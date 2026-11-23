Au fil des liens qu’il noue, Éphraïm tente de comprendre les hommes et leur rapport à leur environnement. Il voit une humanité qui cherche à protéger ce dont elle dépend, tout en détruisant ce qui la fait vivre. La foi dans le progrès, elle aussi, porte ses propres contradictions : ce qui est présenté comme une avancée peut conduire à la perte.

Un portrait de l’humanité face à ses paradoxes

À travers cette histoire située dans une Amsterdam façonnée par la conquête des eaux, Ruben Barrouk interroge la place de l’être humain dans le monde naturel. Le roman aborde la fragilité des corps, les liens familiaux et les contradictions d’une société moderne qui peine à mesurer les conséquences de ses choix.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un extrait, à paraître le 6 janvier 2027 :

Né à Paris en 1997, Ruben Barrouk est l’auteur de Tout le bruit du Guéliz, son premier roman, remarqué par la critique. Il a notamment reçu le prix Mottart 2025 de l’Académie française, la Bourse de la Découverte 2025 de la Fondation Prince Pierre de Monaco et le prix du Premier Roman d’Angoulême.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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