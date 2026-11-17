En 2024, trois sénatrices avaient fait le bilan de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Entrée en vigueur en 2016, cette législation ne manquait pas d'ambition, en proclamant, dès ses premiers articles, « La création artistique est libre » et « La diffusion de la création artistique est libre » [dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression, NdR].

Le bilan des 8 ans d'application de cette loi était toutefois mitigé : « [L]es atteintes à la liberté de création et à la liberté de diffusion artistiques sont de plus en plus fréquentes et diverses, quand bien même ces principes sont reconnus et protégés par la loi depuis 2016 », notaient les trois coautrices, parmi lesquelles une certaine Sylvie Robert, qui avaient alors travaillé avec Else Joseph (Les Républicains, Ardennes) et Monique de Marco (Écologiste - Solidarité et Territoires, Gironde).

Toutes trois notaient encore toute une variété de moyens d'entraver cette liberté artistique, faite « d’annulations de représentations, de manifestations sur le lieu d’exposition ou de représentation, d’actions d’intimidation parfois violentes, [...] dirigées contre les artistes, leurs œuvres ou les programmateurs ».

Il y a quelques mois, un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait actualisé ces constats, relevant que ces mécanismes de censure étaient renforcés par la limitation des droits sociaux des artistes-auteurs, la crise des financements publics de la culture et la concentration économique au sein des industries culturelles. S'y ajoutait un point plus rarement évoqué, la situation inégalitaire des artistes situés dans les outre-mer, avec la « nomination de personnels quasi exclusivement venus de l’Hexagone à la tête des directions des affaires culturelles ».

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Malgré ces alertes, le ministère de la Culture n'a que mollement réagi. Début 2025, il a nommé Juliette Mant haute fonctionnaire pour la liberté de création, dont le rôle est d'accompagner les acteurs culturels « confrontés à des difficultés et de coordonner les actions politiques en faveur de la liberté de création et de diffusion ». Jusqu'à présent, son action est restée assez discrète. Il a également présenté un plan, en avril dernier, à l'ambition plutôt limitée.

Une « force normative » pour la liberté de création

Ce mercredi 18 novembre, comme Sylvie Robert l'a annoncé à Libération, elle présentera une proposition de loi « visant à sanctuariser la liberté des artistes et à renforcer l’effectivité des libertés de création, de diffusion et de programmation artistiques et culturelles », accessible en fin d'article.

Son texte entend donner « une force normative plus effective » aux avancées de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, en dotant « de garanties effectives les principes que le législateur a déjà reconnus », souligne l'exposé des motifs de cette PPL, également consultable à la fin de cet article.

Le premier article de la proposition de loi viendrait étendre le délit d'entrave aux nouveaux moyens utilisés, comme les campagnes d'intimidation ou le cyberharcèlement. Ainsi, au-delà de l'entrave proprement dite, « tenter d’entraver, à l’aide de menaces ou par tout acte d’intimidation » l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique serait punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

L'article suivant viendrait encadrer les mesures de police administrative à l'encontre d'une manifestation artistique ou culturelle ouverte au public, en limitant leur recours aux situations où elles sont « strictement nécessaire[s], adaptée[s] et proportionnée[s] ». L'interdiction d'une manifestation culturelle ou artistique, pour sa part, ne pourrait intervenir que « si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et qu’aucune autre mesure ne permet de préserver l’ordre public ».

« [L]e seul caractère heurtant ou choquant » de la manifestation ou de l'œuvre ne serait donc pas un motif valable, pas plus que « les opinions des auteurs, interprètes et organisateurs de la manifestation ». Sauf, bien sûr, si celles-ci relèvent des délits de provocation à la haine ou à la violence ou d'apologie de crimes ou du terrorisme.

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Afin d'éviter des formes de censure exercées par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics, la loi relative à la liberté de création préciserait qu'ils « ne peuvent exercer aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse ».

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À ce titre, l'article 5 de la proposition de loi viendrait circonscrire les effets du « contrat d’engagement républicain », devenu en quelques années un outil de censure ou d'autocensure : il implique le respect des lois, des symboles et des grands principes républicains par les associations qui sollicitent des subventions, mais peut aussi devenir un dispositif de contrôle de leurs actes et paroles. « De nombreux acteurs culturels se sentent insécurisés ou mis sous pression étant donné la zone d'ombre qui entoure l'application du contrat d'engagement républicain à une œuvre ou à une démarche artistique », souligne ainsi l'exposé des motifs de la PPL.

Cette dernière ne laisserait donc aucune ambigüité, en inscrivant dans la loi : « L’incompatibilité avec le contrat d’engagement républicain ne peut résulter du contenu d’une œuvre de l’esprit que l’association ou la fondation crée, diffuse ou programme. »

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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