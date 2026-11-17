Debout dans tes rêves suit Majid, un jeune Marocain homosexuel arrivé à Paris au début des années 2000 pour étudier la littérature française à la Sorbonne. Installé dans un petit logement de la rue de Belleville, il mène une existence précaire, entre difficultés financières, démarches administratives et incertitudes concernant son titre de séjour.

Pour gagner sa vie, Majid accepte un emploi de baby-sitter. Il rencontre alors Gabriel, un enfant de trois ans dont il doit s'occuper, et sa mère, Isabelle. Une relation se construit progressivement entre le jeune homme et cette famille, bouleversant son quotidien et son rapport à la société française.

Né au Maroc en 1973, Abdellah Taïa est écrivain et cinéaste. Installé en France, il construit depuis le début des années 2000 une œuvre nourrie par la mémoire familiale, les relations entre le Maroc et l'Europe, l'homosexualité et les expériences de l'exil.

Déjà récompensé par le prix de Flore en 2010, il avait remporté le prix Décembre 2024 pour Le Bastion des larmes (Julliard), roman consacré au retour d'un homme dans sa ville natale, Salé, après la disparition de sa mère. Avec Debout dans tes rêves, il poursuit son exploration des identités et des trajectoires marquées par le déracinement.

Pour cette édition, les élèves devaient départager quatre romans encore en compétition au moment des délibérations : Debout dans tes rêves, d'Abdellah Taïa (Julliard), Nos vies sauvages, de Hemley Boum (Gallimard), Stay Free, de Patrice Jean (Le Cherche Midi), et Une histoire d'amours, de Serge Joncour (Albin Michel).

Les débats ont occupé toute la matinée à Loudun. La romancière Dominique Bona, membre de l'Académie française et lauréate du Prix Renaudot 1998, assistait cette année aux délibérations.

Créé en 1992 à Loudun par l'association Les Amis de Théophraste Renaudot, le Prix Renaudot des Lycéens rassemble chaque année plusieurs centaines d'élèves autour de romans contemporains. Les cinq ouvrages initialement sélectionnés sont choisis par un comité parmi les titres retenus par le jury parisien du Renaudot.

Les livres sont ensuite distribués aux établissements participants. Les élèves les lisent, en débattent dans leurs classes, puis désignent des représentants chargés de voter lors de la délibération finale. Chaque établissement dispose de deux représentants.

Pour cette 35e édition, plus de 400 lycéens issus d'établissements répartis dans plusieurs académies françaises ont participé au Prix Renaudot des Lycéens. Le jury comptait également des élèves d'un établissement roumain, le collège national Costache Negri, à Galați. Après plusieurs semaines de lecture et de débats en classe, les représentants des établissements se sont retrouvés le 17 novembre à Loudun, dans la Vienne, pour confronter leurs choix et désigner le lauréat. Une expérience collective qui associe chaque année des jeunes de différents territoires autour de la littérature contemporaine.

En 2025, le Prix Renaudot des Lycéens avait été attribué à Nathacha Appanah pour La nuit au cœur (Gallimard), un ouvrage consacré aux violences conjugales et aux féminicides. La romancière avait également reçu le prix Femina puis le prix Goncourt des Lycéens pour ce même livre. Le palmarès récent comprend également Olivier Norek, récompensé en 2024 pour Les Guerriers de l'hiver (Michel Lafon), Lilia Hassaine en 2023 avec Panorama (Gallimard) et Sandrine Collette en 2022 pour On était des loups (JC Lattès).

Cette 35e édition intervient par ailleurs durant l'année du centenaire du Prix Renaudot, créé en 1926 par des journalistes et critiques littéraires. Son édition principale a couronné, le 3 novembre dernier, François-Henri Désérable pour Le Palais (Gallimard).

Abdellah Taïa doit désormais retrouver les jeunes jurés à Loudun au début du mois de décembre. Cette rencontre prolongera le travail engagé dans les classes depuis septembre et permettra aux élèves d'échanger directement avec l'écrivain sur son roman.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Abdellah Taïa (© Abderrahim Annag, Julliard)

Par Hocine Bouhadjera

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