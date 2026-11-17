Le livre papier n’a pas dit son dernier mot dans les écoles japonaises. Malgré la généralisation des outils numériques, plus de sept parents sur dix souhaitent que leurs enfants passent davantage de temps à lire des ouvrages imprimés en classe.

Le chiffre ressort d’une enquête publiée le 10 novembre par Shinkō Shuppansha Keirinkan, maison d’édition japonaise spécialisée dans les manuels et les ressources pédagogiques, également présente dans la littérature jeunesse.

Parmi les 330 parents d’élèves du primaire interrogés, 30,9 % souhaitent une nette augmentation du temps consacré aux livres papier à l’école et 40,6 % y sont plutôt favorables. Un quart environ préfère maintenir la situation actuelle.

L’étude, menée en ligne les 21 et 22 août 2026, intervient alors que le programme gouvernemental GIGA School a accéléré l’équipement numérique des établissements scolaires japonais.

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Elle ne traduit pas nécessairement une hostilité aux tablettes. Les réponses montrent plutôt la place que les familles continuent d’accorder aux ouvrages imprimés dans les apprentissages.

Bibliothèques scolaires et librairies en première ligne

D’après les parents interrogés, 81,6 % des enfants lisent principalement sur papier. Plus de la moitié, 55,2 %, utiliseraient même exclusivement ce support. Par ailleurs, sept répondants sur dix estiment que leur enfant aime lire.

Pour accéder aux livres, les familles se tournent d’abord vers les bibliothèques scolaires, citées par 58,8 % des participants, puis vers les librairies, à 55,5 %. Les bibliothèques publiques arrivent derrière, avec 38,8 %.

La raréfaction des points de vente constitue justement une source d’inquiétude. Au total, 61,5 % des parents déclarent ressentir au moins une conséquence de la disparition des librairies sur l’environnement de lecture de leurs enfants. Certains évoquent des occasions moins nombreuses de manipuler des livres, d’autres regrettent la diminution des découvertes de titres variés.

Quant aux bénéfices attendus d’une présence accrue du papier à l’école, les parents favorables à cette évolution citent d’abord le vocabulaire, la compréhension et l’expression écrite, devant l’imagination et la créativité.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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