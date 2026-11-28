Wanda Landowska, Arthur Rubinstein, Shony Braun, Alma Rosé et Władysław Szpilman ont connu l’effervescence artistique de l’entre-deux-guerres avant de voir leurs vies bouleversées par la montée du nazisme. Leurs parcours racontent une tentative d’anéantissement culturel, mais aussi la place que la musique a pu conserver dans un contexte de violence et de persécution. Pour certains, elle devient un refuge ; pour d’autres, une manière de résister.

Le pillage organisé du patrimoine musical juif

En parallèle de ces portraits, Anders Rydell enquête sur le Sonderstab Musik, une unité spéciale du Troisième Reich chargée de repérer et de confisquer les trésors musicaux à travers l’Europe. Sous la direction d’Herbert Gerigk, cette organisation a méthodiquement spolié des dizaines de milliers d’instruments, de partitions et de livres. Une partie importante de ces biens reste aujourd’hui introuvable.

À la croisée entre l’enquête historique et le récit biographique, Musique volée revient sur une entreprise de destruction culturelle et rend hommage aux artistes dont les œuvres et les parcours ont été menacés par le nazisme. Le livre rappelle également comment la musique a pu demeurer un espace de création et d’humanité face à la persécution.

Les éditions Le Cherche midi nous en proposent un extrait, à paraître le 21 janvier 2027 :

Né en Suède en 1982, Anders Rydell est journaliste, romancier et essayiste. Il a dirigé plusieurs revues culturelles et s’est fait connaître par ses enquêtes consacrées au pillage des biens culturels par les nazis. Son travail associe investigation historique, réflexion sur la mémoire et écriture littéraire.

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Par Lina Tinel-Sebie

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