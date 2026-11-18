Christophe Honoré portait depuis longtemps un film « imaginaire » construit autour de son histoire familiale, qu'il n'avait jamais osé concrétiser. Il a donc eu recours à la scène, avec Le Ciel de Nantes, créé en 2021 au Théâtre de l'Odéon.

Cette étape a visiblement rendu plus confiant le cinéaste, qui s'est finalement lancé dans le tournage de Mariage au goût d'orange, dont la sortie dans les salles de cinéma est annoncée pour le 9 décembre prochain.

Le texte de la pièce Le Ciel de Nantes est disponible depuis octobre 2021 au catalogue de la maison d'édition Les Solitaires intempestifs, dans la collection « Bleue ».

Par Antoine Oury

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