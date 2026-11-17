Créée en octobre 2025 à Paris par Alexis Delaunay, Spark Publishing s'était spécialisée dans la romance. La maison publiait aussi bien des histoires d'amour contemporaines que de la dark romance, aux intrigues plus sombres, ou de la romantasy, qui mêle sentiments amoureux et univers fantastiques.

Ses premières publications comprenaient notamment Miss Kilos, de Manon Seguin, paru en février dernier, Journal d'un inconnu, d'Aurora Gonzales, et Les Contes d'Umira : The Red Lady, d'Anna O.C., publié en mars. D'autres ouvrages avaient ensuite rejoint le catalogue, parmi lesquels Sous le voile de Lana, de Lem Havesson, et Eclosia, de Sebastian Bernadotte.

Pour se faire connaître, Spark Publishing misait notamment sur les réseaux sociaux, en particulier BookTok et Bookstagram, où les amateurs de romance échangent leurs recommandations de lecture. L'éditeur avait également annoncé sa participation au salon Ready Set Romance, organisé les 7 et 8 mars 2026. Un peu plus d'un an après sa création, la maison annonce donc la fin de ses activités.

Des difficultés financières signalées dès juin

Les premières difficultés financières avaient été évoquées dès le 20 juin 2026, dans une publication Instagram de Spark Publishing. La maison y annonçait l'annulation de plusieurs contrats prévus pour 2027, reconnaissant que ses dépenses dépassaient ses recettes. « Le problème, c'est qu'à force de vouloir donner le meilleur partout, nous avons fini par dépenser davantage que nous n'encaissions. »

L'éditeur expliquait avoir investi dans la fabrication des ouvrages, les objets promotionnels, l'accompagnement des auteurs et les conditions commerciales accordées aux librairies partenaires. Pour tenter de rétablir la situation, il annonçait : « Nous allons ralentir le rythme des sorties prévues pour 2027 afin de préserver ce qui compte le plus : la qualité de notre travail, le respect de nos auteurs et la confiance de nos lecteurs. »

À cette date, Spark Publishing écartait pourtant une perspective : « Non, Spark Publishing ne va pas fermer. Au contraire. Nous sommes encore là. Plus déterminés que jamais. » Le message s'achevait même sur cette formule : « La révolution ne fait que commencer. »

Retards, erreurs : Spark reconnaissait ses difficultés

Le 12 juillet, Spark Publishing révélait notamment que son fonctionnement quotidien reposait presque entièrement sur une seule personne. Son gérant assurait les relations avec les auteurs, la communication, l'administration, le suivi éditorial et jusqu'à la préparation des commandes, avec le concours de prestataires extérieurs.

La maison reconnaissait également : « Nos premiers titres ont connu des maladresses, des corrections perfectibles, des erreurs sur certaines finitions, et nous ne les nions pas. » Elle admettait par ailleurs que sa communication avait « parfois manqué de clarté et de régularité ». Des retards touchaient aussi les précommandes, dont certaines livraisons étaient annoncées pour juillet. La préparation des objets accompagnant les ouvrages avait, selon l'éditeur, pris davantage de temps que prévu.

Spark Publishing confirmait que certains projets ne se poursuivraient pas et indiquait que « les cessions de droits correspondantes sont en cours de préparation avec notre conseil ». La maison annonçait parallèlement son intention de renforcer son équipe, de revoir sa logistique et de préparer son arrivée en grande distribution. Ces projets étaient alors présentés comme des mesures destinées à stabiliser son activité.

Le communiqué de juillet faisait enfin état de tensions avec une partie de sa communauté. Tout en reconnaissant la légitimité des critiques, Spark Publishing dénonçait des réactions virulentes et des attaques personnelles. « Si les critiques constructives permettent d'avancer et de s'améliorer, le harcèlement ou les propos visant une personne plutôt que son travail n'ont pas leur place dans un échange sain. »

Des menaces de mort et un harcèlement dénoncés

Le communiqué de novembre introduit une autre dimension. « Cette fermeture n'est pas uniquement une question d'argent », assure Spark Publishing, qui décrit plusieurs mois de tensions avec une partie des internautes. « Pendant des mois, nous avons reçu des menaces de mort. »

L'équipe rapporte également des insultes, des humiliations publiques et des appels à la détester ou à la faire tomber. Elle affirme avoir subi « un harcèlement en ligne constant, organisé, relayé, amplifié ».

La publication revient notamment sur la diffusion de captures d'écran, les commentaires hostiles et les polémiques entre lecteurs. La maison explique que ces attaques répétées ont eu des conséquences sur les personnes impliquées dans son fonctionnement : « Il y a eu des nuits sans sommeil, la peur d'ouvrir son téléphone, la peur d'aller sur un salon, la peur tout court. » « Vous avez contribué à éteindre une maison d'édition. »

« Les mots ont un poids. Vous l'avez oublié », poursuit l'équipe, avant de justifier sa décision par la nécessité de protéger les personnes concernées : « Personne ne devrait avoir à choisir entre sa passion et sa sécurité. Nous avons choisi de nous protéger. »

Concernant les achats, Spark Publishing assure que « les commandes en cours continuent d'être expédiées normalement ». Les précommandes seront progressivement annulées et intégralement remboursées, sans démarche des clients. Aucun calendrier n'est précisé, tandis que le sort des contrats d'édition et des droits des auteurs reste à éclaircir.

L'équipe remercie ses lecteurs, ses auteurs, les libraires, les organisateurs de salons et les communautés BookTok et Bookstagram. Elle conclut par un appel : « Avant d'écrire un message, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de l'écran. »

Par Hocine Bouhadjera

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