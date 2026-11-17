Face à l'automatisation croissante de notre économie, nous nous sommes rassurés avec une certitude : la machine pourra calculer, trier et optimiser, mais l'art restera notre sanctuaire intouchable. La création de l’émotion semblait constituer le dernier bastion de notre humanité, car l'ordinateur manquait d'âme.

Les débuts de l’IA générative ont d’abord fait tomber le rempart du langage, le « propre de l’homme » selon Aristote.

Puis les choses sont allées très vite. En l'espace de quelques mois, l’algorithme s'est mis à peindre des toiles primées, à composer des musiques à succès et à générer des romans encensés. Face à cette rupture, la première réaction a été une vague de rejet, portée par l'angoisse d'un effacement de l’auteur.

Pourtant, si l'on décale notre regard, un autre constat émerge.

L'intelligence artificielle ne signe pas forcément la mort de l'artiste. Elle opérerait surtout un glissement de la nature même de la création. Sous nos yeux, la technologie détruit le monopole de l'exécution pour sacrer l'intention. Elle nous fait basculer de l'ère de l'artiste-artisan (celui qui maîtrise laborieusement l'outil, le pinceau ou la syntaxe) à celle de l'artiste-metteur en scène (celui dont l'art réside dans la vision et le choix de la direction).

La maîtrise de notre grammaire émotionnelle

La controverse autour du dernier livre de Thélyson Orélien illustre parfaitement la collision entre le monde de l’art traditionnel et l’économie algorithmique.

Bien que le milieu littéraire se soit d'abord offusqué de l'accusation, les preuves techniques d’un usage intensif de l’IA pour la rédaction du roman C’était ça ou mourir ne laissent guère de place au doute. Des outils de détection algorithmique fiables, comme Pangram, évaluent le texte à 100 % de génération par intelligence artificielle (contre 0 % pour son précédent ouvrage publié en 2015).

L'analyse stylistique révèle les tics de langage inhérents aux LLM : structures ternaires systématiques, constructions antithétiques récurrentes, aphorismes partout. J’ai décompté 31 comparaisons introduites par « comme » sur les seuls deux premiers chapitres (13 pages). Cette béquille syntaxique est le stigmate classique d’une machine qui tente de mimer la densité poétique humaine. Nul doute, pour autant, qu’il y a dans ce roman une grande part de l’auteur, son histoire et sa plume.

Cette dérive algorithmique, je la mesure d’autant mieux que je viens de vivre l’expérience quasiment inverse, moi, l'un des apôtres du dataïsme (Bienvenue dans le dataïsme, 2025). Pour donner vie à mon premier roman, Trois fois rien (2026), j'ai passé près de mille heures, seul face à l'écran, à éprouver la douloureuse satisfaction de l’artisanat littéraire.

Le mot qui s'impose pour décrire la création de ce tout cohérent est « organique ». Sans surprise, j’ai passé avec succès le test de Turing de l’écrivain sous Pangram (« humain à 97 % »). Je sais donc ce que coûte cette intime hésitation sur chaque mot, une vulnérabilité que nulle machine ne connaîtra jamais. Mais c'est précisément ce labeur qui permet de comprendre le choc culturel que nous traversons : l'IA propose désormais de simuler en quelques secondes ce qui exige de l'humain des mois de maturation et d'efforts.

Ce qui est fascinant dans l’affaire Thélyson Orélien, ce n'est pas le procédé d'écriture en lui-même, c'est la réaction de l'écosystème littéraire. Avant que le scandale n'éclate, les professionnels du secteur littéraire avaient profondément aimé ce livre, allant jusqu'à le soutenir pour des prix prestigieux. Lorsque le doute s'est installé, la profession s'est raidie dans une posture de défense pour protéger l'auteur qu'elle avait aimé, quand d'autres ont cherché à protéger l'artiste contre la machine.

La polémique a oublié l’essentiel : l'émotion ressentie à la première lecture était, elle, bien réelle.

C’est ici que réside le véritable tabou que cette affaire met en lumière : il n'y a, en réalité, absolument aucune honte à aimer un livre écrit ou coécrit par une intelligence artificielle. Idem pour la musique issue de Suno (personnellement, j’aime celle que j’ai cocréée pour le booktrailer de mon roman).

Le lecteur ou l’auditeur ressent une émotion authentique parce que l'IA ne génère pas de la beauté ex nihilo : elle synthétise notre patrimoine émotionnel. Ces modèles ont été nourris, paramétrés et affinés par des millions d'œuvres humaines, précisément dans le but de correspondre à nos canons de beauté.

C’est ce qu’on appelle le RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback), qui consiste à entraîner et à aligner un modèle sur les préférences humaines à partir de retours humains. Ainsi, si un texte d'IA nous bouleverse ou nous tient en haleine, c'est tout simplement parce que nous sommes séduits par l'écho magnifié de notre propre culture.

Le sculpteur et le marbre numérique

L'angoisse collective face à l'intelligence artificielle repose souvent sur un fantasme tenace : celui du « bouton magique ». On imagine la machine comme une entité totalement autonome à laquelle il suffirait de murmurer « écris-moi un chef-d'œuvre » ou « compose-moi un tube » pour qu'elle s'exécute. Or, la réalité technique et empirique de la création assistée par IA est bien plus laborieuse (pour le moment ?).

Le paradigme où l'œuvre serait, d'un côté, 100 % humaine ou, de l'autre, 100 % synthétique est de plus en plus remis en cause. Les futures générations, qui naîtront avec un algorithme génératif à portée de main, perdront sans doute la virtuosité technique de l'exécution solitaire, de la même manière que la généralisation du clavier nous a fait perdre la maîtrise de l'écriture manuscrite.

On peut le regretter, mais cet abandon de l'outil ne signe pas la fin de la création : l'art s'inscrira simplement de plus en plus dans un spectre d'hybridation complexe, où la machine n'est jamais autonome, mais s'intègre dans un continuum de collaboration.

Ce continuum peut se décomposer en trois niveaux de dialogue entre le créateur et l'algorithme :

L'IA-secrétaire

Au premier niveau, l'IA joue un rôle utilitaire. Elle est l'assistante zélée qui identifie la syntaxe erronée et corrige parfois une phrase maladroite. Elle retire le gras de la création pour en clarifier le propos, mais elle ne touche pas à la substance de la forme et du fond.

Elle offre à l’auteur, tout au long du processus, ce qu’un éditeur humain prodigue habituellement dans la dernière ligne droite avant publication. Personnellement, j’ai expérimenté par moments cette collaboration.

L'IA-sparring-partner

Le deuxième niveau marque l'entrée dans le processus cognitif. L'intelligence artificielle devient un miroir déformant, un partenaire de joute intellectuelle. Pour un romancier ou un scénariste, elle explore les angles morts d'une intrigue, propose des rebondissements inattendus ou décline des variations de scénarios.

Bien souvent, l'auteur s'en sert moins pour adopter les idées de la machine que pour éprouver la solidité des siennes, rejetant la proposition algorithmique pour mieux affiner sa propre trajectoire narrative.

L'IA-interprète

Le troisième niveau est celui où l'illusion de l'autonomie est la plus forte : l'IA comme exécutant virtuose. Prenons l'exemple de la création musicale avec un outil comme Suno. Contrairement à une idée reçue, l'algorithme ne génère pas le frisson musical ex nihilo.

Pour obtenir, par exemple, un arrangement de piano acoustique qui possède une véritable profondeur, il faut impérativement qu'un humain élabore une structure, définisse une direction acoustique précise et fournisse des paroles porteuses de sens. À défaut, il aura tendance à reproduire une musique déjà entendue, avec une structure identique.

L’algorithme déploie alors la maestria technique d'un orchestre symphonique ou d'un pianiste prodige, exécutant la partition avec une vélocité parfaite. Mais cette virtuosité d'exécution manque d'âme sans l'intention d’un coauteur.

Dans ce nouveau paradigme, l'orchestration des prompts devient une véritable démarche artistique. Le travail du créateur hybride ressemble de plus en plus à celui d'un sculpteur face à un bloc de marbre numérique, ou à celui d'un monteur face à des heures de rushes.

Il procède par itérations successives et d'infinies retouches. Surtout, la valeur de l'artiste se déplace vers un acte fondamental : la sélection. Dans l'océan de probabilités et de variations générées par la machine, l'acte de choisir ce qui fait sens émotionnellement par rapport à une vision reste le privilège de la conscience humaine.

D'ailleurs, le droit de la propriété intellectuelle ne s'y trompe pas : il ne refuse pas de protéger une œuvre sous prétexte qu'elle a été générée avec l'aide d'une machine. Pour la loi, l'originalité se définit par les « choix libres et créatifs » qui « reflètent la personnalité de son auteur » (CJUE), confirmant que l'outil n'efface en rien la qualité de celui qui le dirige.

L'ère de l'artiste-metteur en scène

L'histoire de l'art a toujours entretenu un rapport hypocrite avec l'exécution, feignant de croire que l'idée et la plume devaient obligatoirement appartenir au même corps. On oublie volontiers qu'Alexandre Dumas ne rédigeait pas seul ses chefs-d'œuvre, mais s'appuyait sur la force de structuration de son collaborateur de l'ombre, Auguste Maquet.

Plus près de nous, lorsque la collaboration entre Paul-Loup Sulitzer et Loup Durand a été dévoilée, Sulitzer s'est défendu en forgeant un concept d'une redoutable précision : il ne se définissait pas comme écrivain, mais comme « metteur en livre ».

L'intelligence artificielle n'est rien d'autre que l'aboutissement technologique de ce concept. Elle est l'exécutant ultime à la disposition de quiconque possède une vision.

Ce basculement technologique nous fait passer définitivement d'une logique de fabrication artisanale à une logique de mise en scène. Si l'on observe la création à travers le prisme cinématographique, le paradoxe s'évapore : sur un plateau, le réalisateur ne coud pas les costumes, ne tient pas la caméra et ne récite pas les dialogues. Il ne « fabrique » rien matériellement.

Pourtant, personne ne conteste qu'un film de Stanley Kubrick ou de Christopher Nolan soit leur œuvre à part entière (Les Cahiers du cinéma avaient même développé la politique des auteurs). L’art du réalisateur réside tout entier dans sa vision, ses choix et le partage de sa direction.

Avec l'IA, l'écrivain, le plasticien ou le musicien devient le metteur en scène de ses propres agents algorithmiques. On résume d'ailleurs souvent le débat à la question de savoir si « prompter, c’est écrire » (selon la formule de l’essayiste Antoine Buéno).

Or, savoir prompter, c’est-à-dire interagir avec la machine, n'a rien à voir avec la programmation informatique. Cela relève plutôt de la direction d'acteurs.

Comme l’a théorisé Umberto Eco, l’art se définit, dans un contexte donné, par le respect de canons de beauté culturellement établis et l’intégration d’une nouveauté (on pourra lire à ce sujet mon livre, La Satisfaction et la déception du spectateur au cinéma, 2014).

La création artistique naît du frottement entre les conventions et une anomalie. Si la machine maîtrise naturellement ces normes esthétiques, il faut la nourrir du contexte et de la nouveauté. Le rôle du metteur en scène humain consiste précisément à venir briser le conformisme algorithmique.

C'est le talent de savoir exprimer une intention si inattendue qu'elle force la machine à sortir de sa zone de confort probabiliste pour générer une émotion singulière.

Ce nouveau paradigme s'avère bien plus cruel qu'il n'y paraît. Paradoxalement, déléguer l'exécution technique à l'IA ne pardonne pas la médiocrité conceptuelle. Auparavant, une virtuosité purement technique (un style de plume précieux, une grande maîtrise de l'harmonie) pouvait parfois masquer une idée creuse.

Ainsi, YouTube foisonne de « faux trailers » générés par des IA comme Sora ou Midjourney. Visuellement, l'exécution est digne d'Hollywood (lumières somptueuses et plans grandioses), mais l'ennui survient en trente secondes : le metteur en scène est absent pour créer des enjeux narratifs et incarnés.

Aujourd'hui, l'exécution parfaite est livrée de série par l'outil. Sans une vision forte, une intention claire et un esprit critique affûté, l'IA livrée à elle-même ne produit qu'une soupe statistique lisse et insipide. C’est ce que l'on nomme désormais le slop, véritable pendant visuel ou littéraire du spam.

Ce basculement rappelle l'arrivée de la photographie au XIXe siècle. En mécanisant la reproduction fidèle du réel, la photo a poussé la peinture à fuir le photoréalisme pour se réinventer vers l'art moderne. De la même façon, face à une machine capable d'usiner la perfection syntaxique, l'auteur humain va devoir trouver de nouveaux territoires à investir.

L'intelligence artificielle ne signe donc pas la mort de l'exigence artistique. Bien au contraire, pour diriger cette machine, il faut la nourrir de références croisées, lui imposer des contraintes absurdes ou encore exiger d'elle des nuances psychologiques. Dans ce nouveau monde, l'artiste sera jugé sur l’acuité et la fulgurance de son intention.

Une partie du public cherche dans l’œuvre une rencontre avec un auteur. La perception d'une création dépendant aussi de son contexte, ce public restera attaché à l'aura de sa fabrication, y cherchant la trace irremplaçable d'un geste humain. Ceux qui craindront de s’attacher à une IA coauteure risquent de se détourner ou de se focaliser sur les auteurs établis.

Un autre public s’abandonnera à l’émotion et au ressenti d’authenticité, sans regarder les coulisses. Ces deux réalités sont appelées à cohabiter dans les prochaines années.

Et après ?

Longtemps, l'impossibilité matérielle de « fabriquer » l'œuvre protégeait le rêveur de l'épreuve du réel. Celui qui aspirait à écrire, réaliser un film ou composer une symphonie pouvait s'abriter derrière son manque de savoir-faire ou l'absence de budget.

L'algorithme fait sauter ce verrou technique. En livrant une exécution immédiate et formellement parfaite, la machine nous confronte au vertige de la page pleine. Elle dresse le plateau de tournage et accorde les instruments, en nous fixant : « Très bien. Tu as ton budget et la technique. Et maintenant, qu'as-tu vraiment à dire ? »

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Ce qui fera vibrer le spectateur ne sera plus la perfection formelle, devenue une simple commodité, mais cette minuscule anomalie, ce trois fois rien d'humanité capable de faire dérailler la norme esthétique.

L'intelligence artificielle ne tuera pas l'auteur. Elle le condamne à une absolue authenticité.

Crédits photo : Laurent Darmon (Éditions Orialis)

Par Auteur invité

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