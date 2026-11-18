La ministre de la Culture Catherine Pégard a, par un arrêté du 12 novembre publié au Journal officiel de ce jour, accueilli Barthélemy Champanhet au sein de son cabinet. Il est nommé conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art et prend ainsi la suite de Hugues Ghenassia-de Ferran, promu à la tête du service du livre et de la lecture le 16 novembre dernier.

Passé par l'École normale supérieure de Cachan et Sciences Po Paris, Barthélemy Champanhet est par ailleurs titulaire d'un master d'études européennes interdisciplinaires approfondies validé au Collège d'Europe.

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Conseiller technique au sein du cabinet du ministre de la Défense entre 2008 et 2009, il est nommé en 2022 sous-préfet de Bar-sur-Aube, poste qu'il occupe pendant deux ans. Il poursuit sa carrière au ministère de l'Intérieur, en tant que conseiller pour la coopération transfrontalière et régionale, au sein de la direction des Affaires Européennes et Internationales.

Rue de Valois, les politiques relatives aux patrimoines et à l'architecture sont assumées par la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, avec, à sa tête, Delphine Christophe, depuis le mois d'octobre 2025.

Photographie : Galerie des ministres de la Culture, au ministère (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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