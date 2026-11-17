Stéphane Ledien est un parisien installé au Québec. Auteur de romans noirs, il a inauguré avec Sur ses gardes (2015), une série intitulée Les phalanges d’Eddy Barcot qui met en scène un ancien boxeur. Voici le second épisode qui peut se lire indépendamment du précédent : Que la vérité tombe.

Pour l’ancien champion de boxe Eddy Barcot, il faudrait que la vérité tombe comme sont tombées les tours du World Trade Center puisque c’est au lendemain de cet attentat que nous sommes propulsés à New York, quand la poussière n’était pas encore retombée sur Ground Zero et que « la ville n’était plus qu’un immense chantier d’exhumation ».

L’ex-champion des poids moyens se retrouve enquêteur malgré lui et est envoyé à New York pour identifier un « agent » disparu dans l’effondrement des tours jumelles. Mais rien ne se passe comme prévu et Eddy va devoir encaisser pas mal de coups et en rendre quelques-uns. Mais ça il sait faire même s’il ne comprend pas toujours ce qu’on lui veut et qu’il va lui arriver tout un tas de trucs, « le genre de trucs auxquels je ne croirais pas dans un film policier ».

Bien vite Eddy se retrouve dépassé, tabassé, ballotté, manipulé, face à la raison d’État lorsqu’il s’agit de « sécuriser l’approvisionnement de la France en uranium ». Simple pion dans un jeu dont il ne connaît pas les règles, Eddy pourra bientôt dire « je suis surtout un idiot utile ». Alors est-ce que tout cela « c’est lié au nucléaire ou au secteur minier ? Ou alors, du blanchiment d’argent, de la contrebande ? »

Il y a ce côté un peu voyou, cette ambiance de série B au charme rétro où Eddy le boxeur se retrouve l’héritier d’une longue lignée de détectives privés malmenés par des événements qui les dépassent.

« Je n’étais plus sûr de rien. Des types n’arrêtaient pas de me harceler, soit de questions soit de coups de poing. Je ne savais plus qui à me fier. »

[...] « Il m’a qualifié d’emmerdeur.

— Ouais, j’ai dit, un emmerdeur en puissance. Nucléaire, la puissance ! »

Et dans la continuité de ce style rétro, Stéphane Ledien a truffé son bouquin de références cinéma comme celles au néo-polar italien, celui d’Umberto Lenzi par exemple, un style qui va comme un gant (de boxe) à son anti-héros Eddy.

Mais n’est pas DOA qui veut et le développement de l’intrigue géopolitique autour du nucléaire français manque un peu de profondeur pour réellement captiver et de souffle pour tenir le lecteur en haleine.

Alors si on prend bien sûr plaisir à voir Stéphane Ledien s’amuser avec les codes du polar, le bouquin tourne assez vite à l’exercice de style.

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com