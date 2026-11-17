Aux côtés de la littérature, du théâtre et de la musique, les arts visuels occupent une place importante dans la programmation de cette édition.

Du 19 au 28 novembre, un parcours d’expositions explore la création polonaise à travers la peinture, la photographie, la sculpture, le dessin ou encore les installations. Placé sous le commissariat d’Alain Berland, assisté d’Agathe Anglionin, ce rendez-vous s’intéresse aux liens entre histoire, mémoire et pratiques contemporaines.

À la Galerie Paris Cinéma Club, Krystian Lupa présente Je dessine pour penser, une exposition consacrée à ses dessins. Parrain de cette édition anniversaire, le metteur en scène polonais est notamment connu pour ses adaptations théâtrales d’œuvres littéraires, de Dostoïevski à Thomas Bernhard, en passant par Kafka et Sebald.

Le festival met cette fois en avant une autre facette de son activité artistique, nourrie elle aussi par la littérature. Présentée du 19 au 28 novembre, l’exposition est placée sous le commissariat de Maria Anna Potocka.

À la Galerie Boquet, Małgorzata Mirga-Tas présente De toutes les fleurs du monde, j’aimerais cueillir le soleil. L’artiste, qui représentait la Pologne à la 59e Biennale de Venise en 2022, revisite l’histoire des Roms à travers le textile, la sculpture et le collage. Son travail occupe ainsi une place particulière dans ce parcours consacré à la diversité des approches artistiques polonaises, en associant création contemporaine et réflexion sur l’identité. L’exposition se tient du 19 au 28 novembre, avec une ouverture quotidienne de 14 h à 19 h.

Enfin, la Galerie Callot accueille Territoires incertains, une exposition collective réunissant Kornel Janczy, Marcin Maciejowski, Filip Rybkowski et Justyna Smoleń. Les quatre artistes croisent peinture, installation, sculpture et images pour explorer des espaces en transformation, à la frontière du réel et de la fiction.

Leurs travaux interrogent les rapports entre mémoire et représentation, notamment à travers le fragment, la reconstruction et l’observation du quotidien. Une manière d’aborder des territoires instables, où les formes, les récits et les perceptions se recomposent. L’exposition est présentée du 19 au 28 novembre, de 14 h à 19 h.

Crédits illustration : Un Week-end à l’Est

Par Inès Lefoulon

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