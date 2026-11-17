Le 12 juin 2020, épuisé, Moustapha Safouan laisse un message à Nicole Sottiaux pour s’excuser de ne pouvoir la recevoir : « D’une manière ou d’une autre, à bientôt ! » Il meurt en novembre, et cette dernière séance n’aura jamais lieu. Que se passe-t-il quand ce n’est pas l’analysant mais l’analyste qui annule ? Peut-être un déplacement, car la parole qui attendait son heure se retrouve sans adresse et se cherche un autre lieu.
Le 17/11/2026 à 14:34 par Salim Rzin
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17/11/2026 à 14:34
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Ici, ce fut d’abord une phrase griffonnée près du téléphone, « Sans le désir du psychanalyste je ne suis rien » (p. 9), où l’on reconnaît la pensée de l’auteur du Transfert et le désir de l’analyste, puis, plus de deux ans après, ce livre rend à Safouan une respiration d’après coup et loin d’un hommage stérile.
Nicole Sottiaux, qui se présente comme « psychanalysante, peintre, auteure », a entrepris en 2012 une cure avec Moustapha Safouan (p.14 et 43) , l’un des premiers élèves de Lacan. Elle y revient dans Moustapha Safouan : la Dernière Séance, un texte daté de l’hiver 2022-2023 et illustré de ses propres tableaux, dont celle de couverture, travaillée de 2018 à 2025.
Christian Hoffmann, qui le préface, rapporte que Lacan avait dédicacé ses Écrits en 1966 « À Safouan Chrysostome », l’homme à la bouche d’or, et que Safouan disait, « jusqu’avant de rejoindre l’immensité », avoir encore le désir d’écouter (p.7-8).
En avançant dans ce livre, je me dis qu’il ne raconte peut-être pas seulement une dernière séance. Il tente peut-être de lui donner lieu après coup. Comme si l’écriture venait occuper la place d’une scène terminale qui n’a pas eu lieu, ou pas sous la forme attendue. On y sent aussi un travail de peintre, cette manière de reprendre, de déposer et d’articuler une absence : une manière de faire tenir une présence par touches successives.
Lu ainsi, le livre apparaît moins comme un simple témoignage que comme un travail de deuil mais aussi une tentative de clôture symbolique, de parachèvement, au sens où il s’agit moins d’expliquer que de border ce qui est resté ouvert.
Cela éclaire autrement sa densité, ses fulgurances, ses excès parfois, et cette impression insistante d’un texte qui revient sans cesse vers son propre centre. Peut-être parce qu’il ne cherche pas seulement à penser une fin, mais à lui donner une forme.
Ce centre c’est le je, qui occupe tout l’espace et ramène chaque scène à celle qui écrit, au point que l’on bute parfois sur lui. L’autrice le sait, et elle écrit : « Ma vie est un gigantesque chantier de rêveries en boucle sur mon propre compte » (p. 26).
Elle se demande même un instant si ce texte ne serait pas une passe, ce dispositif imaginé par Lacan où l’analysant témoigne de son passage à la position d’analyste (Autres écrits, Seuil, 2001), avant de conclure que c’était « juste le travail dans la cure ».
On peut y entendre la logique même de la séance, où l’on parle de soi à quelqu’un qui se tait. Mais comme tout lecteur qui n’est pas à la place de l’analyste, on aimerait parfois entendre davantage celui dont le nom ouvre le titre.
Le livre se clôt pourtant en « rétroversant », selon son mot, la phrase griffonnée en juin 2020 : « sans le désir trouvailleur du psychanalysant je ne suis rien » (p. 42).
Par Salim Rzin
Contact : salimrzin@gmail.com
Paru le 11/09/2025
48 pages
Editions des crépuscules
18,00 €
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