Fondée fin 2025 et spécialisée dans la romance, la maison Spark Publishing annonce déjà sa fermeture au 31 décembre 2026, ainsi qu'une procédure de liquidation judiciaire en cours. L'équipe évoque des difficultés économiques, mais aussi plusieurs mois de harcèlement en ligne, allant, selon elle, jusqu'à des menaces de mort...
Le 17/11/2026 à 17:51 par Hocine Bouhadjera
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17/11/2026 à 17:51
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Créée en octobre 2025 à Paris par Alexis Delaunay, Spark Publishing s'était spécialisée dans la romance. La maison publiait aussi bien des histoires d'amour contemporaines que de la dark romance, aux intrigues plus sombres, ou de la romantasy, qui mêle sentiments amoureux et univers fantastiques.
Ses premières publications comprenaient notamment Miss Kilos, de Manon Seguin, paru en février dernier, Journal d'un inconnu, d'Aurora Gonzales, et Les Contes d'Umira : The Red Lady, d'Anna O.C., publié en mars. D'autres ouvrages avaient ensuite rejoint le catalogue, parmi lesquels Sous le voile de Lana, de Lem Havesson, et Eclosia, de Sebastian Bernadotte.
Pour se faire connaître, Spark Publishing misait notamment sur les réseaux sociaux, en particulier BookTok et Bookstagram, où les amateurs de romance échangent leurs recommandations de lecture. L'éditeur avait également annoncé sa participation au salon Ready Set Romance, organisé les 7 et 8 mars 2026. Un peu plus d'un an après sa création, la maison annonce donc la fin de ses activités.
Les premières difficultés financières avaient été évoquées dès le 20 juin 2026, dans une publication Instagram de Spark Publishing. La maison y annonçait l'annulation de plusieurs contrats prévus pour 2027, reconnaissant que ses dépenses dépassaient ses recettes. « Le problème, c'est qu'à force de vouloir donner le meilleur partout, nous avons fini par dépenser davantage que nous n'encaissions. »
L'éditeur expliquait avoir investi dans la fabrication des ouvrages, les objets promotionnels, l'accompagnement des auteurs et les conditions commerciales accordées aux librairies partenaires. Pour tenter de rétablir la situation, il annonçait : « Nous allons ralentir le rythme des sorties prévues pour 2027 afin de préserver ce qui compte le plus : la qualité de notre travail, le respect de nos auteurs et la confiance de nos lecteurs. »
À cette date, Spark Publishing écartait pourtant une perspective : « Non, Spark Publishing ne va pas fermer. Au contraire. Nous sommes encore là. Plus déterminés que jamais. » Le message s'achevait même sur cette formule : « La révolution ne fait que commencer. »
Le 12 juillet, Spark Publishing révélait notamment que son fonctionnement quotidien reposait presque entièrement sur une seule personne. Son gérant assurait les relations avec les auteurs, la communication, l'administration, le suivi éditorial et jusqu'à la préparation des commandes, avec le concours de prestataires extérieurs.
La maison reconnaissait également : « Nos premiers titres ont connu des maladresses, des corrections perfectibles, des erreurs sur certaines finitions, et nous ne les nions pas. » Elle admettait par ailleurs que sa communication avait « parfois manqué de clarté et de régularité ». Des retards touchaient aussi les précommandes, dont certaines livraisons étaient annoncées pour juillet. La préparation des objets accompagnant les ouvrages avait, selon l'éditeur, pris davantage de temps que prévu.
Spark Publishing confirmait que certains projets ne se poursuivraient pas et indiquait que « les cessions de droits correspondantes sont en cours de préparation avec notre conseil ». La maison annonçait parallèlement son intention de renforcer son équipe, de revoir sa logistique et de préparer son arrivée en grande distribution. Ces projets étaient alors présentés comme des mesures destinées à stabiliser son activité.
Le communiqué de juillet faisait enfin état de tensions avec une partie de sa communauté. Tout en reconnaissant la légitimité des critiques, Spark Publishing dénonçait des réactions virulentes et des attaques personnelles. « Si les critiques constructives permettent d'avancer et de s'améliorer, le harcèlement ou les propos visant une personne plutôt que son travail n'ont pas leur place dans un échange sain. »
Le communiqué de novembre introduit une autre dimension. « Cette fermeture n'est pas uniquement une question d'argent », assure Spark Publishing, qui décrit plusieurs mois de tensions avec une partie des internautes. « Pendant des mois, nous avons reçu des menaces de mort. »
L'équipe rapporte également des insultes, des humiliations publiques et des appels à la détester ou à la faire tomber. Elle affirme avoir subi « un harcèlement en ligne constant, organisé, relayé, amplifié ».
La publication revient notamment sur la diffusion de captures d'écran, les commentaires hostiles et les polémiques entre lecteurs. La maison explique que ces attaques répétées ont eu des conséquences sur les personnes impliquées dans son fonctionnement : « Il y a eu des nuits sans sommeil, la peur d'ouvrir son téléphone, la peur d'aller sur un salon, la peur tout court. » « Vous avez contribué à éteindre une maison d'édition. »
« Les mots ont un poids. Vous l'avez oublié », poursuit l'équipe, avant de justifier sa décision par la nécessité de protéger les personnes concernées : « Personne ne devrait avoir à choisir entre sa passion et sa sécurité. Nous avons choisi de nous protéger. »
Concernant les achats, Spark Publishing assure que « les commandes en cours continuent d'être expédiées normalement ». Les précommandes seront progressivement annulées et intégralement remboursées, sans démarche des clients. Aucun calendrier n'est précisé, tandis que le sort des contrats d'édition et des droits des auteurs reste à éclaircir.
L'équipe remercie ses lecteurs, ses auteurs, les libraires, les organisateurs de salons et les communautés BookTok et Bookstagram. Elle conclut par un appel : « Avant d'écrire un message, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran. »
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Comment vaincre sa peur ? C'est ce que le premier album de Launy Wierez, Papy et Saphira, un album jeunesse queer adapté aux dyslexiques et malvoyants, dévoile aux enfants à partir de 4 ans. Effrayé à l'idée de monter sur scène pour son spectacle de fin d'année, le petit Rémi décide de se confier à son Papy, qui lui révèle qu'autrefois, il brillait sous les projecteurs en tant que drag queen.
12/11/2026, 17:00
Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský détient désormais 69,3 % du capital de Fnac Darty, à l'issue de son offre publique d'achat. L'opération, confirmée le 10 novembre par l'Autorité des marchés financiers, lui assure le contrôle du distributeur français. Déjà propriétaire d'Editis, l'homme d'affaires réunit sous son influence un grand groupe d'édition et l'un des principaux circuits de vente de livres du pays.
12/11/2026, 15:59
Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.
12/11/2026, 15:29
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Les éditions Exemplaire ont annoncé la mort de Louisa Lesage, autrice et illustratrice de 28 ans, survenue le 8 novembre 2026 à Angoulême. Connue pour ses bandes dessinées autobiographiques, dans lesquelles elle abordait avec humour ses relations amoureuses, son autisme et ses blessures personnelles, elle avait publié son premier album en mai dernier. Une disparition qui suscite de nombreux hommages dans le monde de la BD.
12/11/2026, 13:28
L'acteur et scénariste britannique David Walliams, auteur d'ouvrages pour la jeunesse à succès, était accusé de harcèlement et de comportement inapproprié depuis plusieurs mois. Après l'échec d'une procédure pour limiter la diffusion de nouvelles informations, il est mis en cause par d'autres témoignages.
12/11/2026, 13:09
Avec Les Heures Douces, Bérénice Vergnieux lance un mensuel en gros caractères destiné aux personnes âgées pour qui les romans sont devenus plus difficiles à suivre. Nouvelles courtes, poésie, jeux, questions de mémoire et recommandations culturelles composent ces rendez-vous de lecture-plaisir, à savourer à son rythme. Déjà testé en Gironde, le projet fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule pour soutenir son lancement.
12/11/2026, 09:40
Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.
11/11/2026, 19:43
Avec Basajaun, le grand farceur de la forêt, Fani Darees propose aux enfants dès 3 ans une rencontre pleine de malice avec la mythologie basque. Écrit et illustré par cette graphiste du Pays basque, l’album raconte les tours d’un personnage qui doit apprendre à tenir compte des autres. Une campagne Ulule accompagne la publication de ce premier livre en autoédition sous le nom Darees Studio. Deux éditions distinctes sont proposées, en français et en euskara. Les précommandes contribueront à financer l’impression de cet album illustré, prolongé par des jeux à partager en famille.
11/11/2026, 17:15
La bibliothécaire américaine Katharine « Kat » Kan est morte le 12 octobre, à 71 ans. Dès les années 1980, elle défendait l'entrée des comics et des romans graphiques dans les collections publiques, convaincue de leur intérêt pour les jeunes lecteurs. En 2005, elle était devenue la première bibliothécaire à siéger au jury des Eisner Awards, l'une des principales distinctions américaines consacrées à la bande dessinée.
11/11/2026, 14:36
Un siècle après la création du braille coréen, la Corée du Sud vient de certifier ses vingt premiers enseignants dans le cadre d'un nouveau dispositif national. Annoncée le 4 novembre 2026, à l'occasion du centenaire du Hunmaengjeongeum, cette première promotion concrétise une réforme engagée dix ans après l'adoption de la loi sur le braille.
11/11/2026, 14:00
Au 125 boulevard du Montparnasse, à deux pas de la Coupole, une librairie généraliste à forte orientation littéraire traverse les décennies depuis 1929. Tschann y défend un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, que peu d'enseignes parisiennes conservent encore à cette échelle. Plutôt que d'attendre un retour à meilleure fortune, son équipe engage quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte publique pour les financer. Projet porté par Tschann Libraire.
11/11/2026, 14:00
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