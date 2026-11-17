Être éditeur d’actualité ne consiste pas seulement à publier sur un sujet au moment où il s’impose. Encore faut-il qu’un livre fournisse des outils pour comprendre ce qui survient ensuite. Avec Elles aussi. Ce que l’extrême droite a fait de #MeToo, paru le 6 novembre 2026 dans la collection « Monde en cours », les éditions de l’Aube proposent précisément cette grille de lecture.

Journaliste indépendante et collaboratrice régulière de Conspiracy Watch, Perla Msika part d’un paradoxe : près de dix ans après l’explosion mondiale de #MeToo, une partie de l’extrême droite revendique désormais, elle aussi, la défense des femmes. Alice Cordier et le collectif Némésis, Marion Maréchal, Sarah Knafo, Mila Orriols, Thaïs d’Escufon ou certaines figures du mouvement MAGA occupent les différents chapitres d’une enquête mêlant reportages, entretiens et analyse de trajectoires.

L’auteure refuse pourtant d’en faire de simples « vitrines » d’un projet conçu par des hommes. Le terme lui paraît trop passif : « L’entreprise de récupération qui les anime relève bien de l’offensive. » Ces militantes sélectionnent certains acquis féministes, en abandonnent d’autres et participent activement à la redéfinition de ce que signifie défendre les femmes.

Trois mécanismes structurent alors le livre. Le premier est le fémonationalisme : reprendre les formes de la dénonciation féministe tout en déplaçant l’attention des mécanismes des violences vers l’identité, notamment étrangère ou musulmane, de certains agresseurs. Le deuxième transforme le féminisme en défense civilisationnelle de « la femme occidentale », de la famille et de rôles sexués traditionnels. Le troisième apparaît lorsque les violences surgissent dans le propre camp : la fidélité idéologique favorise alors déni, banalisation ou silence.

Trois événements récents permettent de mesurer ce que ces distinctions changent à la lecture de l’actualité.

Quand l’immigration entre dans la lutte contre les violences

Le premier test s’est joué à l’Assemblée nationale. Le 13 octobre, les députés ont adopté en première lecture la proposition de loi apportant une « réponse intégrale » aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Le scrutin a recueilli 503 voix pour, aucune contre et 67 abstentions. Les 121 députés du Rassemblement national ont tous voté en faveur du texte, désormais transmis au Sénat.

Cette logique « intégrale » rejoint précisément l’un des acquis de #MeToo décrits par Perla Msika : regarder les violences non comme une succession de faits isolés, mais comme un phénomène appelant des réponses en matière de prévention, de justice, de santé, d’accompagnement et de protection.

Les débats ont cependant fait surgir une autre grille de lecture. Le RN, qui s’était abstenu lors du passage en commission, a concentré plusieurs de ses amendements sur les dispositions concernant les étrangers. Le groupe s’est notamment opposé aux protections accordées à certaines victimes étrangères pendant les procédures, dénonçant le risque d’une « nouvelle filière d’immigration », tout en défendant un durcissement des mesures visant les auteurs étrangers.

C’est exactement le déplacement qu'Elles aussi invite à observer. Le fémonationalisme, écrit Msika, concentre « l’attention sur l’identité des agresseurs plutôt que sur les mécanismes qui conduisent aux violences ». Le vote final du RN interdit donc une lecture simpliste : le parti n’est pas extérieur à toute politique de lutte contre les violences sexuelles. La différence se situe dans la hiérarchie des causes, des victimes et des responsabilités.

L’auteure formule ailleurs le glissement en cinq mots : « Moi aussi devient Et nous alors ? » Le passage du témoignage universel à la défense d’un groupe transforme, selon elle, le féminisme en simple « cause des femmes », privée d’une partie de sa critique des rapports de domination.

Le livre ne dit évidemment pas que toute sanction visant un agresseur étranger relèverait du fémonationalisme. Il invite à regarder ce qui disparaît lorsque la nationalité devient l’explication principale. Msika résume elle-même la ligne qu’elle entend préserver : « un viol est un viol », indépendamment de l’origine de l’auteur ou des convictions de la victime.

Plus de femmes, davantage de féminisme ?

Un second phénomène travaille la vie politique française : le vote féminin ne constitue plus le rempart contre l’extrême droite qu’il fut longtemps. Une enquête publiée par Le Monde en octobre rappelle que, du temps de Jean-Marie Le Pen, les femmes se tenaient davantage à distance du Front national. Depuis l’arrivée de Marine Le Pen à sa tête en 2011, cet écart s’est progressivement réduit : aux trois derniers scrutins présidentiels, les femmes ont autant voté pour elle que des hommes comparables en âge, diplôme et classe sociale.

Elles aussi permet toutefois de ne pas confondre féminisation et féminisme. La présence croissante de femmes dans un mouvement politique peut modifier son image sans transformer ses conceptions de l’égalité. C’est même l’un des ressorts que Msika étudie : des militantes nées dans un monde où contraception, IVG, autonomie professionnelle et parité ont été largement « patrimonialisées » peuvent bénéficier de ces conquêtes tout en récusant le mouvement politique qui les a rendues possibles.

Alice Cordier en constitue un exemple central. Avec Némésis, elle emprunte aux mobilisations féministes leurs slogans, leurs codes visuels et leur capacité à transformer les témoignages en événements médiatiques, mais recentre la dénonciation sur les violences commises par des hommes étrangers ou musulmans. Le collectif devient ainsi moins une « vitrine » qu’un acteur de la bataille culturelle.

Une enquête du Monde publiée le 14 novembre observe le même mouvement : certains milieux réactionnaires investissent désormais une étiquette féministe redevenue attractive tout en réhabilitant la complémentarité des sexes, la maternité ou une lecture civilisationnelle des droits des femmes. Le sociologue Sylvain Crépon souligne que le RN doit se dire suffisamment favorable aux femmes pour élargir son électorat, sans heurter son socle conservateur. La normalisation ne passe donc pas nécessairement par l’abandon de l’antiféminisme. Elle peut procéder par sa reformulation.

Epstein : défendre les victimes, jusqu’où ?

Le troisième cas conduit aux États-Unis. Perla Msika consacre un chapitre entier à « # MeToo à l’épreuve de MAGA ». Elle y pose une question qui dépasse Donald Trump : que devient la défense des victimes lorsque les révélations ne fragilisent plus l’adversaire mais son propre univers politique ?

L’affaire Epstein fournit un terrain particulièrement révélateur : le 10 novembre, la commission de contrôle de la Chambre des représentants, pourtant dirigée par les républicains, a sévèrement critiqué la gestion par l’administration Trump de la publication des dossiers Epstein. Dans un rapport de 137 pages, elle reproche notamment au ministère de la Justice d’avoir manqué plusieurs échéances et insuffisamment protégé certaines survivantes : des anonymisations défaillantes ont exposé des informations personnelles et, selon les avocats de victimes cités par Associated Press, les noms de près d’une centaine de femmes.

Le rapport, rédigé par une commission contrôlée par les républicains, affirme par ailleurs que les témoignages qu’elle a recueillis ne font apparaître aucune implication de Donald Trump dans les crimes d’Epstein.

L’intérêt du rapprochement avec Elles aussi se trouve ailleurs : Perla Msika montre comment une partie de MAGA avait investi l’affaire Epstein comme un récit antisystème mettant en cause les élites et leurs protections. Mais une cause est plus facile à brandir lorsqu’elle frappe le camp adverse que lorsqu’elle menace le sien.

Dans sa conclusion, l’auteure formule cette contradiction de manière particulièrement nette : « La récupération politique est une arme redoutable. Mais c’est aussi une armure. » Elle ajoute que « la logique identitaire enjoint à défendre d’abord les siens ». Lorsqu’une femme accuse quelqu’un appartenant au même univers idéologique, sa parole risque alors d’être moins valorisée pour le préjudice dénoncé que critiquée pour avoir fragilisé le collectif.

Le rapport américain apporte une illustration presque ironique de cette tension : une publication présentée au nom de la transparence sur des crimes sexuels a fini par exposer des victimes que les autorités étaient précisément censées protéger.

Après la parole, l’héritage

C’est dans sa conclusion que Elles aussi dépasse le plus nettement le constat d’une récupération. Si l’extrême droite cherche désormais à s’emparer de #MeToo, c’est aussi parce que le mouvement a gagné une bataille majeure. La parole des victimes possède une légitimité et une puissance sociale suffisantes pour devenir un enjeu de conquête politique.

Mais cette victoire produit ses propres fragilités. Perla Msika s’inquiète d’une « politique de l’indignation immédiate », dans laquelle la capacité d’un témoignage à provoquer colère, choc ou émotion risque de déterminer sa visibilité. Les réseaux sociaux amplifient cette compétition, et l’extrême droite sait parfaitement l’exploiter.

D’où le chantier qu’elle propose pour la prochaine décennie : après la libération de la parole, sa patrimonialisation. Comment inscrire les acquis de # MeToo « dans les institutions, la justice, la vie civique » et jusque dans « le choix de nos représentants » ? La question change alors d’échelle : la défense des femmes reste-t-elle universelle lorsqu’elle traverse les filtres de l’identité, du camp et de l’utilité politique ?

Perla Msika ne soutient pas que toute défense des femmes portée à l’extrême droite serait factice. Elle pose une question plus exigeante : quelles femmes défend-on, contre qui, et que choisit-on de ne plus regarder ?

À l’approche des dix ans de #MeToo, la bataille ne porte donc plus seulement sur la possibilité de parler. Elle porte aussi sur ce que chacun fait de cette parole.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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