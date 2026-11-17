Jeanne Dubois et Marie-Laure Sénéchal, de l'Insee, ont étudié l'accès aux équipements culturels dans les Hauts-de-France, en 2025. Le choix de cette région n'est pas anodin, puisque la densité d’équipements culturels pour 10.000 habitants y est la plus faible de toute la France de province, avec un ratio de 3,8, très éloigné de la moyenne de 5,4.

Le temps d'accès moyen d'un habitant des Hauts-de-France à un équipement culturel est cependant relativement faible, de 11 minutes en voiture. S'il faut déjà disposer d'un véhicule et de la capacité à s'en servir, cette relative facilité d'accès est toutefois trompeuse. En effet, la densité des équipements culturels est plus importante dans les milieux urbains, là où les infrastructures de transport améliorent l'accès à ces mêmes équipements.

La région Hauts-de-France affichant de fortes concentrations de population dans les milieux urbains, le temps moyen d'accès aux équipements culturels est nécessairement faussé.

Le livre comme voisin

Lorsque l'on considère la répartition des équipements culturels de la région, les bibliothèques dominent le paysage, puisqu'elles représentent 54,1 % des infrastructures (contre 50 % dans l'ensemble de la France de province). Elles sont suivies par les papeteries et points de vente de presse (15,9 %), puis les librairies (9,5 %). À lui seul, relèvent Jeanne Dubois et Marie-Laure Sénéchal, le secteur du livre « regroupe même 6 équipements sur 10 ».

Répartition des équipements culturels selon le type, dans les Hauts-de-France (source Insee)

Les bibliothèques sont par ailleurs, et de loin, l'équipement culturel le plus accessible pour les populations des Hauts-de-France, avec un temps d'accès moyen de 3 minutes en voiture. Elles sont suivies par les commerces de papeterie et presse (7 minutes) et les cinémas, librairies et lieux d’exposition ou de médiation culturelle (9 minutes).

Malgré une densité légèrement moindre de ces équipements dans les Hauts-de-France — à l'exception des bibliothèques —, la population régionale met en moyenne le même temps que celle de France de province pour les atteindre. À l'inverse, il leur faut plus de temps pour rejoindre les lieux d’arts du spectacle, les centres d'archives, les conservatoires ou les espaces remarquables et monuments patrimoniaux.

Évidemment, les différents types d'espace ne sont pas égaux dans la rapidité d'accès aux équipements. Les populations des espaces urbains denses en sont ainsi beaucoup plus proches, en temps d'accès, que celles des espaces ruraux. Encore une fois, dans le cas des bibliothèques, cette différence reste mesurée, mais devient bien plus nette pour les librairies et d'autres équipements.

Temps d’accès aux équipements culturels selon le type d’espace et le type d’équipement (source : Insee)

Des bassins de vie mal desservis

L'étude de l'Insee procède à un classement des bassins de vie des Hauts-de-France en 5 profils, selon la densité d'équipements culturels et les conditions d'accès à ces derniers. 37 bassins de vie, abritant 9 % de la population régionale, pâtissent d'un accès « très difficile » aux équipements culturels. Il s'agit de territoires ruraux périurbains ou non périurbains, qui disposent tous, toutefois, d'une bibliothèque.

Mais l'« éloignement des grands centres urbains engendre les temps d’accès les plus longs de la région », relèvent les deux autrices. À l'inverse, 26 bassins (où vivent 7 % de la population régionale) sont encore moins bien pourvus en équipements culturels, mais « profitent », pour leur part, d'une plus grande proximité avec les pôles urbains, ce qui améliore les temps d'accès. Cependant, la situation reste inégalitaire selon les lieux de vie, à l'intérieur de ces bassins...

16 bassins de vie affichent ensuite la plus forte densité d'équipements culturels pour 10.000 habitants de la région : 5,6. Ce qui s'explique par une faible concentration de la population, dans ces territoires à dominante rurale comme la vallée de la Canche ou le nord de l’Aisne. Les équipements « livresques » y sont particulièrement bien représentés.

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Enfin, les deux profils restants sont ceux des territoires urbains de densité intermédiaire (34 bassins, 19 % de la population régionale) et les espaces urbains denses (22 bassins, 60 % de la population). Ici, sans surprise, « l'offre culturelle est assez diversifiée ».

Les différences d'accès aux équipements font écho aux disparités sociales entre les territoires. Ainsi, « 91 % de la population éloignée de l’offre culturelle habite en zone rurale », relève l'Insee, qui ajoute que les habitants de ces territoires ruraux sont « souvent plus âgés et moins diplômés » et « occupent davantage des emplois d’ouvriers et moins fréquemment des emplois de cadres ».

L'étude complète est accessible à cette adresse.

Photographie : La bibliothèque Louis Aragon, à Amiens (illustration, François Van Zon, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

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