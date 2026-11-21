Née en Iran et élevée aux États-Unis auprès de sa mère, Heti tente de reprendre le cours de son existence malgré les questions laissées en suspens. Pour avancer, elle se tourne vers les femmes qui l’entourent : ses tantes, ses cousines, ses collègues, ses amies et même des inconnues. Leurs récits, parfois drôles, surprenants ou contradictoires, lui offrent autant de points de vue sur l’amour, la maternité, le deuil et l’exil.

Des histoires de femmes, entre Iran et États-Unis

À travers ces témoignages, Laleh Khadivi compose une histoire collective faite d’expériences singulières. Avec humour et perspicacité, le roman explore les héritages familiaux, les silences et les choix qui façonnent les vies féminines. Il fait également écho aux combats des Iraniennes pour la liberté et l’égalité, tout en donnant à voir la diversité des expériences des femmes, en Iran comme ailleurs.

Les éditions Phébus nous en proposent un extrait en avant première, à paraître le 14 janvier 2027 :

Née en Iran en 1977, Laleh Khadivi a quitté son pays avec sa famille au lendemain de la Révolution islamique pour s’installer aux États-Unis. Enseignante et réalisatrice, elle est l’autrice de quatre romans. La Vie des femmes sur Terre est son premier livre publié en France. Elle vit aujourd’hui à Oakland, en Californie.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com