Loin des simplifications idéologiques et des analyses de circonstance, elle nous invite à penser les contradictions de notre époque avec cette profondeur historique, cette liberté critique et cette exigence littéraire qui font depuis près de deux siècles sa singularité. Sous la direction d’Aurélie Julia, ce dossier possède la qualité de faire dialoguer des intelligences plutôt que de juxtaposer des opinions.

Jean-Marie Guéhenno interroge la résonance contemporaine des thèses de Huntington ; Jean-Dominique Merchet en restitue la trajectoire intellectuelle ; Louis Gautier en examine les limites. Leurs contributions dessinent une réflexion d’une remarquable cohérence, sans jamais sacrifier la diversité des perspectives.

Car le monde contemporain ne se laisse pas enfermer dans des frontières civilisationnelles immuables. Ses contradictions traversent les sociétés, les cultures et les démocraties elles-mêmes. Cette exigence se prolonge dans les analyses consacrées à la Chine, à l’Europe et aux mutations technologiques. Jean-Pierre Cabestan éclaire les ressorts de la rivalité sino-américaine, tandis que Pierre Buhler examine les nouvelles formes de la puissance américaine.

Le dossier trouve un prolongement dans l’entretien avec Giuliano da Empoli autour de Le Fondateur. À travers la puissance grandissante des géants de la technologie, c’est la question même de la souveraineté qui se trouve reformulée : qui détient désormais le pouvoir lorsque les instruments de notre liberté deviennent aussi ceux de notre dépendance ?

Au-delà de ce numéro, la Revue des Deux Mondes demeure surtout un lieu de conversation à la française, au sens le plus noble du terme. Quelles que soient les convictions politiques de ses lecteurs et de ses contributeurs, elle cultive cet art singulier de la confrontation courtoise des idées, où le désaccord n’interdit ni l’écoute ni l’estime intellectuelle.

Dans une société où les appartenances idéologiques tendent trop souvent à déterminer ce qui peut être dit, lu ou même entendu, elle rappelle que la conversation constitue l’un des fondements de notre tradition culturelle.

On peut ne pas partager les opinions qui s’y expriment et trouver néanmoins dans leur lecture une occasion précieuse de déplacer son propre regard. C’est peut-être là, aujourd’hui, l’une de ses plus grandes vertus.

Fondée en 1829, la Revue des Deux Mondes continue ainsi de défendre une certaine idée de la vie intellectuelle française : celle d’une culture qui ne sépare jamais la connaissance du plaisir de lire, ni l’intelligence du monde de l’attention portée aux œuvres.

Bref, on referme ce numéro avec le sentiment d’avoir traversé un véritable paysage intellectuel, exigeant sans être hermétique, érudit sans être pesant, ambitieux sans céder à la prétention.

Par Vincent Hein

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