Plusieurs éditions de trois titres ont été examinés, sur la forme, par le tribunal judiciaire de Paris, qui a rendu sa décision, consultée par ActuaLitté, le 5 novembre dernier. Pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure, de John Milton (paru en 2009), Clair obscur, de Nella Larsen (2010) et Les Routes de la soie, de Peter Frankopan (2019, 2022).

Tous parus aux édition Flammarion, ils ont par ailleurs comme point commun d'avoir été traduit par Guillaume Villeneuve, qui a assigné la maison devant le tribunal judiciaire de Paris en avril 2024. Il estimait en effet que son droit moral avait été bafoué par l'absence de mention de son nom sur la première et quatrième de couverture des Routes de la soie, édition 2022, et par les choix de mise en page et de police pour les deux autres titres.

Pour motiver son action en justice, il citait l'article L132-11 du Code de la propriété intellectuelle, qui oblige l'éditeur d'une œuvre à faire figurer « le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur » sur chacun des exemplaires, mais aussi sur le code des usages signé par l'Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) et le Syndicat national de l'édition (SNE) en 2012.

Ce dernier apportait quelques précisions quant à la mention du nom de l'auteurice de la traduction d'une œuvre : « Les parties conviennent que le nom du traducteur doit apparaître une première fois distinctement sur la première page de couverture du livre, ou à défaut, sur la quatrième page de couverture, et une seconde fois sur la page de titre. »

« Ni l'esprit, ni la lettre »

Aux yeux de Guillaume Villeneuve, les éditions Flammarion, pour les trois ouvrages cités, ne respectaient « ni l'esprit, ni la lettre du code des usages » cosigné par l'ATLF et le SNE. Il se concentrait plus particulièrement sur Les Routes de la soie, de Peter Frankopan, republié dans une édition « collector » en 2022, sur laquelle son nom n'apparait ni en première ni en quatrième de couverture.

Première et quatrième de couverture de l'édition “collector” des Routes de la soie, de Peter Frankopan, traduit par Guillaume Villeneuve (Flammarion)

En réponse, Flammarion faisait valoir le respect d'une charte graphique « propre à cette collection », et avançait « que son nom et sa qualité étaient mentionnés sur la page de titre, sur la page de copyright, et sur le rabat intérieur de la quatrième de couverture ». Guillaume Villeneuve réclamait des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € pour le préjudice revendiqué concernant cette seule édition.

Pour les autres titres, le traducteur revendiquait la mention de son nom en première de couverture : Pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure « ne comporte pas son nom en couverture ou en page de titre », quand l'édition de Clair obscur le présente « en quatrième de couverture, mais dans une police réduite en comparaison des autres mentions ».

La maison d'édition lui opposait que le CPI « n'impose pas de formalisme quant à l'emplacement de la mention de l'auteur de l'ouvrage », mais aussi que le code des usages de l'ATLF et du SNE « n'a qu'une valeur indicative ». Par ailleurs, le nom du traducteur apparait « sur tous les documents faisant référence à la publication (catalogue, notices, site de l'éditeur) », rappelait-elle. Enfin, Flammarion précisait qu'elle n'avait signé aucun contrat avec Guillaume Villeneuve, mais avec les éditions Nevicata [qui ont publié pour la première fois sa traduction du texte en 2017, en grand format], lequel « ne prévoit par ailleurs aucune disposition sur ce point ».

Une « obligation contractuelle » à respecter

Dans son examen des revendications et des arguments des parties, le tribunal a, pour commencer, rappelé le cadre légal. Si le Code de la propriété intellectuelle garantit évidemment aux traducteurices le respect de leur nom, qualité et œuvre, le code des usages de l'ATLF et du SNE « n'a pas de valeur réglementaire » et ses dispositions ne relèvent donc pas d'« une règle de droit contraignante autonome ».

Reste alors à se pencher sur les contrats d'édition de chacun des titres. Dans le cas de Pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure, paru en 2009 dans une coédition avec Le Monde, le contrat précisait que l'éditeur s'engageait à faire apparaitre le nom du traducteur, « dans la mesure du possible, sur la première page de couverture ou sur la page de titre ou, à défaut sur la quatrième de couverture ». Cet engagement n'a pas été respecté par l'éditeur, qui « n'indique aucunement les raisons l'ayant conduite à ne pas respecter cette obligation », relève le tribunal dans sa décision.

Pour Clair-Obscur, le même engagement avait cette fois été respecté, avec une mention sur la quatrième de couverture et la page de titre. Les Routes de la soie présente une petite nuance : le contrat ayant été effectivement conclu entre Nevicata et Flammarion, Guillaume Villeneuve ne peut « se prévaloir d'un manquement contractuel » de cette dernière. Ici, le nom du traducteur ne parait pas en première de couverture, ni en quatrième à proprement parler, mais sur un rabat, avec une mention « difficilement lisible », reconnait le tribunal, ainsi qu'en page de titre. En dépit de ce format perfectible, la maison a bien respecté son obligation légale.

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La tribunal judiciaire de Paris a donc satisfait les demandes de Guillaume Villeneuve concernant Pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure, où l'atteinte au droit moral est caractérisée. Si le titre n'est aujourd'hui plus exploité par la maison, Flammarion a été condamné à faire figurer le nom du traducteur dans les conditions prévues contractuellement, « en cas de réimpression de cet ouvrage ».

En réparation du préjudice subi, Flammarion a été condamné à verser 2000 € à Guillaume Villeneuve, en plus des dépens.

Nous avons tenté de joindre Guillaume Villeneuve et les éditions Flammarion pour obtenir des commentaires sur cette décision de justice, sans succès.

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Photographie : Détail de la quatrième de couverture de Yucca Mountain de John D’Agata, traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Renaut (Tusitala), ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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