Se retrouver seule et devoir à nouveau chercher l’amour : l’expérience bouleverse ses repères. Des applications de rencontre à l’attrait pour le danger, Claire Legendre examine les ressorts de son désir, qu’il soit sexuel, affectif ou lié au besoin de plaire. Jusqu’à l’apparition d’une relation amoureuse, qui fait surgir une autre difficulté : apprendre à abandonner les protections construites au fil des années pour accueillir une histoire réelle.

Quand le désir se confronte à la réalité

À mi-chemin entre l’essai et le récit autobiographique, le livre interroge la place du regard de l’autre dans la construction de soi. Le désir peut-il devenir une force d’émancipation ou finit-il par nous enfermer dans l’attente ? Et que reste-t-il lorsque l’objet du désir est enfin à portée de main ? Claire Legendre explore ces contradictions avec une écriture intime et directe, en faisant de l’expérience personnelle un terrain de réflexion plus large.

Les éditions La Peuplade nous en proposent un extrait, à paraître le 21 janvier 2027 :

Née à Nice en 1979, Claire Legendre vit à Montréal depuis 2011, où elle enseigne la création littéraire. Elle est notamment l’autrice de Viande, La Méthode Stanislavski et Le Nénuphar et l’Araignée, publiés en France et au Québec.

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Par Lina Tinel-Sebie

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