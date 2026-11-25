Dans le Vienne de 2025, Joyce partage son quotidien avec Nina, une enfant au caractère difficile dont elle aimerait bien se débarrasser. La proximité du 19, Berggasse, où les Freud ont vécu pendant près de cinquante ans, lui offre une idée : pourquoi ne pas demander à Anna Freud de prendre en charge la jeune fille ? Depuis son fauteuil, la cinéaste observe alors les scènes qui se déroulent de l'autre côté de la rue et s'immisce peu à peu dans l'intimité de la psychanalyste.

Anna Freud entre passé et présent

En faisant cohabiter deux périodes, Catherine Mavrikakis joue avec les temporalités et les correspondances entre les personnages. Le roman donne notamment une place à Anna Freud, figure majeure de la psychanalyse de l'enfant, et à sa relation avec Dorothy. Le réalisme merveilleux permet à l'autrice de faire dialoguer ces univers, tandis que l'Histoire menace de rattraper la tranquillité apparente des protagonistes. À travers cette fiction anachronique, la romancière interroge aussi la manière dont les expériences psychiques traversent les époques.

Les éditions Héliotrope nous en proposent un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :

Née à Chicago d'une mère française et d'un père grec, Catherine Mavrikakis a publié plusieurs romans et essais, souvent primés et traduits. Elle est notamment l'autrice du Ciel de Bay City, dans lequel elle explore déjà les possibilités du réalisme merveilleux.

Ce sujet vous intéresse ? Recevez chaque jeudi notre newsletter pour trouver vos prochaines lectures Je m'inscris › Votre inscription a bien été enregistrée.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com