Dans la ville haute de Safari, une Église fabrique pour les riches des ombres, doubles relégués dans les marges et chargés d’absorber à leur place la maladie, l’échec ou le deuil, sans savoir ce qu’ils sont. La cruauté parle la langue du service client, protocole de séparation, actualisation de branche, et c’est contre ce lexique lisse que la phrase, longue et chargée, s’enfonce dans la vase des zones basses.

On pense au Double de Dostoïevski, à ceci près que le prétendant monte ici d’en bas, des marais, et que le motif passe de l’intime à l’ordre social. Le deuil n’y est plus travaillé, il est sous-traité, et ce qui n’a pas été travaillé revient par la voie du rêve, car l’ombre garde de son origine des images qui ne lui appartiennent pas.

Reste une définition qui dérange le clinicien, celle d’une paix intérieure réduite au « simple effet matériel d’un monde construit pour que la peur n’eût plus de prise ».

Je me laisse parfois aller à une lecture assez décalée de la Bible, et ces doubles m’y ramènent : je pense que David et Goliath sont les facettes d’une même personne, et David triomphe avant de devenir roi dans sa maison. J’ai la même expérience en recevant l’enveloppe de la maison d’édition, qui contient tout un livre.

À la tenir, nous sentons que sa dimension résiste à nous laisser entrer dans son univers, à cette immersion que nous pouvons vivre en tenant un colosse de pages. Le petit livre, lui, nous résiste, car par sa taille il nous oblige à extraire les mots des pages, à arracher les phrases à coups de bouchée, et c’est vrai, la taille ne compte que pour celui qui peine à flirter avec les voyelles.

Pas quarante-huit, pas cinquante, mais 49 et la maison tient à son adresse.

Par Salim Rzin

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