs et les routes. Les puits de mine également : des cadavres de femmes disparues remontent à la surface... Les titres des chapitres rappellent le passé minier de l'île : cuivre, or, argent, pyrite... : le grand-père de Constantia Sotiriou était lui-même mineur de fond pour la Compagnie anglaise.

Quant à l'histoire des cadavres que l'on retrouve dans les eaux toxiques du « lac rouge » de la mine, elle est inspirée d'un fait divers réel de 2019.

« Du fait des métaux que contenait cette terre, de ces métaux si colorés, l'eau du lac est devenue sombre, et en pus d'être rouge, en pus d'être noire, empoisonnée, parce que l'eau rouge était pleine de poison, il était toxique, ce lac devenu rouge. [...] Ce qui l'avait rendu rouge, c'était le sang des gens que la mine avait tués, le lac est rempli de sang, c'est pour ça qu'il est rouge, à cause de tout le sang versé. »

C'est une vieille dame, une grand-mère, qui va nous faire revivre l'histoire de son pays. Son mari est mort de la silicose : il avait dû accepter le difficile travail de la mine après avoir perdu ses champs avec la sécheresse. Désormais, le fils ne veut plus laisser seule la vieille dame qui est déjà tombée plusieurs fois : une aide ménagère l'accompagne, Lanili, une philippine.

« C'est comme ça qu'on a décidé d'engager une basanée, une aide à domicile qui viendrait vivre avec moi, Lani, Lanili des Philippines, on a eu du mal à la dégoter, ce n'est pas évident de trouver une femme qui accepte de vivre au village avec une vieille dame, mais on a fini par trouver Lani pour qu'elle me garde la nuit, pour éviter que je retombe et que, cette fois, je me brise la hanche, pour éviter que je retombe et que je me casse la figure et les côtes, pour éviter que je retombe et qu'on me force à partir, à quitter mon chez-moi. »

Constantia Sotiriou c'est d'abord et avant tout une langue poétique venue de la Méditerranée. Une véritable musique à lire. Le procédé est un peu répétitif mais le bouquin est court et on s'habitue vite au rythme de cette mélopée lancinante, cette complainte qui tient tout à la fois du conte et de la comptine.

« Voilà dix jours maintenant que je l'entends pleurer, depuis qu'on a retrouvé les deux femmes dans le puits de la mine, depuis que le niveau des eaux a subitement monté et qu'on a trouvé ces deux femmes assassinées, ces deux travailleuses philippines, depuis qu'on les retrouvées dans ce puits, Lanili n'en finit plus de regarder les informations et de pleurer, elle pleure sans arrêt et ça m'agace, même quand elle fait la poussière je l'entends pleurnicher. »

La voix de cette vieille femme pourrait bien être celle de la grand-mère de l'auteure. Une femme en noir héritière d'une très longue lignée de femmes en noir, depuis les temps immémoriaux des anciens empires, des femmes en noir qui de génération en génération, se transmettent la sagesse et les récits des anciens.

Cette voix prophétique n'a aujourd'hui que des malheurs à nous annoncer, telle Cassandre, tandis qu'on repêche un à un les cadavres des femmes du lac rouge et elle m'a fait penser à un autre conteur des rives méditerranéennes : je veux parler du Croate Jurica Pavičić qui, hasard de l'édition, avait même intitulé un de ses romans : L'eau rouge (trad. Olivier Lannuzel).

Par Bruno Ménétrier

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