Suite à ce constat, une enquête est lancée, confiée aux soins de l’inspecteur Ferrière, derrière lequel le romancier investigue comme une ombre, un autoportrait de l’artiste en vieil homme facétieux, simenonien, tout en rondeurs et parenthèses complices qui dotent le roman d’une dimension seconde.

Un couple impossible

Au fond, deux personnages aimantent les pages de ce roman policier, tel un couple éthéré : Louise Cansot, la victime, modèle prisé des peintres de Montparnasse pendant une décennie, et Philippe Jaenada, l’auteur-narrateur qui souhaite vivre auprès d’elle, la rejoindre en vue de résoudre le mystère du crime initial, non élucidé.

Plongeant dans son existence et celles de ceux que Louise a connus ou croisés autour de sa mort, le romancier s’« imbibe » de leur réalité, en capte les biographies rêvées auxquelles il mêle des bribes de la sienne pour frôler la femme dont il sonde la chute tragique, bouleversante. On passe ainsi de l’autre côté du rideau social, dans les coulisses de l’intime et du familial, où se nouent les destinées.

Fasciné par celle qui s’avère son modèle d’écrivain, Philippe l’épouse par ses mots et ceux des archives qu’il consulte religieusement, allant jusqu’à se rendre sur les lieux de sa vie, à Paris, à Tréguier, en Bretagne, où la victime a grandi avant de fuir le malheur en gagnant la capitale à dix-sept ans pour être la bonne d’un médecin, en attendant mieux.

Une allégorie déchirante

Itératif, étoffé, obsédant, le livre peut tirer en longueur, manquer de souffle, voire de nerf — mais pas de coffre. Maigret au carré, multipliant une recette narrative qui peut-être aurait mérité de déraper par moments, de s’exposer à un changement de rythme réel, c’est en tous cas un tour de force littéraire qui mérite d’être salué d’une manière ou d’une autre.

Car en fin de compte, au-delà de l’intrigue, ce livre est un hommage à la gloire de Louise Cansot, à sa superbe — et, à la marge, à celle du peintre qui l’a le mieux comprise, Jean-Louis Boussingault, hanté par Baudelaire. C’est un monument d’amour qui défie la mort, omniprésente dans l’œuvre mais tenue à distance par son style, son humour sensible, contrôlé, compensatoire.

Au point de faire de Louise une martyre qu’un ange aurait dû sauver, l’allégorie du sort des femmes dans une société fatale, intolérable pour Mme Fath, l’épouse de Philippe, féministe en diable.

Ainsi, déjouant le temps, un meurtre sordide est sauvé par des pages qui se chargent d’une émotion patiente, obstinée, à l’image de leur figure de proue, le commissaire Maigret.

Par Galien Sarde

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