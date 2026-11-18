Au scénario, le belge Patrick Weber, que l'on connait déjà avec Ommegang par exemple : un historien, un journaliste, qui oeuvre à faire connaître l'histoire récente de son pays.

Aux pinceaux, c'est Baudoin Deville : un dessinateur adepte de la ligne claire, un peu chic, un peu vintage dans l'esprit de Blake et Mortimer pour citer une référence bien connue.

La mise en lumière et en couleurs a été confiée à Bérengère Marquebreucq.

Ces auteur(e)s font revivre différents épisodes de l'histoire récente de la Belgique à travers la série Kathleen, du nom de l'héroïne Kathleen Van Ostraeten, une jeune femme, ancienne hôtesse de l'air devenue journaliste, aux allures intrépides d'Alice détective.

On peut tout à fait prendre la série en cours de route comme ici avec l'album Otan 66.

À noter : ce travail est en partie financé en crowd-funding sur Ulule.

En 1967, la Belgique s'apprête à accueillir le siège de l'OTAN à Bruxelles (puisque la France de De Gaulle a quitté le commandement de cette organisation) ce qui attise les activistes des deux extrêmes, du réseau Aigle Noir à l'Internationale Rouge.

De son côté, Kathleen enquête à Madrid sur les réseaux d'anciens fascistes belges comme Léon Degrelle (un peu l'équivalent de notre Jacques Doriot en France) qui a trouvé refuge dans l'Espagne franquiste. Degrelle fut le fondateur d'un journal (Rex) et du mouvement rexiste en Belgique, ouvertement pro-nazi. Bientôt tout le monde à rendez-vous pour l'inauguration du nouveau siège de l'OTAN : une cérémonie sous haute tension.

« Tout a été prévu. Croyez moi ! La Belgique fera honneur au monde le jour de l'inauguration. »

Si les planches ne cherchent pas à être très originales, elles possèdent ce petit côté vintage, un peu désuet qui sied parfaitement à l'époque et à l'esprit de la série Kathleen. La reconstitution est précise et documentée, et l'album est accompagné d'un dossier historique complet.

L'histoire récente de la Belgique ne nous est guère connue et ce travail éclaire le passé de notre plus proche voisin.

L'enquête de Kathleen rappelle nos BD belges d'antan avec ce petit parfum de naïveté et de nostalgie. Si le propos n'était pas très sérieux, on pourrait se croire revenu en enfance.

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com