Le cabinet de la ministre Catherine Pégard accueille un nouveau membre, en la personne de Barthélemy Champanhet, nommé conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art. Sous-préfet, il travaillait auparavant au ministère de l'Intérieur.
Le 18/11/2026 à 09:53 par Antoine Oury
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
18/11/2026 à 09:53
0
Commentaires
2
Partages
La ministre de la Culture Catherine Pégard a, par un arrêté du 12 novembre publié au Journal officiel de ce jour, accueilli Barthélemy Champanhet au sein de son cabinet. Il est nommé conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art et prend ainsi la suite de Hugues Ghenassia-de Ferran, promu à la tête du service du livre et de la lecture le 16 novembre dernier.
Passé par l'École normale supérieure de Cachan et Sciences Po Paris, Barthélemy Champanhet est par ailleurs titulaire d'un master d'études européennes interdisciplinaires approfondies validé au Collège d'Europe.
À LIRE - Face à la recrudescence de la censure, une loi pour “sanctuariser la liberté des artistes”
Conseiller technique au sein du cabinet du ministre de la Défense entre 2008 et 2009, il est nommé en 2022 sous-préfet de Bar-sur-Aube, poste qu'il occupe pendant deux ans. Il poursuit sa carrière au ministère de l'Intérieur, en tant que conseiller pour la coopération transfrontalière et régionale, au sein de la direction des Affaires Européennes et Internationales.
Rue de Valois, les politiques relatives aux patrimoines et à l'architecture sont assumées par la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, avec, à sa tête, Delphine Christophe, depuis le mois d'octobre 2025.
Photographie : Galerie des ministres de la Culture, au ministère (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Exclusif — 10 ans après la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, force est de constater que les artistes et associations culturelles restent plus que jamais menacés, y compris par l'administration de l'État ou les élus. Afin de limiter les entraves, la sénatrice Sylvie Robert (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) avance une proposition de loi dédiée.
17/11/2026, 16:24
Conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art de Rachida Dati, puis de Catherine Pégard, Hugues Ghenassia-de Ferran a été nommé à la tête du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Il succède à Nicolas Georges, qui occupa ce poste entre 2010 et 2026.
16/11/2026, 09:31
Mercredi 4 novembre, Jordan Bardella fêtait la sortie de son troisième livre, Gouverner, lors d’une soirée financée par son éditeur, Fayard, selon le trésorier du Rassemblement national. Marine Le Pen et plusieurs dirigeants du parti étaient présents. Des journalistes de Mediapart et de StreetPress se sont vu refuser l’entrée. Simple lancement littéraire ou événement bénéficiant à la campagne présidentielle de 2027 ?
14/11/2026, 11:08
Exclusif — En l'espace de deux années seulement, le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture pour le secteur, a perdu 22 % de son enveloppe budgétaire. Une diminution drastique de ses moyens qui ne se fait pas sans renoncements : en 2026, deux actions, centrées sur la transition écologique des librairies et les échanges intergénérationnels autour de la lecture, ont ainsi été interrompues.
13/11/2026, 12:36
Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
Exclusif — Depuis la mi-octobre, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a inséré dans son règlement général des aides financières un conditionnement de leur versement à « l'intervention d'au moins un auteur ». Ces dispositions, pensées afin d'éviter de subventionner des projets totalement générés par l'intelligence artificielle, ont été saluées par les organisations d'auteurs et organismes de gestion collective. Le Centre national du livre (CNL) travaille sur de semblables garde-fous.
10/11/2026, 15:19
Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.
10/11/2026, 12:47
Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.
09/11/2026, 10:40
À l'issue du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, Roland Lescure, ministre de l'Économie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. C'est désormais une habitude : les crédits du ministère de la Culture ont été mis à contribution pour équilibrer les comptes.
06/11/2026, 11:40
Un décret cosigné par le Premier ministre et la ministre de la Culture reconduit au poste de médiateur du livre Jean-Philippe Mochon, qui entame ainsi son troisième mandat. « [L]es défis s'annoncent nombreux pour les années qui viennent », a commenté celui qui assume également les fonctions de médiateur de la musique et de président du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA).
06/11/2026, 11:10
Au Maroc, le dessinateur et graffeur Yasser Mounbir, âgé de 22 ans, a été condamné en première instance, le 30 octobre 2026, à quatre ans de prison ferme pour avoir diffusé des caricatures du roi Mohammed VI sur Instagram. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. Cette condamnation interroge la place accordée à la liberté de création dans le pays, où plusieurs artistes et journalistes ont déjà été poursuivis pour des représentations satiriques du pouvoir.
04/11/2026, 17:46
Quelques jours après la fermeture des cinq dernières librairies du groupe Decitre, et alors que les ventes de livres restent moroses dans l'Hexagone, Catherine Pégard s'exprimait, ce mardi 3 novembre, devant la commission de la culture du Sénat. Interrogée sur les aides apportées aux commerces de livres, elle a indiqué qu'un travail était en cours pour établir « une vision plus générale des dispositifs qui sont à notre portée ».
04/11/2026, 16:11
Le linguiste Bernard Cerquiglini, professeur à l'université Paris VII - Diderot, a rejoint le conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités qualifiées. Il a été nommé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 23 octobre dernier.
04/11/2026, 10:50
En Occitanie, plus d’un tiers des librairies sont implantées en zone rurale. Leur présence contribue à la vie culturelle locale, mais leur situation économique apparaît plus fragile qu’ailleurs en France. Une étude publiée ce 22 octobre révèle des chiffres d’affaires inférieurs à la moyenne nationale, des stocks plus difficiles à financer et une forte dépendance au tourisme. Avec, pour les professionnels, une question : comment maintenir une activité à l’année lorsque les clients sont dispersés et les ventes très saisonnières ?
29/10/2026, 11:40
En plein débat parlementaire autour du projet de loi de finances pour l'année 2027, un collectif d'une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture a livré un plaidoyer, afin de convaincre le gouvernement d'augmenter le niveau des crédits dédiés au secteur. Une initiative qui a vocation à se prolonger en vue des prochaines échéances électorales.
28/10/2026, 16:02
Exclusif - Député La France insoumise du Val-d'Oise, Aurélien Taché souhaite « défendre et favoriser l’emploi de la langue française, notamment dans l’espace public » par une proposition de loi déposée ce mardi 27 octobre. Son texte avance plusieurs mesures pour y parvenir, comme l'obligation d'utiliser le français dans la publicité par voie électronique ou sur la voie publique, ou le développement de l’enseignement du français à l’étranger.
28/10/2026, 12:58
À Vancouver, la poésie pourrait bientôt quitter les transports en commun. Depuis 1996, le programme Poetry in Transit permet aux voyageurs de découvrir des textes d’auteurs de Colombie-Britannique pendant leurs déplacements. Mais le retrait annoncé du financement de TransLink menace cette initiative culturelle, qui célèbre précisément son trentième anniversaire. Écrivains et éditeurs se mobilisent pour empêcher sa disparition, désormais envisagée à l’issue de la saison 2026-2027.
26/10/2026, 09:00
Aux États-Unis, les membres d'un conseil scolaire de Floride ne pourront pas invoquer leur fonction pour échapper aux questions sur les livres écartés de leurs bibliothèques. Dans un arrêt rendu le 19 octobre, une cour fédérale d'appel estime que ces suppressions relèvent de décisions administratives, et non législatives. Une victoire procédurale pour PEN America, Penguin Random House et plusieurs écrivains, engagés depuis 2023 contre des restrictions d'accès à la lecture.
25/10/2026, 14:34
Exclusif - À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances 2027 bat son plein. Le gouvernement, qui présente un budget une nouvelle fois austéritaire, met en avant l'indispensable rigueur et la baisse du déficit, tout en se montrant très timoré sur la perspective de nouvelles recettes. Dans le domaine du livre, des amendements déposés par Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) proposent de taxer le chiffre d'affaires des groupes éditoriaux et des plateformes, mais aussi les ouvrages pilonnés, afin de soutenir les librairies et éditeurs indépendants.
23/10/2026, 13:06
La Commission d'enrichissement de la langue française, chargée de faciliter l'usage du français dans tous les domaines, s'est penchée sur le domaine du nucléaire. Un champ éminemment technique, pour lequel la précision des termes et la bonne communication peuvent éviter un accident de grande ampleur...
23/10/2026, 11:39
En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.
23/10/2026, 09:30
Catherine Pégard était reçue, ce jeudi 22 octobre, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2027. Budget austéritaire pour les uns, économies insuffisantes pour les autres : la copie du gouvernement ne semble pas contenter grand monde, tandis que la ministre de la Culture s'est cantonnée à de vagues déclarations.
22/10/2026, 13:36
Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.
22/10/2026, 10:13
« Le mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes » : le plaidoyer de Ferdinand Buisson en faveur de la Société des Nations (1917) Le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre 2026, invite à revenir aux origines de la Société des Nations, qui fut la première organisation internationale à poursuivre des objectifs identiques à ceux de l'ONU aujourd'hui, et à celui qui en fut l'un des inspirateurs, Ferdinand Buisson (1841-1932). Propos recueillis par Jean Emmanuel Miniac.
21/10/2026, 13:35
Un arrêté cosigné par le ministre de la Justice et la ministre de la Culture fait d'Alain Girardet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA).
21/10/2026, 09:31
Après douze années passées au musée du Louvre, Anne-Laure Béatrix a été nommée directrice générale déléguée du château du Clos Lucé, à Amboise. Elle aura notamment pour mission de développer la programmation culturelle et les partenariats de ce lieu consacré à Léonard de Vinci.
20/10/2026, 16:44
Exclusif — Qu'est-ce que l'originalité ? Sous ses airs d'intitulé d'examen de philosophie, la question se pose aujourd'hui concrètement aux créateurs et créatrices lorsqu'ils tentent de faire sanctionner la production et la diffusion de contrefaçons. En effet, la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre leur revient intégralement, ce qui donne lieu à des procédures risquées, longues et souvent coûteuses. Une proposition de loi entend mieux partager cette charge probatoire et ainsi satisfaire une demande récurrente des organisations d'auteurs et de titulaires de droits.
20/10/2026, 12:30
Près de 500 000 livres doivent être distribués cet automne dans les prisons du Royaume-Uni. Portée par The Reading Agency et soutenue par Lee Child, le créateur de Jack Reacher, l'opération prévoit notamment un ouvrage dans chaque cellule. Onze titres courts, choisis avec des détenus et des personnels pénitentiaires, doivent aussi alimenter les bibliothèques et les activités de lecture.
19/10/2026, 16:37
Partis réclamer de meilleures conditions d'enseignement, les lycéens et les étudiants ont entraîné dans leur sillage une contestation sociale d'ampleur nationale. Mais au lendemain du 17 octobre, les images de bâtiments incendiés, de commerces pillés et d'affrontements dominent l'actualité. Des universités aux bibliothèques, jusqu'aux enseignes culturelles, le monde du livre a lui aussi subi les conséquences de cette journée. Au risque que les revendications s'abîment derrière les récupérations politiques.
18/10/2026, 15:06
5 ans après la généralisation du Passe Culture à l'ensemble des jeunes âgés de 18 ans, le dispositif culturel phare des mandats d'Emmanuel Macron prépare son avenir. Désormais géré par un opérateur de l'État, il s'est doté d'un plan stratégique 2030, après une vaste consultation réunissant acteurs culturels, jeunes bénéficiaires ou encore collectivités territoriales.
16/10/2026, 17:29
Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2027, présenté par le gouvernement début octobre, est en cours de discussion au Parlement, en commençant par l'Assemblée nationale. Les crédits du ministère de la Culture sont à nouveau contraints, avec des conséquences sur le budget du Centre national du livre (CNL). Si le niveau de son enveloppe est peu ou prou maintenu, l'opérateur reste toutefois mis en difficulté par les importantes coupes de ces dernières années.
16/10/2026, 15:41
Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2026 avait été particulièrement rude pour les moyens du Centre national du livre, en baissant le niveau des crédits alloués par l'État de 15 %. Conséquence prévisible, le solde budgétaire de l'opérateur a présenté un déficit de 5,3 millions €, qu'un prélèvement sur son fonds de roulement est venu combler. 2027 reconduit peu ou prou les mêmes crédits, et une situation similaire s'annonce : l'opérateur pourra-t-il tenir longtemps ainsi ?
14/10/2026, 16:28
Dans la nuit du 3 au 4 octobre, la crue du Riu Sec a fait céder une porte du mur longeant la Bibliothèque centrale de Cerdanyola del Vallès, près de Barcelone. Les deux niveaux inférieurs ont été inondés, dont l'un entièrement submergé. Une semaine plus tard, l'établissement reste fermé et l'étendue des dégâts sur les livres demeure inconnue. La ville a dû ouvrir un espace provisoire pour les lecteurs.
13/10/2026, 14:08
Après l'officialisation du départ de Nicolas Georges de la direction du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, Catherine Pégard a désigné, pour assurer l'intérim, Frédéric Gaston. Ce dernier était l'adjoint du directeur sortant.
13/10/2026, 11:13
En cette rentrée parlementaire forcément marquée par l'échéance présidentielle à venir, Assemblée nationale et Sénat ont procédé au renouvellement des bureaux de leurs commissions dédiées à la Culture. Dans la foulée des élections sénatoriales, un sénateur d'extrême droite siège désormais parmi les vice-présidents de la commission culture de la chambre haute.
12/10/2026, 15:48
Autres articles de la rubrique Métiers
Fondée fin 2025 et spécialisée dans la romance, la maison Spark Publishing annonce déjà sa fermeture au 31 décembre 2026, ainsi qu'une procédure de liquidation judiciaire en cours. L'équipe évoque des difficultés économiques, mais aussi plusieurs mois de harcèlement en ligne, allant, selon elle, jusqu'à des menaces de mort...
17/11/2026, 17:51
La maison d'édition spécialisée dans l'apprentissage des langues depuis près d'un siècle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil, le 4 novembre dernier. Entre recul des ventes de livres, difficultés à l'exportation et concurrence des outils numériques, l'entreprise familiale, connue pour sa méthode Sans Peine, cherche à réorganiser son activité.
17/11/2026, 14:33
Dans une étude, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) met une nouvelle fois en évidence la densité du maillage territorial des bibliothèques et son importance dans l'accès à la culture. Pour les zones rurales des Hauts‑de‑France, elles représentent en effet le premier équipement culturel de proximité, et bien souvent le seul.
17/11/2026, 14:24
Les tablettes se sont installées dans les classes japonaises, mais les parents restent attachés au livre imprimé. Selon une enquête publiée le 10 novembre par un éditeur scolaire, 71,5 % des personnes interrogées souhaitent que leurs enfants passent davantage de temps avec des ouvrages papier à l'école. La disparition des librairies de proximité les préoccupe également.
17/11/2026, 11:56
Un sapin planté pour célébrer une naissance, puis retrouvé mutilé des années plus tard : c’est de ce souvenir familial qu’est né Les voleurs d’âme. À l’occasion de la parution de son roman, fin novembre aux éditions La Veilleuse, Fabienne Bogadi signe un texte dans lequel elle revient sur les origines de cette fiction, nourrie de souvenirs, de révolte et d’un profond attachement à la nature.
16/11/2026, 18:11
Condamné à mort en Iran, le poète Peyman Farahavar a appris le 9 novembre dernier que son dossier avait été transmis au service chargé de l'exécution des peines. Alors que ses recours ont été rejetés, un collectif de poètes iraniens sollicite la mobilisation internationale. En France, écrivains, éditeurs et médias sont appelés à soutenir cette mobilisation pour empêcher son exécution.
16/11/2026, 17:54
Après 25 ans passés chez CNRS Éditions, Marie Bellosta rejoint les Éditions du Seuil en qualité de directrice éditoriale adjointe du département des sciences humaines. En poste depuis le 2 novembre, elle travaillera aux côtés de Vincent Casanova, avec pour mission principale le développement du catalogue scientifique de la maison.
16/11/2026, 16:33
Exclusif - À Toulouse, le Comptoir du Rêve passe sous pavillon Momie. Le réseau grenoblois a repris les quatre librairies spécialisées de la rue de Rémusat, ainsi que leur activité en ligne. Derrière cette opération d'envergure, un départ inattendu : Cyrille Cotelle, qui a considérablement développé son enseigne ces dernières années, a fini par s'éloigner de son métier de libraire à mesure que le réseau grandissait. Il tourne aujourd'hui la page, après une aventure de plus de 20 ans.
16/11/2026, 13:06
Exclusif — Au 93 de la rue de Falaise, à Caen, s'ouvrira en fin d'année le café librairie La Vague, spécialisé dans les littératures féministes, de la fiction aux essais, en passant par les romans graphiques. Jéssica Guillou Monteiro et Julie Cairon se reconvertissent, avec l'intention de créer un lieu dédié et chaleureux, qui accueillera aussi des ateliers et cercles de parole.
16/11/2026, 13:03
Lors de sa séance du 23 octobre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a élu Sylvain Brocquet au fauteuil d'Académicien de Pierre Toubert, décédé le 5 juin 2025. Son élection a été approuvée par le président de la République, via un décret signé le 9 novembre dernier.
16/11/2026, 11:58
HarperCollins transforme progressivement TikTok en canal de vente directe. Au Royaume-Uni, les recettes générées par ses séances commerciales diffusées en direct ont augmenté de 225 % depuis 2023, selon un rapport publié le 12 novembre par TikTok Shop. Une croissance impressionnante, dont la portée économique reste toutefois difficile à mesurer : aucun chiffre d'affaires absolu n'accompagne ce résultat.
15/11/2026, 14:11
Après un premier volume consacré à la concentration dans l’édition, Déborder Bolloré se tourne vers les médias d’information, avec CNews pour point de départ. La suite est annoncée pour février 2027, à l’approche de la présidentielle. Les structures indépendantes ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour rejoindre la coédition, selon le dossier de présentation.
15/11/2026, 13:11
Vingt-sept ans après la parution du premier volume de Malazan Book of the Fallen, Steven Erikson connaît un nouvel essor commercial. Les ventes de l'écrivain canadien ont progressé de 149 % entre 2024 et 2025 chez son éditeur britannique Transworld, qui réédite désormais les dix romans de la saga. Un exemple parmi d'autres de la redécouverte des fonds de science-fiction et de fantasy, encouragée notamment par les communautés de lecteurs en ligne.
14/11/2026, 12:05
Dix ans après son entrée en vigueur, le traité de Marrakech a transformé la circulation internationale des livres adaptés aux personnes empêchées de lire les imprimés. Le catalogue mondial soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dépasse 1,2 million de titres. Un progrès considérable, même si l'accès aux ouvrages demeure très inégal selon les pays, les langues et les formats.
14/11/2026, 11:38
Après plus de trente-sept ans de relations avec les médias, Gabrielle Cauchy quittera le service de presse des Éditions du Boréal le 1er décembre. Coralline Ethier, déjà responsable des communications et des médias au sein de la maison montréalaise, lui succédera, a annoncé l’attachée de presse dans un courriel adressé aux rédactions vendredi 13 novembre.
14/11/2026, 11:30
Le marché britannique du livre jeunesse affiche une hausse de 6 % en valeur depuis le début de l'année 2026, pour atteindre 298 millions de livres sterling. Les ventes progressent également de 4 % en volume, avec 45 millions d'exemplaires écoulés. Présentés le 9 novembre lors de la conférence jeunesse de The Bookseller, les résultats de Nielsen BookScan révèlent surtout une forte croissance du documentaire, tandis que la fiction recule légèrement en chiffre d'affaires.
14/11/2026, 11:05
Les jeunes Japonais ont-ils réellement déserté les livres ? Une enquête de l'université Ritsumeikan, publiée le 9 novembre 2026, dessine une situation plus contrastée. Parmi les 20-29 ans interrogés, les non-lecteurs côtoient des lecteurs assidus, tandis que les ouvrages pratiques, les mangas et les livres audio participent à des habitudes très diverses. Même Internet, souvent accusé de détourner les jeunes de la lecture, ne semble pas jouer le rôle qu'on lui prête.
14/11/2026, 11:01
À Sainte-Mère-Église, dans la Manche, Au Coin des Saveurs s'apprête à fermer après près de dix ans d'activité. À la fois librairie, point de vente de presse et épicerie fine, le magasin tenu par Béatrice Delarue proposait bien davantage que des achats alimentaires. Sa fermeture annoncée concerne aussi un lieu de vente du livre dans cette commune du Cotentin.
14/11/2026, 09:20
Exclusif - Barbara Canepa et Clotilde Vu, créatrices de la collection Métamorphose, annoncent leur départ des éditions Oxymore. Dans un communiqué adressé à ActuaLitté, elles expliquent leur décision et reviennent sur le jugement qui a annulé les marques Métamorphose et Noctambule, désormais définitif. Dans un dossier distinct, Benjamin Lacombe, Sébastien Perez et Marco Mazzoni ont fait appel du jugement sur leurs contrats d’édition.
13/11/2026, 18:13
Comment rêver ? Comment continuer à voyager dans les forêts et les montagnes grandioses des œuvres de fantasy sans cette arrière-pensée : ici, la nature crève. Qui, après avoir contemplé le dessin d’une licorne, ne s’est pas demandé : un jour les généticiens en créeront une ? La frontière entre fiction et réalité s’est dissipée. Tout semble possible. Plus rien ne nous étonne : nous avons perdu notre innocence. Mon roman, Kali-Jane, est né de ces failles pour proposer quelque chose d’autre : la mutasy. Projet porté par Sébastien Bellanger.
13/11/2026, 17:04
Exclusif — Des commerçants du centre-ville de Perpignan avaient contesté, en début d'année, l'ouverture d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans une zone commerciale. Le tribunal judiciaire de Perpignan avait entendu leurs arguments et ordonné une fermeture immédiate, ce que le groupe avait contesté par un recours en référé, avant de rouvrir, un mois après la première décision de justice. Un pari audacieux, désormais validé par la cour d'appel de Montpellier : un arrêt rendu le 3 novembre dernier a annulé la décision de justice initiale.
13/11/2026, 17:03
Avant chaque publication, les éditeurs engagent un pari économique. Entre les coûts de fabrication, les droits d'auteur, les remises commerciales et les perspectives de ventes, le compte d'exploitation prévisionnel établit les conditions de rentabilité d'un ouvrage. Longtemps associé aux tableaux de calcul, cet outil accompagne désormais les décisions éditoriales grâce à des logiciels de gestion spécialisés, comme ceux développés par KNK.
13/11/2026, 15:41
Exclusif - Dans un communiqué daté de ce vendredi 13 novembre, l'éditeur Albin Michel confirme à ActuaLitté qu’il ne publiera pas le prochain roman d’Amélie Nothomb. La maison défend le licenciement de Florence Godfernaux, l’attachée de presse de la romancière, et précise toutefois qu’il continuera d’accompagner L’Adolescence du perroquet, dernier roman paru.
13/11/2026, 11:30
Que l’animateur connu pour doubler le salaire des auditeurs, entre 6h et 10h du matin, écrive à Patrick Modiano relève déjà de l’improbable. Qu’il s’adresse également à Mathias Moncorgé (fils de Jean Gabin) et Patrick Glâtre devient plus étonnant encore. Mais qu’on leur propose à tous trois de payer pour une diffusion d'entretien sur les ondes, voilà qui fait clairement pouffer de rire…
13/11/2026, 10:31
Après la sortie des deux premiers tomes de la saga d'urban-fantasy, découvrez le troisième qui vous embarquera dans de nouvelles péripéties dignes d'une série télévisée ! Au programme, retrouvez de la magie, de l'action, des histoires d'amour, d'amitié et de famille, du mystère et des personnages à la morale grise. Les tomes 1, 2 et 3 de la saga sont disponibles au format numérique, broché et relié collector sur la campagne de précommande. Projet porté par Aurore Vasselin-Lesca.
13/11/2026, 08:51
Liseuses reliées au Wi-Fi, casques et écouteurs pour les livres audio, enceintes connectées, montres ou lunettes intelligentes : la lecture n’échappe pas à la multiplication des appareils numériques du quotidien. Mais avant de céder aux fonctions nouvelles, encore faut-il savoir ce qu’elles apportent réellement au lecteur. Ergonomie, confidentialité, autonomie et durée de vie restent des critères décisifs.
13/11/2026, 07:54
Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Comment vaincre sa peur ? C'est ce que le premier album de Launy Wierez, Papy et Saphira, un album jeunesse queer adapté aux dyslexiques et malvoyants, dévoile aux enfants à partir de 4 ans. Effrayé à l'idée de monter sur scène pour son spectacle de fin d'année, le petit Rémi décide de se confier à son Papy, qui lui révèle qu'autrefois, il brillait sous les projecteurs en tant que drag queen.
12/11/2026, 17:00
Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský détient désormais 69,3 % du capital de Fnac Darty, à l'issue de son offre publique d'achat. L'opération, confirmée le 10 novembre par l'Autorité des marchés financiers, lui assure le contrôle du distributeur français. Déjà propriétaire d'Editis, l'homme d'affaires réunit sous son influence un grand groupe d'édition et l'un des principaux circuits de vente de livres du pays.
12/11/2026, 15:59
Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.
12/11/2026, 15:29
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Les éditions Exemplaire ont annoncé la mort de Louisa Lesage, autrice et illustratrice de 28 ans, survenue le 8 novembre 2026 à Angoulême. Connue pour ses bandes dessinées autobiographiques, dans lesquelles elle abordait avec humour ses relations amoureuses, son autisme et ses blessures personnelles, elle avait publié son premier album en mai dernier. Une disparition qui suscite de nombreux hommages dans le monde de la BD.
12/11/2026, 13:28
L'acteur et scénariste britannique David Walliams, auteur d'ouvrages pour la jeunesse à succès, était accusé de harcèlement et de comportement inapproprié depuis plusieurs mois. Après l'échec d'une procédure pour limiter la diffusion de nouvelles informations, il est mis en cause par d'autres témoignages.
12/11/2026, 13:09
Avec Les Heures Douces, Bérénice Vergnieux lance un mensuel en gros caractères destiné aux personnes âgées pour qui les romans sont devenus plus difficiles à suivre. Nouvelles courtes, poésie, jeux, questions de mémoire et recommandations culturelles composent ces rendez-vous de lecture-plaisir, à savourer à son rythme. Déjà testé en Gironde, le projet fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule pour soutenir son lancement.
12/11/2026, 09:40
Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.
11/11/2026, 19:43
Commenter cet article