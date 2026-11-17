Dans une étude, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) met une nouvelle fois en évidence la densité du maillage territorial des bibliothèques et son importance dans l'accès à la culture. Pour les zones rurales des Hauts‑de‑France, elles représentent en effet le premier équipement culturel de proximité, et bien souvent le seul.
Le 17/11/2026 à 14:24 par Antoine Oury
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17/11/2026 à 14:24
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Jeanne Dubois et Marie-Laure Sénéchal, de l'Insee, ont étudié l'accès aux équipements culturels dans les Hauts-de-France, en 2025. Le choix de cette région n'est pas anodin, puisque la densité d’équipements culturels pour 10.000 habitants y est la plus faible de toute la France de province, avec un ratio de 3,8, très éloigné de la moyenne de 5,4.
Le temps d'accès moyen d'un habitant des Hauts-de-France à un équipement culturel est cependant relativement faible, de 11 minutes en voiture. S'il faut déjà disposer d'un véhicule et de la capacité à s'en servir, cette relative facilité d'accès est toutefois trompeuse. En effet, la densité des équipements culturels est plus importante dans les milieux urbains, là où les infrastructures de transport améliorent l'accès à ces mêmes équipements.
La région Hauts-de-France affichant de fortes concentrations de population dans les milieux urbains, le temps moyen d'accès aux équipements culturels est nécessairement faussé.
Lorsque l'on considère la répartition des équipements culturels de la région, les bibliothèques dominent le paysage, puisqu'elles représentent 54,1 % des infrastructures (contre 50 % dans l'ensemble de la France de province). Elles sont suivies par les papeteries et points de vente de presse (15,9 %), puis les librairies (9,5 %). À lui seul, relèvent Jeanne Dubois et Marie-Laure Sénéchal, le secteur du livre « regroupe même 6 équipements sur 10 ».
Les bibliothèques sont par ailleurs, et de loin, l'équipement culturel le plus accessible pour les populations des Hauts-de-France, avec un temps d'accès moyen de 3 minutes en voiture. Elles sont suivies par les commerces de papeterie et presse (7 minutes) et les cinémas, librairies et lieux d’exposition ou de médiation culturelle (9 minutes).
Malgré une densité légèrement moindre de ces équipements dans les Hauts-de-France — à l'exception des bibliothèques —, la population régionale met en moyenne le même temps que celle de France de province pour les atteindre. À l'inverse, il leur faut plus de temps pour rejoindre les lieux d’arts du spectacle, les centres d'archives, les conservatoires ou les espaces remarquables et monuments patrimoniaux.
Évidemment, les différents types d'espace ne sont pas égaux dans la rapidité d'accès aux équipements. Les populations des espaces urbains denses en sont ainsi beaucoup plus proches, en temps d'accès, que celles des espaces ruraux. Encore une fois, dans le cas des bibliothèques, cette différence reste mesurée, mais devient bien plus nette pour les librairies et d'autres équipements.
L'étude de l'Insee procède à un classement des bassins de vie des Hauts-de-France en 5 profils, selon la densité d'équipements culturels et les conditions d'accès à ces derniers. 37 bassins de vie, abritant 9 % de la population régionale, pâtissent d'un accès « très difficile » aux équipements culturels. Il s'agit de territoires ruraux périurbains ou non périurbains, qui disposent tous, toutefois, d'une bibliothèque.
Mais l'« éloignement des grands centres urbains engendre les temps d’accès les plus longs de la région », relèvent les deux autrices. À l'inverse, 26 bassins (où vivent 7 % de la population régionale) sont encore moins bien pourvus en équipements culturels, mais « profitent », pour leur part, d'une plus grande proximité avec les pôles urbains, ce qui améliore les temps d'accès. Cependant, la situation reste inégalitaire selon les lieux de vie, à l'intérieur de ces bassins...
16 bassins de vie affichent ensuite la plus forte densité d'équipements culturels pour 10.000 habitants de la région : 5,6. Ce qui s'explique par une faible concentration de la population, dans ces territoires à dominante rurale comme la vallée de la Canche ou le nord de l’Aisne. Les équipements « livresques » y sont particulièrement bien représentés.
À LIRE - 146 millions d’entrées dans les bibliothèques et médiathèques, en 2025
Enfin, les deux profils restants sont ceux des territoires urbains de densité intermédiaire (34 bassins, 19 % de la population régionale) et les espaces urbains denses (22 bassins, 60 % de la population). Ici, sans surprise, « l'offre culturelle est assez diversifiée ».
Les différences d'accès aux équipements font écho aux disparités sociales entre les territoires. Ainsi, « 91 % de la population éloignée de l’offre culturelle habite en zone rurale », relève l'Insee, qui ajoute que les habitants de ces territoires ruraux sont « souvent plus âgés et moins diplômés » et « occupent davantage des emplois d’ouvriers et moins fréquemment des emplois de cadres ».
L'étude complète est accessible à cette adresse.
Photographie : La bibliothèque Louis Aragon, à Amiens (illustration, François Van Zon, CC BY-NC-ND 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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13/11/2026, 15:41
Exclusif — En l'espace de deux années seulement, le Centre national du livre, opérateur du ministère de la Culture pour le secteur, a perdu 22 % de son enveloppe budgétaire. Une diminution drastique de ses moyens qui ne se fait pas sans renoncements : en 2026, deux actions, centrées sur la transition écologique des librairies et les échanges intergénérationnels autour de la lecture, ont ainsi été interrompues.
13/11/2026, 12:36
Exclusif - Dans un communiqué daté de ce vendredi 13 novembre, l'éditeur Albin Michel confirme à ActuaLitté qu’il ne publiera pas le prochain roman d’Amélie Nothomb. La maison défend le licenciement de Florence Godfernaux, l’attachée de presse de la romancière, et précise toutefois qu’il continuera d’accompagner L’Adolescence du perroquet, dernier roman paru.
13/11/2026, 11:30
Que l’animateur connu pour doubler le salaire des auditeurs, entre 6h et 10h du matin, écrive à Patrick Modiano relève déjà de l’improbable. Qu’il s’adresse également à Mathias Moncorgé (fils de Jean Gabin) et Patrick Glâtre devient plus étonnant encore. Mais qu’on leur propose à tous trois de payer pour une diffusion d'entretien sur les ondes, voilà qui fait clairement pouffer de rire…
13/11/2026, 10:31
Après la sortie des deux premiers tomes de la saga d'urban-fantasy, découvrez le troisième qui vous embarquera dans de nouvelles péripéties dignes d'une série télévisée ! Au programme, retrouvez de la magie, de l'action, des histoires d'amour, d'amitié et de famille, du mystère et des personnages à la morale grise. Les tomes 1, 2 et 3 de la saga sont disponibles au format numérique, broché et relié collector sur la campagne de précommande. Projet porté par Aurore Vasselin-Lesca.
13/11/2026, 08:51
Liseuses reliées au Wi-Fi, casques et écouteurs pour les livres audio, enceintes connectées, montres ou lunettes intelligentes : la lecture n’échappe pas à la multiplication des appareils numériques du quotidien. Mais avant de céder aux fonctions nouvelles, encore faut-il savoir ce qu’elles apportent réellement au lecteur. Ergonomie, confidentialité, autonomie et durée de vie restent des critères décisifs.
13/11/2026, 07:54
Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Comment vaincre sa peur ? C'est ce que le premier album de Launy Wierez, Papy et Saphira, un album jeunesse queer adapté aux dyslexiques et malvoyants, dévoile aux enfants à partir de 4 ans. Effrayé à l'idée de monter sur scène pour son spectacle de fin d'année, le petit Rémi décide de se confier à son Papy, qui lui révèle qu'autrefois, il brillait sous les projecteurs en tant que drag queen.
12/11/2026, 17:00
Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský détient désormais 69,3 % du capital de Fnac Darty, à l'issue de son offre publique d'achat. L'opération, confirmée le 10 novembre par l'Autorité des marchés financiers, lui assure le contrôle du distributeur français. Déjà propriétaire d'Editis, l'homme d'affaires réunit sous son influence un grand groupe d'édition et l'un des principaux circuits de vente de livres du pays.
12/11/2026, 15:59
Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.
12/11/2026, 15:29
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Les éditions Exemplaire ont annoncé la mort de Louisa Lesage, autrice et illustratrice de 28 ans, survenue le 8 novembre 2026 à Angoulême. Connue pour ses bandes dessinées autobiographiques, dans lesquelles elle abordait avec humour ses relations amoureuses, son autisme et ses blessures personnelles, elle avait publié son premier album en mai dernier. Une disparition qui suscite de nombreux hommages dans le monde de la BD.
12/11/2026, 13:28
L'acteur et scénariste britannique David Walliams, auteur d'ouvrages pour la jeunesse à succès, était accusé de harcèlement et de comportement inapproprié depuis plusieurs mois. Après l'échec d'une procédure pour limiter la diffusion de nouvelles informations, il est mis en cause par d'autres témoignages.
12/11/2026, 13:09
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