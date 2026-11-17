Philippe Chapuis était homme de cinéma avant de signer ici son premier roman, Le réseau Vogelmann qui vient de recevoir le prix du roman d'espionnage décerné par l'Amicale des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale (AASSDN).

En 2010, vous vous en souvenez peut-être, la France s'était mis en tête de vendre deux navires militaires à la Russie (pour mémoire, ce sera plus tard l'annexion de la Crimée en 2014 qui fera capoter la transaction). Ces frégates sont le point de départ de l'intrigue imaginée par Philippe Chapuis.

Côté français, c'est une femme qui mène ce projet que tout le monde ne voit pas d'un très bon oeil : « Christine Vergne ? La conseillère spéciale à la Défense qui pilote la vente des frégates à la Russie… ».

Certains cherchent à la déstabiliser en remuant une vieille histoire des années 80 en pleine guerre froide, juste avant la chute du Mur. À l'époque elle avait croisé la route d'un autre français, Paul Dugay : ancien diplomate, « germaniste passionné », Paul était un « ost-algique », un de ceux qui regrettait un pays disparu.

« Après plusieurs stages au Quai d’Orsay, Dugay avait changé de voie et tourné le dos à la diplomatie comme à la politique pour devenir traducteur littéraire. Un changement qui pouvait s’expliquer de bien des manières. »

Vingt ans plus tard, Paul Dugay est victime d'un cambriolage, son épouse est kidnappée, on lui réclame des documents du réseau Vogelmann dont il dit tout ignorer.

« S’ils parvenaient à leurs fins, la vente des frégates exploserait en vol quel qu’en soit l’avancement – les opposants n’attendaient qu’un prétexte. »

« Même s’il ne lui était pas sympathique, elle plaignait Dugay. Il n’était pas innocent, mais n’avait à l’évidence pas les épaules pour faire face au cataclysme en suspens au-dessus de sa tête. »

Voici une excellente histoire d'espions, bien menée, racontée avec fluidité, avec des traîtres, des agents doubles, ou même triples, d'autres qui sont dormants, et pas mal de magouilles géopolitiques. C'est un roman sur l'espionnage ordinaire, sans héros à la James Bond, et il y a là tout l'esprit d'un John le Carré, la fluidité de lecture en plus.

« Certains de ses agents sont encore actifs même si le réseau d’origine n’existe plus… On sait que les Russes ont récupéré les agents du Bloc de l’Est qui n’ont pas fait défection. Certains ont dû rester en sommeil pendant un certain temps et on les a réveillés… Les agents dormants sont leur spécialité ! »

Le lecteur passe d'une époque à l'autre de manière agréable et bien lisible. L'intrigue est construite pour nous conduire en 2010, sur les traces de chacun des membres du réseau allemand qui opérait à Paris dans les années 80 : et puisque leur chef s'appelait Werner Vogelmann, l'homme-oiseau, les membres avaient comme noms de code des surnoms comme Colibri, Mésange, …

« Chez nous, l’avenir est toujours certain, C’est le passé qui est imprévisible. Proverbe russe. »

Mais le principal intérêt de ce bouquin c'est de nous propulser de l'autre côté du rideau de fer où l'on apprend beaucoup de choses sur la RDA à la veille de son démantèlement au profit de la RFA : le point de vue est résolument celui de la marche de l'Histoire vue depuis l'ancienne Allemagne de l'Est et c'est donc très instructif.

Au passage on découvre aussi les tergiversations françaises de l'époque à propos de la future réunification des deux Allemagnes ...

« Et si je me rappelle, il y a bien eu une visite de Mitterrand en RDA fin décembre…

[...] Mauriac : « J’aime tellement l’Allemagne que je préfère qu’il y en ait deux. » C’était un sentiment partagé en Europe à l’époque… »

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com