Camélia Jordana (Vous n'aurez pas ma haine, Les Tempêtes, Reine mère) et Alexandre Desjonqueres (Le Temps d'aimer, Nero) sont à la tête du casting de ce téléfilm, produit par Unité Films (L'Histoire de Souleymane, À voix basse, Congo Boy).

Alors que des auteurs de best-sellers sont assassinés les uns après les autres, victimes du même tueur en série, la littérature fait — pour une fois — la une des journaux. On n’avait plus vu ça depuis l’enterrement de Jean-Paul Sartre, l’affaire Gary-Ajar ou les premières audiences d’Apostrophes en 1973. Entre des maisons d'édition en ébullition, des librairies prises d’assaut et des écrivains au bord de la crise de nerfs, la police est sur les dents. La capitaine Leïla Saadi, grande dévoreuse de livres, et son adjoint Fabian van Assche, qui n’a plus ouvert un bouquin depuis le collège, mènent l'enquête dans ce petit milieu rempli de grands egos. – Le synopsis de Canari

Réalisé par Rodolphe Tissot (La Rebelle : Les Aventures de la jeune George Sand, La Rumeur), le long-métrage de 90 minutes s'appuie sur un scénario coécrit par Maria Pourchet et Xabi Molia. La première, romancière et poétesse, a déjà signé plusieurs scénarios, dont ceux du téléfilm L'Enchanteur (coécrit avec François-Henri Désérable, réalisé par Philippe Lefebvre, 2024) et de la série L’Amour sans (Benoit Dunaigre, 2024).

Elle a récemment collaboré avec France Télévisions pour un documentaire de Nathalie Ansellem et Serge Turquier, intitulé 1998, l'été de nos 18 ans, basé sur ses propres souvenirs mais centré sur une approche plus collective de cette année.

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Xabi Molia, pour sa part, a publié des romans, dont La Vie ou presque (Seuil, 2024), et réalisé plusieurs longs-métrages, parmi lesquels Comme des rois (2018) et Un bon début (2022).

La distribution du téléfilm réunit, outre Camélia Jordana (Leïla) et Alexandre Desjonqueres (Fabian), Igor Mendjisky (Lancel), Michel Lerousseau (Denis Bordier/Dominique Marlin), Bamar Kane (Manu), Pascale Arbillot (Berthier), Léon Plazol (Francky), Bertrand Goncalves (Boris), Ophélia Kolb (Anne Fançon), Alexandre Steiger (Vincent Kremer), Jacques Bonnaffé (Bernard Legrand), Lolita Chammah (Bérénice Mineau), Sarah Suco (Carla Becker) ou encore Marie Dompnier...

Pour l'instant, la date de diffusion de Canari n'est pas encore connue.

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

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