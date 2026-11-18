En octobre, nous nous demandionscombien de temps un personnage de roman pouvait tenir sans aller aux toilettes. L’ellipse lui épargnait le détour. Cette fois, entrons. Il y a quelqu’un qui nettoie, quelqu’un qui guette et, au sous-sol, toute une tuyauterie que la littérature n’a aucune raison de nous épargner.

La Journée mondiale des toilettes tombe toujours le 19 novembre. Celle de la philosophie, le troisième jeudi du mois. En 2026, l’ONU consacre sa campagne au lien entre assainissement et égalité des genres. Pour l’UNESCO, le philosophe Souleymane Bachir Diagne réfléchit à la manière d’habiter la Terre ensemble. Habiter ensemble, fort bien. Qui a les clés ?

Le bon goût jusque dans les pompes funèbres

Jocelyn Guenevere Marchantière Jones a quarante-deux ans, une superbe maison près de New York et un nom qui exige presque une seconde boîte aux lettres. Dans La Dame qui aimait les toilettes propres, de James Patrick Donleavy (trad. Pierre Guglielmina), chez Gallimard (Folio), son mari la quitte, ses enfants l’ignorent et son homme d’affaires dilapide sa pension de divorce. De l’éducation reçue de sa grand-mère, Jocelyn conserve une exigence. Une dame ne se soulage que dans des lieux impeccables.

Donleavy la mène dans un établissement de pompes funèbres. Les sanitaires sont à son goût, et la visite change le cours de son existence. Dans ce conte cruel, une fortune s’évapore, mais une règle de savoir-vivre résiste à tout. La grand-mère avait appris à Jocelyn à reconnaître des toilettes convenables. Elle aurait aussi bien fait de lui apprendre à lire un relevé de compte.

Pendant que les autres soufflent, Émilienne regarde l’heure

Émilienne a passé la soixantaine et n’a pas assez cotisé pour prendre sa retraite. Elle nettoie les sanitaires de la galerie commerciale Horizon. Dans La Ronde des poupées, de Tatiana Arfel, aux éditions Fugue, douze autres femmes défilent en une journée devant le miroir. À l’abri des regards, chacune a son histoire. À moins qu’Émilienne ne la lui invente à mesure qu’elle passe.

Émilienne, elle, revient de ses souvenirs au son du boîtier qui lui rappelle l’heure. « Mon stock de minutes à vivre n’est pas infini. Reviens, respire. Ne gaspille pas. » Les passantes reprennent leur souffle. Celle qui le leur ménage compte ses propres minutes. Au milieu d’une galerie où tout est à vendre, voilà quelques instants dont personne n’a encore fixé le prix. (Lire l’avant-parution sur ActuaLitté)

La mairie veut de la morale, mais pas à perte

À Londres, Ez rejoint deux compatriotes jamaïcains, Reynolds et Jason, pour entretenir des toilettes publiques pour hommes. Elles servent aussi de lieu de rendez-vous sexuels entre hommes. La municipalité charge les employés de les décourager. Dans La Pissotière, de Warwick Collins (trad. Robert Davreu), chez 10/18, ils installent une fausse caméra. La clientèle se fait discrète, les recettes baissent pour de bon et leur emploi se trouve menacé.

La mairie ne s’attendait manifestement pas à être prise au mot. Collins laisse les trois hommes discuter entre eux et, dans ce huis clos drôle à froid, se garde bien de leur donner tous le même avis. Leurs employeurs tiennent autant à l’ordre qu’aux pièces qui tombent dans le tourniquet. Les trois salariés sont priés de réconcilier les deux, sur leur temps de travail, merci.

Une jupe dessinée et nous voilà renseignés

Un rond sur un triangle, et voilà une femme. Deux jambes sous le rond d’à côté, et voici un homme. La jupe a manifestement paru indispensable à la démonstration. Dans Au fond du couloir à gauche. Un musée populaire de la différence des sexes, chez Armand Colin, Serge Tisseron ouvre sa collection de pictogrammes. Vingt ans de collecte, des œuvres détournées et des animaux enrôlés pour indiquer où se soulager.

Ce musée a un avantage. Personne ne s’offusque si ses visiteurs ne s’arrêtent devant les œuvres que lorsque la cabine est prise. C’est pourtant le bon moment pour regarder le dessin de plus près. Sous prétexte de donner une direction, il demande de choisir son camp. Tant pis si aucun des deux bonshommes ne vous ressemble. On venait pour une pause. On repart avec un sujet de dissertation.

Le premier rendez-vous commence à l’entrée

« Je l’aime de tout mon cœur, de toute mon âme. » Elisa Rojas assume l’élan et le raconte comme une telenovela montée à rebours. Dans Mister T & moi, paru chez Marabout, Elisa et T. étudient le droit. Elle tombe amoureuse, lui trouve en elle une amie. Son fauteuil ne change rien à ses sentiments. Il pèse en revanche dans la façon dont les autres la regardent, dès lors qu’il est question de désir.

Prolongeons le roman par un premier rendez-vous au restaurant. L’établissement se dit accessible. Jusqu’où ? Si la réponse s’arrête à l’entrée, il manque un renseignement que le guide des bonnes tables a probablement sacrifié pour décrire le dessert. Une romance commence rarement par une question sur la largeur d’une porte. On voit mal en quoi cette question serait moins décisive que le choix du vin.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

À qui appartient l’eau qu’on aperçoit d’en haut ?

En 2030, le Burkina Faso manque d’eau. Dans Aqua™, de Jean-Marc Ligny, à L’Atalante, une image satellite piratée révèle une nappe phréatique. Le consortium américain propriétaire du satellite revendique la ressource. À ce compte-là, le voisin qui a repéré vos clés sous le paillasson est à deux doigts de se déclarer propriétaire de l’appartement.

Laurie et Rudy convoient du matériel de forage. Au sol, le roman prend le rythme d’un thriller. Diplomatie, rapports de force militaires et sorcellerie se mêlent autour d’une réserve dont dépend la survie du pays. Inutile de chercher une cuvette dans cet affrontement. Ligny remonte au geste qui précède tous les autres. Pour ouvrir un robinet, encore faut-il qu’on vous laisse de l’eau.

La chasse d’eau n’est que le premier chapitre

Le héros du Nouveau voyage de monsieur Caca, écrit par Angèle Delaunois et illustré par Marie Lafrance aux éditions Les 400 coups, plonge dans la cuvette. Pour la plupart des gens, l’histoire s’arrête là. L’album québécois la poursuit dans les canalisations, à la station d’épuration et jusqu’au pied d’un pommier, où les boues traitées servent d’engrais.

Il y a des bruits, des tuyaux, de quoi faire rire les enfants et, mine de rien, de quoi leur apprendre ce qu’leurs aînés préfèrent ignorer. Quand on tire la chasse, on ne fait pas disparaître le problème. On le confie à quelqu’un d’autre. Certains ont besoin d’une panne, d’un devis et d’une assemblée de copropriété pour parvenir à la même conclusion.

Tout à l’égout, sauf le bon français

En 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts prescrit le français dans les actes de justice. La même année, un autre texte royal demande aux Parisiens de prendre en charge leurs immondices. Dominique Laporte ouvre son Histoire de la merde sur ce rapprochement. L’essai date de 1978 et Christian Bourgois vient de le rééditer. D’un côté, les mots que le pouvoir admet dans les actes. De l’autre, ce qu’il ne tolère plus dans la rue.

Laporte convoque la psychanalyse, l’histoire et la littérature pour se demander ce qu’une société fait de ce qu’elle rejette et pourquoi elle tient tant à ne pas en parler. La propreté prend alors un autre sens. Ce n’est plus seulement une question de serpillière. Quelqu’un décide de ce qui doit rester visible, de ce qui doit disparaître et de qui se charge du nettoyage.

Au fond, ces huit livres se retrouvent devant le même écriteau. Occupé signifie que quelqu’un dispose, pour quelques minutes, du droit de ne pas vous répondre. Encore faut-il trouver une porte, la franchir et réussir à la fermer. Trois conditions modestes pour commencer à habiter ensemble.

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DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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